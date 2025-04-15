早午餐一直是我最喜愛的餐點形式之一，豐富多樣的菜品讓人無法抗拒。在悠閒的週末時光，與家人或好友一同享用早午餐，無疑是一天中最美好的時刻！位於台北東區巷弄中的一家早午餐餐廳，以其明亮的採光、寬敞的空間、寵物友善的環境以及美味的餐點為特色，吸引了眾多饕客的目光。這家餐廳雖然剛剛開始營運，但其實早已在東區擁有一家經營多年的早午餐店，累積了深厚的口碑與經驗，因此在美味度上絕對值得信賴。

這次，他們以「全新升級」的概念，為熟悉 At. First 的老顧客以及初次造訪的朋友們，帶來全新的用餐體驗。不僅是味蕾的享受，更是一次感官的升級之旅！

台北東區早午餐：At.First More 早寓 全新再升級！

At.First More 早寓位於台北市大安區仁愛路四段的巷弄內，與一代店相比，正如店名中的「MORE」所暗示，提供了更寬敞舒適的用餐空間。店內設計考量周到，不僅是寵物友善的落地環境，還提供插座使用的座位，更在廁所設置上進行升級，從原本的一間男女共用廁所改為兩間分開設置，充分照顧不同類型顧客的需求。

在餐飲上，更是採用了創新的升級理念。健康純果汁是使用不添加水和糖的榨汁機製成，喝起來無渣又健康。此外，店內引進了全台僅有不到十組的 Modbar 咖啡設備，不僅外觀時尚，其高精確度的溫度、流量及壓力控制，為咖啡愛好者帶來獨特的品味新體驗。

距離一代店僅約5、600公尺，兩者之間隔著忠孝東路。在交通便利性方面，無論是公車或捷運，都可輕鬆到達：

公車 ：搭乘37、235、270、311、651、663、939、967或仁愛幹線至「仁愛國泰醫院」站，步行約220公尺即可抵達；亦可搭乘204、212、232、235、299、600、663、919或忠孝幹線至「阿波羅大廈」站，步行約300公尺即可到達。

：搭乘37、235、270、311、651、663、939、967或仁愛幹線至「仁愛國泰醫院」站，步行約220公尺即可抵達；亦可搭乘204、212、232、235、299、600、663、919或忠孝幹線至「阿波羅大廈」站，步行約300公尺即可到達。 捷運：至忠孝敦化站3號出口，步行500公尺抵達餐廳。

▲店狗「緣緣」，完全詮釋 At.First More 的寵物友善空間。

▲不僅將廁所設置為男、女廁，還在女廁的空間內，設置親子廁所。

At.First More 早寓 消費模式與菜單

早寓 More 為顧客提供貼心的用餐體驗，設有每人低消＄200且不收取服務費，用餐時間限制為2小時。顧客可自行取用開水、餐巾紙及餐具，保持簡便自主的風格。若攜帶寵物，建議提前預訂並告知店家，以便安排至寵物友善區域，確保寵物能落地的同時不影響其他客人。此外，當月壽星還可享有餐費9折優惠，增添用餐的喜悅。

餐點方面，選擇豐富，包括開胃菜、低碳膳食纖維沙拉、早午餐、義大利麵與燉飯等，主餐價格介於＄280至＄600。早午餐系列配餐包含黃金脆薯、新鮮無添加現打果汁及膳食纖維沙拉，並可加購希臘蜂蜜優格杯（＄50）。義大利麵及燉飯系列則提供套餐升級選項，加價＄99或＄199即可享有更多美味搭配。

點選主餐的顧客可折抵＄20換購其他飲品，包括奶蓋、氣泡飲和咖啡等多樣選擇。同時，甜品亦有蛋糕、奶酪和布丁等可供挑選，為餐後添上一抹甜蜜。

▲早午餐系列菜單之一。

▲提供的燉飯菜單。

▲自助區。

At.First More 早寓 全新升級的親子寵物友善空間

個人非常喜歡採光良好的餐廳，尤其是在白天時，陽光灑落室內所營造出的慵懶氛圍，總能讓人感到愜意。而早寓 More 正是以大面積的採光設計為特色，用餐區域明亮通透，純白色系的牆面更進一步提升了空間的明亮度。為避免室內過於空曠冷清，店內巧妙地運用了多種植栽作為點綴，增添了自然氣息。

室內擁有寬敞的用餐空間，非常適合嬰兒推車的親子家庭。還以柔和的深綠色牆面作為寵物友善區域的標誌，並在牆角設置了掛繩區，方便寵物主人使用伸縮牽引繩調整牽引長度，讓毛小孩能落地活動並與主人互動。另外，早寓 More 貼心地免費提供寵物可食用的嫩蛋，只需向現場服務人員索取即可。但需注意的是，請勿讓毛小孩在桌椅或沙發上舔食，以維持公共環境的整潔。

如果需要插座以便使用筆電或為手機充電，店內還特別設置了一區多功能座位，無論是工作需求還是休閒娛樂，都能輕鬆滿足，讓客人可以一邊享用美食，一邊處理個人事務或享受3C設備帶來的樂趣。

▲用餐環境有大面積的採光。

▲內用座位不僅有多人座位、四人座位，也有適合兩人的座位。

▲兩人座的沙發區域及多功能的個人座位，最後綠色牆面則是寵物友善區域。未來，店家還計劃增設包廂玻璃隔間，進一步提升隱私性與用餐體驗。

▲提供插座的多功能座位區。

▲寵物友善空間。

▲以兩人桌設置座位，可自由轉成兩人座、四人座、六人座等。

▲掛繩區，以伸縮牽引繩來保證毛小孩落地後的自由空間。

▲超乖的店狗－緣緣。無時無刻都像是被定住了一樣，不知情的人還以為牠在玩「1、2、3 木頭人」。

At.First More 早寓 餐點美味升級

這一天品嚐的餐點是早午餐排餐系列中的香檸迷迭香鮭魚排菲力，以及班尼蛋系列的牛排班尼迪克蛋；飲品選擇了沉浸式復刻拿鐵和宇治抹茶拿堤，甜點則是慢熟焦糖布丁。

香檸迷迭香鮭魚排菲力的餐盤內容非常豐富，除了主角鮭魚排之外，還包括膳食纖維沙拉、美式嫩蛋、黃金脆薯、烤法式吐司附楓糖以及希臘優格盅。鮭魚排的厚度令人驚艷，魚皮煎至〝恰恰〞的程度，魚肉本身的油脂豐富，每一口都能感受到滑潤多汁的口感。吸滿蛋奶的法式吐司搭配甜蜜的楓糖，依舊保持著鬆軟的口感，楓糖的淋醬更是增添了甜香風味。嫩蛋滑嫩如其名，未調味，可自行至自助區拿取調味料，如番茄醬等。

整體來說，排餐餐盤的份量非常足，光是這一盤就讓我吃不完，還剩下許多脆薯。另外，附贈的現榨無添加鮮果汁為「美好時代」，是由蘋果、芭樂、紅蘿蔔及檸檬混合而成，無添加水或糖，卻能在甜度和口感上滿足味蕾，個人非常喜歡這種健康且美味的果汁。

▲香檸迷迭香鮭魚排菲力＄540。

▲鮭魚排的厚度比盛裝楓糖的容器略微高一些。

▲淋上楓糖的法式吐司，味道更具風味。

▲現榨無添加的鮮果汁。

▲沙拉可選凱薩醬或油醋醬。

牛排班尼迪克蛋餐盤的搭配相當豐富，包括膳食纖維沙拉與黃金脆薯，主角則是以酸種麵包為基底，層疊上富有嚼勁和多汁肉香的牛排，最後搭配經典的班尼迪克蛋，組成一道令人垂涎的美味。

對於熱愛各式「蛋」料理的饕客而言，班尼迪克蛋無疑是一大亮點。一刀切下，金黃色的蛋汁緩緩流出，與牛排和麵包完美結合，單是視覺效果便足以令人食指大動。經過細緻調味的牛排，成為整道料理中味道最突出的部分，與酸種麵包一同咀嚼時，食材的微酸、麥香、牛肉濃郁風味及蛋香，在口中交織成層次豐富的滋味，讓人回味無窮。至於其他的配菜，如膳食纖維沙拉與黃金脆薯，味道則如前文所述，依然令人滿意。

▲More and More 早寓 2.0 牛排班尼迪克蛋＄490。

▲很享受將班尼蛋切開的那一瞬間，蛋汁緩緩流出的模樣。

沉浸式復刻拿鐵是一款咖啡拿鐵，其特色在於牛奶成功平衡了咖啡的苦味，突顯出咖啡的香氣與滑順的口感。這款飲品特別適合喜歡咖啡卻不希望承受過多苦感的朋友，讓人享受柔和的味道之餘，保有咖啡香氣特有的魅力。

宇治抹茶拿堤則是抹茶牛奶的完美詮釋。微甜的甜度與牛奶調和了抹茶的略苦，口感不僅不顯濃膩，反而展現出抹茶本身獨特的清香，帶來清新的味覺享受。杯中細緻的奶泡更是為整體飲品增添輕盈與綿密的質感。

最後，以慢熟焦糖布丁為這次早午餐饗宴劃上完美句點。這款焦糖布丁甜而不膩，布丁的口感完美呈現出Q彈中帶有些許綿密，恰到好處。焦糖的風味更是在尾韻中緩緩釋出，微微的苦感帶著大人味，但整體口感仍然相當溫和，因此也非常適合小朋友享用。

▲宇治抹茶拿堤＄170。

▲慢熟焦糖布丁＄160。

▲布丁的口感是Q彈帶有些綿密。

後記

At.First More 早寓在全新升級後，展現出令人耳目一新的變化。不僅針對一代店的不足進行改進，還在設備、用餐環境及餐點上全面提升，讓顧客獲得更加完美且舒適的用餐體驗。雖然價格相較於一代店略高，但考量到用料的實在、寬敞的空間設計，以及始終不收服務費的政策，這些優勢使其成為值得納入口袋清單的好選擇。

這次品嚐了早寓 More 的早午餐系列，留下深刻的印象。不過，義大利麵與燉飯等其他餐點尚未嘗試，下次若有機會與朋友前往東區，肯定會再次光臨，嘗試更多餐點，期待發掘更多驚喜。