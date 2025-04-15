到彰化大家第一個想到的小吃肯定是肉圓和控肉飯。

這次Ruby來到彰化，也開啟了觀光客模式，

第一站就直奔當地超人氣的排隊美食-阿三肉圓

從遠方看到人潮排隊的畫面，就知道目的地到了。

阿三肉圓排隊區分為內用（右邊）與外帶（左邊），

內用翻桌率相當快，現場還有專人協助點餐與安排座位，

不用擔心找不到位子。點完餐後需先付款，

稍等一下，現炸的肉圓就會熱騰騰上桌！

阿三肉圓菜單

小肉圓 $55

這款是最經典的一般肉圓，每一顆都是現點現炸，

外皮酥脆又帶點Q彈，完全不油膩。

內餡以瘦肉為主，還加入些許筍絲、

香菇與蛋，味道層次豐富。

加一點旁點的辣醬淋一點在肉圓上更添加風味，

真的會讓人吃完還想再來一顆！

干貝大肉圓 $110

這顆大肉圓真的比小肉圓大滿多的，

內餡中加入了北海道干貝，不過Ruby吃不太出干貝的鮮味，

但整體依然香氣十足、美味可口。

還有提供五種湯品，每碗均一價$55，

適合搭配肉圓解膩，這次Ruby嘗試了三款

豬肚湯

湯裡有少量豬肚、蒸蛋和酸菜，料雖不多，但湯頭清爽鮮甜，

和現炸肉圓一起吃特別解膩，屬於溫和耐喝的湯品。

排骨湯

排骨是炸過的，搭配綿密的芋頭，

香氣濃郁，超適合芋頭控！小朋友也喝得一口不剩。

龍骨髓湯

溫體豬的骨髓，加上絞肉、蔥花與蒸蛋，

口感滑嫩，完全沒有腥味，

湯頭則帶有淡淡的自然甜味，是一碗營養又順口的湯品。

整體來說，阿三肉圓果然是名不虛傳的排隊美食，不僅在地人愛吃，

許多饕客也會特地開車大老遠來朝聖，

也可外帶冷凍或是宅配把阿三肉圓美味帶回家喔。

吃飽後，還可以順道走訪旁邊的國定古蹟-彰化扇形車庫，

為這趟美食之旅畫下完美句點。

如果你來到彰化，阿三肉圓的美味，真的值得你親自來體驗一次。

【店家資訊】

👉阿三肉圓

🍽 FB官方粉絲團請點此 / ig 官方粉絲團請點此

🏠 彰化縣彰化市三民路242號

☎️ 04 724 0095

⏰ AM10:30~PM19:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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