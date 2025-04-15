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鴨肉鮮嫩，湯頭鹹酸清甜，內用還可以免費續湯

台中美食 大里美食 大里小吃店 大里鹹菜鴨
2025-04-15 14:11:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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鹹菜鴨喝起夠味又甘甜，鮮嫩的鴨肉不柴還帶點肉汁，濃郁的當歸湯頭，清澈的湯色，喝起來夠味又清爽，讓人想一口接一口，內用還可以免費無限續湯，愛喝湯的朋友一定要來品嘗看看，還有以瘦肉為主，帶點肥肉跟筋的肉燥讓人想多來幾碗白飯

阿華米糕鹹菜鴨⟩台中大里美食，鹹酸清甜的湯頭，鴨肉鮮嫩，內用還可以免費續湯 @果果愛Fruitlove

在大里老街裡有一個鹹菜巷，日據時期的時候就有居民陸續種植芥菜，光復後這裡幾乎每一家都在製作鹹菜，曾經大里是全台鹹菜主要的供應地，後來因為時代變遷這個產業逐漸沒落，目前全台鹹菜主要來自雲林

阿華米糕鹹菜鴨⟩台中大里美食，鹹酸清甜的湯頭，鴨肉鮮嫩，內用還可以免費續湯 @果果愛Fruitlove

半開放式的空間，有提供電扇

阿華米糕鹹菜鴨⟩台中大里美食，鹹酸清甜的湯頭，鴨肉鮮嫩，內用還可以免費續湯 @果果愛Fruitlove

製作的環境看起來很乾淨，店家態度也很親切 

阿華米糕鹹菜鴨⟩台中大里美食，鹹酸清甜的湯頭，鴨肉鮮嫩，內用還可以免費續湯 @果果愛Fruitlove

放在櫃子裡的滷味，看起來很好吃的樣子 

阿華米糕鹹菜鴨⟩台中大里美食，鹹酸清甜的湯頭，鴨肉鮮嫩，內用還可以免費續湯 @果果愛Fruitlove

小菜有兩種不同顏色，應該是分成滷跟煮的製作

阿華米糕鹹菜鴨⟩台中大里美食，鹹酸清甜的湯頭，鴨肉鮮嫩，內用還可以免費續湯 @果果愛Fruitlove

桌上有東泉跟辣椒醬可以使用，有放在醬料瓶的，也有整罐東泉直接放在桌上，在台中吃小吃搭配東泉就是對味，雖然對於不加東泉的我不太能感受原因，但我身邊大台中人都很愛這一味......( 繼續閱讀文章 )

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阿華米糕，鹹菜鴨

phone04-24876530
place台中市大里區中興路二段830號
4.93 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.25
CP值
5.00
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