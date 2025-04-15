台北早午餐控注意啦！全新品牌 At.First_More早寓 登場，是人氣店「早寓 At.First」的2.0升級版，目前已經有兩家店面囉！

不只是空間變更美、裝潢更有質感，連餐點也全面升級。豐盛的早午餐、排餐、義大利麵、燉飯、甜點跟飲料，每一道都超有誠意。而且完全不收服務費！

而且店內貼心設計超多，免費 Wi-Fi 跟插座，有兒童座椅、親子友善廁所；毛小孩也歡迎，有專屬空間可以繫牽繩，還特別引進義大利進口的咖啡機 Modbar！不管是聚餐、約會、帶小孩還是自己來用餐，At.First_More早寓都超合適，趕快揪朋友來吃吧～

At.First_More早寓｜在哪裡、怎麼去？

At.First_More早寓 位在東區的巷弄裡，

從捷運忠孝敦化站3號出口出來，走路約8分鐘，

靠近明曜百貨跟國父紀念館後方，地點超方便！

如果是開車來，附近有收費停車場，

不過我們上次停一下午就要$400元，有點心痛，

下次還是乖乖搭捷運比較聰明（畢竟這裡是東區嘛～）

店外是簡約的水泥灰門面＋大片落地窗，低調又有質感。

目前店家在東區有兩間分店，

距離不遠，都不收服務費，

但品項略有不同，

At.First_More 是全新升級2.0版本，

裝潢、餐點都有再進化，值得來試試！

櫃檯處的扭蛋機，

消費滿$1000元可玩一次，

最高可折抵$200元唷（當次消費可立即使用）



At.First_More早寓｜店家資訊

At.First_More早寓 仁愛店

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1F

營業時間：週一～週五11:00-21:00、週六日10:00-21:00

電話：02-27119011

線上訂位：At.First_More早寓 仁愛店

At.First_More早寓｜用餐空間

來到 At.First_More早寓二店 真的有感升級！

比一店大一倍以上，整體空間寬敞明亮，

還有綠植栽點綴，氛圍超放鬆。

座位配置也很貼心，

不論是情侶約會、朋友聚餐還是家庭出動都很OK～

有雙人桌、四人桌、沙發座，

甚至還有適合多人用餐的大長桌，

很適合來這邊聚會一下午。

店內特別設計Dog Parking 專區，

客人可安心繫上牽繩，

讓毛孩乖乖陪你吃飯！

只要訂位時先告知有帶寵物，

店家就會幫你安排適合的位置喔！

整個開放式咖啡吧台，

純白簡約又具現代感，

最厲害的是，

店裡還引進超高級的義大利 Modbar 咖啡機，

有「咖啡界的愛馬仕」之稱，

咖啡控千萬不能錯過！

餐具、飲水、醬料、紙巾通通自己來～

就在櫃檯旁邊的自助區，也因為是自助式的，

所以這裡不收服務費喔

At.First_More早寓｜菜單價位

At.First_More早寓 每人低消$200元

不收服務費，用餐時間2小時

當月壽星本人可享9折優惠

店內為寵物友善餐廳，寵物可落地

另外也有提供免費WIFI，整體規劃的很不錯

At.First_More早寓菜單品項豐富多樣化

提供炸物、早午餐盤、燉飯、義大利麵、咖啡、飲品、甜點等。

其中比較特別是，班尼迪克蛋、饕客排餐系列、玉子燒歐姆蕾

和法式職人手工吐司都是店內人氣品項

隨意點都不會踩雷

價位落在$120～$600之間

以東區早午餐價格來說，個人覺得還可以接受。（重點是真的好吃）

At.First_More早寓｜餐點表現

托斯卡尼Plus＋嫩煎雞腿排早午餐 $480

托斯卡尼Plus＋嫩煎雞腿排早午餐，整盤超豐盛，

有嫩煎雞腿排、美式嫩蛋、黃金脆薯、法式吐司、沙拉及希臘優格盅。

嫩煎雞腿排是經過主廚特製醃料精心醃過，

再煎到外皮微酥、肉質多汁，

搭配特製香料，口感很像烤雞腿！

旁邊還有超滑順的美式嫩蛋、現炸黃金脆薯、

烤法式吐司再加上楓糖淋醬，甜鹹交錯超滿足。

再來個希臘優格盅平衡一下，清爽剛剛好。

膳食纖維沙拉可選擇 義式油醋醬 or 經典羅馬凱薩醬，

推薦試試經典羅馬凱薩醬，濃郁又不膩。

澳洲酪梨Taco鮮蝦班尼迪克蛋 $450

班尼迪克蛋系列也是早寓的熱賣品項，

一上桌就超吸睛。

底部的酸種麵包，

鋪上滿滿的澳洲酪梨切片和鮮蝦，

上面再放一顆完美水波蛋，

最後淋上自家特製的濃郁荷蘭醬，

一口咬下幸福感爆棚！

切開水波蛋的瞬間，蛋液緩緩流下，

沾著酥脆麵包吃完全不會軟爛，

蝦子也鮮甜彈牙，煎得剛剛好，

還已事先去殼，超加分啦！

旁邊還有黃金脆薯和清爽沙拉平衡味蕾，

搭配現打新鮮果汁，

整份吃完既飽足又沒有負擔。

明太子燻鮭魚玉子燒歐姆蕾 $380

喜歡鹹香蛋料理的朋友，

一定要點這道！

玉子燒歐姆蛋搭配可頌、沙拉及薯條，

視覺、味覺一次享受！

滑嫩厚實的歐姆蛋包進鹹香的燻鮭魚，

加上鮮美的明太子，

每一口都超有層次，

明太子濃郁、燻鮭魚香氣也很加分，

鹹香滋味很討喜，吃起來超滿足！

一旁還有人氣超高的初•千層可頌，

外酥內軟、奶香超濃郁，

咬一口就知道厲害。

再加上脆薯跟清爽沙拉，

整盤份量十足，吃過的人都說讚，

是會想回訪再點一次的那種！

初•布雷斯特Honey Bread法式楓糖 $380

裹上蛋液慢煎的法式吐司，

外層煎到金黃微酥，

撒上糖霜後香氣更升級，

吃起來柔軟又有奶香，

還可以再淋上楓糖醬，更香甜喔～

旁邊還有美式嫩蛋、歐式香腸、厚切培根、黃金脆薯跟清爽沙拉，

特別愛他們家的歐式香腸，

超級脆口又多汁，

整盤吃下來鹹甜平衡，

份量也非常有誠意！

每份早午餐或排餐都會附上一杯新鮮現打的果汁，

沒有任何添加物，

只有水果最原始的香甜風味。

喝起來酸酸甜甜超開胃，

搭配豐盛的餐點剛剛好～

沉浸式復刻拿鐵 $160

這杯拿鐵不只是美，味道也很有靈魂！

使用義大利進口的 Modbar 咖啡機現沖製作，

拉花漂亮、奶香濃郁，

咖啡本身微微苦韻帶點成熟感，

是那種喝一口就會默默放鬆的味道，

下午來一杯瞬間轉換心情～

京都焙茶拿堤 $170

這杯是屬於職人鮮茶道奶蓋系列，

使用焙香十足的京都焙茶，但完全不苦，

喝起來順順的、帶點茶香尾韻，好好喝～

上層綿密的厚奶泡讓口感更滑順，

每一口都超療癒～推推！

At.First_More早寓｜餐後心得

台北東區早午餐推薦，快收進口袋名單～

At.First_More早寓環境乾淨舒服，空間明亮寬敞

還有狗狗專屬停靠區也太貼心

這裡不只親子友善

連毛小孩也一起被照顧到！

菜單選擇很多，每樣都蠻有誠意

尤其我自己超推：明太子燻鮭魚玉子燒歐姆蕾

鹹香滑嫩，一吃就愛上；

托斯卡尼Plus＋嫩煎雞腿排早午餐也不錯

份量十足、吃得超滿足

整體來說是間好拍又好吃的質感早午餐店

而且不收服務費，用餐氛圍也很自在

有機會一定還會再來！

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