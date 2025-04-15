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英文班的同事說有家早餐店的蛋餅很有意思，我就問啊怎樣才算是有意思的蛋餅？喔～～～原來她家的蛋餅可以客製化！只要蛋餅包得下，想加點什麼配料都可以喔！上網看了一下評價不錯，很多人也很推薦她的鮪魚三明治跟卡拉雞腿堡，走！我們來去南山早餐的馬賽分店吃早餐吧。

南山早餐馬賽分店

039905002

宜蘭縣蘇澳鎮大同路185號 請點我開始南山早餐馬賽分店導航

05:15–11:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準喔。

停車資訊：附近道路白線停車。

店家環境

就一很常見的小型早餐店啦，但很有意思的是大家看看左手邊的牆上公告（指

咦？？？為什麼我點個蛋餅還要用上數學代數？？？喔喔～原來這裡的蛋餅真的可以客製化，而且感覺能加的配料很多種所以就用英文代號來點菜啦。然後範例上玉米起司蛋餅就是B+D*1，因為D是起司～所以那個*1就代表1片起司這樣。

南山早餐菜單

歹勢啊我比較好奇蛋餅的加料代號，我們先看看菜單的背面吧！（翻面

……………從Ａ開始排到Ｓ去了！算上小寫的ａ跟ｂ，足足有21種蛋餅的配料可以選啊！（激動

啊對了，3/19部份品項調漲，底下的價格是我們三月初去吃的喔～請依現場菜單價格為準喔各位。

正面就是早餐店的菜單了，太太說網上超多人推她家的鮪魚三明治跟卡拉雞腿堡，沒問題都來一份！

嗯，粉漿是自家調的！看著就挺不錯的～話說闆娘問我們怎麼會知道她們店的，我就說是附近的PIZZA店老闆介紹來的，她就說喔她知道那家的PIZZA很好吃，然後又問我們知不知道阿吉揍胖？她也常去買阿吉的麵包吃～原來宜蘭這麼小啊！說一說結果大家都認識ＸＤ

沒錯！鹹豬肉加泡菜再加生菜！這份就是我的蛋餅啦～

原味粉漿蛋餅：35元

客製化蛋餅（ｂ＋Ｃ＋Ｐ）：95元

原味的粉漿蛋餅是35元，因為我加了鹹豬肉，生菜還有泡菜！所以這盤就比較貴啦～但是非常好吃！鹹豬肉煎得恰恰的而且味道剛剛好，泡菜加生菜這樣一口吞一塊真的好滿足。

而且自家調的粉漿煎起來厚度夠，所以很Ｑ很好吃，加點辣椒醬也不錯。

鮪魚三明治：45元

看起來跟一般的鮪魚三明治沒兩樣嘛，但吃起來卻帶著一股熟悉的香料香氣！有點兒微微的辣意實在太美味了～闆娘笑著說店裡的鮪魚醬是她特調的，加入了義式的香料啦～難怪這麼好吃。

卡拉雞腿堡：65元

超厚實的卡拉雞腿肉！而且配料超豐富的～有蛋有生菜這樣一個65元真的很划算。

南瓜豆漿：30元，法式奶茶：25元

太太說店裡的南瓜豆漿超好喝～又香又綿密～但我覺得我還是喝正常的法式奶茶就好了～奶茶很棒喔。

同場加碼闆娘自製芋頭紅豆金沙丸：無價

其實我真的不愛吃芋頭，我說過除非地球上只剩下芋頭可以吃，不然我是不會主動去吃芋頭的……ＢＵＴ！剛炸好起鍋的芋頭紅豆金沙丸子真的太好吃了～這是闆娘自己做給自家人吃的，沒有公開販售喔～我們也是運氣好才吃得到。

這麼厚工的做法，難怪闆娘說做來賣太不划算了！

店家/景點資訊

店家名稱：南山早餐馬賽分店

所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮大同路185號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:15-11:00

店家電話：039905002

評價：★★★★★





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