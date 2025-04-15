台北早午餐控注意啦！全新品牌 At.First_More早寓 登場，是人氣店「早寓 At.First」的2.0升級版，目前已經有兩家店面囉！
不只是空間變更美、裝潢更有質感，連餐點也全面升級。豐盛的早午餐、排餐、義大利麵、燉飯、甜點跟飲料，每一道都超有誠意。而且完全不收服務費！
而且店內貼心設計超多，免費 Wi-Fi 跟插座，有兒童座椅、親子友善廁所；毛小孩也歡迎，有專屬空間可以繫牽繩，還特別引進義大利進口的咖啡機 Modbar！不管是聚餐、約會、帶小孩還是自己來用餐，At.First_More早寓都超合適，趕快揪朋友來吃吧～
|文章目錄
|At.First_More早寓｜在哪裡、怎麼去？
|At.First_More早寓｜店家資訊
|At.First_More早寓｜用餐空間
|At.First_More早寓｜菜單價位
|At.First_More早寓｜餐點表現
|At.First_More早寓｜餐後心得
At.First_More早寓｜在哪裡、怎麼去？
At.First_More早寓 位在東區的巷弄裡，
從捷運忠孝敦化站3號出口出來，走路約8分鐘，
靠近明曜百貨跟國父紀念館後方，地點超方便！
如果是開車來，附近有收費停車場，
不過我們上次停一下午就要$400元，有點心痛，
下次還是乖乖搭捷運比較聰明（畢竟這裡是東區嘛～）
店外是簡約的水泥灰門面＋大片落地窗，低調又有質感。
目前店家在東區有兩間分店，
距離不遠，都不收服務費，
但品項略有不同，
At.First_More 是全新升級2.0版本，
裝潢、餐點都有再進化，值得來試試！
櫃檯處的扭蛋機，
消費滿$1000元可玩一次，
最高可折抵$200元唷（當次消費可立即使用）
At.First_More早寓｜店家資訊
At.First_More早寓 仁愛店
地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1F
營業時間：週一～週五11:00-21:00、週六日10:00-21:00
電話：02-27119011
線上訂位：At.First_More早寓 仁愛店
At.First_More早寓｜用餐空間
來到 At.First_More早寓二店 真的有感升級！
比一店大一倍以上，整體空間寬敞明亮，
還有綠植栽點綴，氛圍超放鬆。
座位配置也很貼心，
不論是情侶約會、朋友聚餐還是家庭出動都很OK～
有雙人桌、四人桌、沙發座，
甚至還有適合多人用餐的大長桌，
很適合來這邊聚會一下午。
店內特別設計Dog Parking 專區，
客人可安心繫上牽繩，
讓毛孩乖乖陪你吃飯！
只要訂位時先告知有帶寵物，
店家就會幫你安排適合的位置喔！
整個開放式咖啡吧台，
純白簡約又具現代感，
最厲害的是，
店裡還引進超高級的義大利 Modbar 咖啡機，
有「咖啡界的愛馬仕」之稱，
咖啡控千萬不能錯過！
餐具、飲水、醬料、紙巾通通自己來～
就在櫃檯旁邊的自助區，也因為是自助式的，
所以這裡不收服務費喔
At.First_More早寓｜菜單價位
At.First_More早寓 每人低消$200元
不收服務費，用餐時間2小時
當月壽星本人可享9折優惠
店內為寵物友善餐廳，寵物可落地
另外也有提供免費WIFI，整體規劃的很不錯
At.First_More早寓菜單品項豐富多樣化
提供炸物、早午餐盤、燉飯、義大利麵、咖啡、飲品、甜點等。
其中比較特別是，班尼迪克蛋、饕客排餐系列、玉子燒歐姆蕾
和法式職人手工吐司都是店內人氣品項
隨意點都不會踩雷
價位落在$120～$600之間
以東區早午餐價格來說，個人覺得還可以接受。（重點是真的好吃）
At.First_More早寓｜餐點表現
托斯卡尼Plus＋嫩煎雞腿排早午餐 $480
托斯卡尼Plus＋嫩煎雞腿排早午餐，整盤超豐盛，
有嫩煎雞腿排、美式嫩蛋、黃金脆薯、法式吐司、沙拉及希臘優格盅。
嫩煎雞腿排是經過主廚特製醃料精心醃過，
再煎到外皮微酥、肉質多汁，
搭配特製香料，口感很像烤雞腿！
旁邊還有超滑順的美式嫩蛋、現炸黃金脆薯、
烤法式吐司再加上楓糖淋醬，甜鹹交錯超滿足。
再來個希臘優格盅平衡一下，清爽剛剛好。
膳食纖維沙拉可選擇 義式油醋醬 or 經典羅馬凱薩醬，
推薦試試經典羅馬凱薩醬，濃郁又不膩。
澳洲酪梨Taco鮮蝦班尼迪克蛋 $450
班尼迪克蛋系列也是早寓的熱賣品項，
一上桌就超吸睛。
底部的酸種麵包，
鋪上滿滿的澳洲酪梨切片和鮮蝦，
上面再放一顆完美水波蛋，
最後淋上自家特製的濃郁荷蘭醬，
一口咬下幸福感爆棚！
切開水波蛋的瞬間，蛋液緩緩流下，
沾著酥脆麵包吃完全不會軟爛，
蝦子也鮮甜彈牙，煎得剛剛好，
還已事先去殼，超加分啦！
旁邊還有黃金脆薯和清爽沙拉平衡味蕾，
搭配現打新鮮果汁，
整份吃完既飽足又沒有負擔。
明太子燻鮭魚玉子燒歐姆蕾 $380
喜歡鹹香蛋料理的朋友，
一定要點這道！
玉子燒歐姆蛋搭配可頌、沙拉及薯條，
視覺、味覺一次享受！
滑嫩厚實的歐姆蛋包進鹹香的燻鮭魚，
加上鮮美的明太子，
每一口都超有層次，
明太子濃郁、燻鮭魚香氣也很加分，
鹹香滋味很討喜，吃起來超滿足！
一旁還有人氣超高的初•千層可頌，
外酥內軟、奶香超濃郁，
咬一口就知道厲害。
再加上脆薯跟清爽沙拉，
整盤份量十足，吃過的人都說讚，
是會想回訪再點一次的那種！
初•布雷斯特Honey Bread法式楓糖 $380
裹上蛋液慢煎的法式吐司，
外層煎到金黃微酥，
撒上糖霜後香氣更升級，
吃起來柔軟又有奶香，
還可以再淋上楓糖醬，更香甜喔～
旁邊還有美式嫩蛋、歐式香腸、厚切培根、黃金脆薯跟清爽沙拉，
特別愛他們家的歐式香腸，
超級脆口又多汁，
整盤吃下來鹹甜平衡，
份量也非常有誠意！
每份早午餐或排餐都會附上一杯新鮮現打的果汁，
沒有任何添加物，
只有水果最原始的香甜風味。
喝起來酸酸甜甜超開胃，
搭配豐盛的餐點剛剛好～
沉浸式復刻拿鐵 $160
這杯拿鐵不只是美，味道也很有靈魂！
使用義大利進口的 Modbar 咖啡機現沖製作，
拉花漂亮、奶香濃郁，
咖啡本身微微苦韻帶點成熟感，
是那種喝一口就會默默放鬆的味道，
下午來一杯瞬間轉換心情～
京都焙茶拿堤 $170
這杯是屬於職人鮮茶道奶蓋系列，
使用焙香十足的京都焙茶，但完全不苦，
喝起來順順的、帶點茶香尾韻，好好喝～
上層綿密的厚奶泡讓口感更滑順，
每一口都超療癒～推推！
At.First_More早寓｜餐後心得
台北東區早午餐推薦，快收進口袋名單～
At.First_More早寓環境乾淨舒服，空間明亮寬敞
還有狗狗專屬停靠區也太貼心
這裡不只親子友善
連毛小孩也一起被照顧到！
菜單選擇很多，每樣都蠻有誠意
尤其我自己超推：明太子燻鮭魚玉子燒歐姆蕾
鹹香滑嫩，一吃就愛上；
托斯卡尼Plus＋嫩煎雞腿排早午餐也不錯
份量十足、吃得超滿足
整體來說是間好拍又好吃的質感早午餐店
而且不收服務費，用餐氛圍也很自在
有機會一定還會再來！
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＊本篇為體驗文
【關於作者：兩隻小豬】
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兩個愛吃喝玩樂的夫妻～有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
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最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
使用相機：FUJIFILM X-T30。
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