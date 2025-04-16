1999年誕生，源自日本大阪的知名拉麵店【誠屋拉麵】，於今年3月在全球突破100間店，

【誠屋拉麵】以前位在中山北路時吃過幾次還蠻滿意的，

後來搬到民生西路現址後還沒到訪過，這回趁著來附近採買東西，

立馬來回味一下他們家的招牌牛骨湯頭拉麵。

【誠屋拉麵】就位在捷運雙連站旁的民生西路上，步行4分鐘即達，

鄰近熱鬧的雙連馬偕商圈，日式木造門面其實還蠻引人注目的。

一進門左邊是廚房前及單排吧檯座位區，右邊則設有幾張2人桌。

半開放式的廚房還可看到師傅現場煮麵過程。

吊掛的麵勺及大桶高湯，加上四周圍日式裝飾，彷佛身處日本拉麵店之感。

店內還有不少名人到訪簽名留念，可見口碑之好。

桌面上置放的各種醬料，有辣油、芝麻、拉麵胡椒、醋、醬油等，

入座服務人員會先送上一杯冰水，桌面上另提供整壺冷水自行取用。

如果要蒜末及紅薑絲可向服務人員索取。





menu，封面介紹了店內招牌牛骨高湯，堅持始終如一的味道。

拉麵提供赤辛牛骨、牛骨白湯、熟成醬油、雞骨白菜醬油四大人氣口味湯頭，

除了拉麵還有冷麵、炒飯、叉燒飯、煎餃、炸物、小菜等，也有超值套餐的選擇。

目前還有推出叉燒加倍增量及大胃王挑戰活動！

【招牌牛骨白湯拉麵】NT370

招牌牛骨白湯拉麵舖上四大片特製叉燒肉、半熟蛋、木耳絲、豆芽菜，

灑上蔥花再放上兩大片海苔，看起來好豐盛，視覺效果滿分，

而且一送上桌香氣逼人，忍不住想趕快品嚐！

牛骨白湯湯底嚴選每塊5公斤的牛骨，放入特製大型高壓鍋熬煮而成，

每家店做湯的骨頭用量多達30公斤，熬出色澤乳白濃郁的牛骨白湯，

喝來非常香醇順口，黑色的則是誠屋特製的黑蒜油，增加香氣，

整碗湯頭對我來說不會太鹹，如果鹹度上有需調整也可告知服務人員。

半肥半瘦的叉燒肉也是店家特調醬汁滷製而成，

一片頗為厚實，嚐來卻仍保有軟嫩度而不乾澀，帶有醬汁醃製香氣。

吃拉麵怎可少了半熟蛋！半熟蛋經店家特製醬汁一夜浸泡，濃稠的半熟蛋黃滑嫩，

蛋白嚐來Q彈可口。

【半熟蛋赤辛牛骨白湯拉麵】NT310

嗜辣的tree先生看到赤辛辣口味的拉麵忍不住就想點來吃看看。

配料一樣有半熟蛋、豆芽、木耳絲及蔥花等，叉燒則是兩片，

湯頭呈現椒紅色澤，看了忍不住吞口水了。

這款拉麵除了基本的牛骨白湯湯頭外還加入辣油調味，

辣度對我來說是可接受的辣度，喝來有濃郁的椒香氣味，忍不住一口接一口吃不停。

麵條可選硬度，我們的麵條硬度選普通，吃來Ｑ彈有勁，吸收湯汁香氣好涮嘴。

【半熟蛋雞骨白菜醬油拉麵】NT290

除了招牌的牛骨白湯拉麵外，雞骨白菜醬油拉麵也是店內人氣口味拉麵，

半熟蛋雞骨白菜醬油拉麵配料有兩片叉燒、半熟蛋、大量白菜、肉末及蔥花，

送上來時整個香氣飄散好誘人！

跟店家要了一碟蒜末，吃到一半再加入拉麵更具香氣。

輕輕一撈就有不少白菜絲及肉末，湯頭溫醇中帶有白菜的甘甜及雞骨熟油的鹹香，

整體味道清爽好讓人喜歡。

麵體Q彈有勁，沾附湯汁精華，入口愈嚼愈香，我吃完也蠻有飽足感的。

【大阪章魚燒】NT1４0

除了招牌拉麵外，誠屋的小吃也不可錯過！大阪章魚燒淋上美乃滋，

灑上大量柴魚片，趁熱送上桌時柴魚片還在飛舞。

一口咬下，可以看到章魚燒內饀放了大塊的章魚塊，真材實料，

嚐來酥嫩可口，美乃滋及柴魚片更增添鹹香味，是大人小孩都很喜歡的一道美食。

【誠屋煎餃】NT100

吃拉麵當然也要來份煎餃來配！一份有5顆，附沾醬。

簡單調味的豬肉饀，吃得出新鮮味，如果外皮再煎的酥脆點會更加可口！

【廣島炸牡蠣】NT200

廣島炸牡蠣一份有4顆，大顆的牡蠣裹著金黃酥脆麵衣酥炸，

搭配高麗菜絲，一旁另附上沾醬。

牡蠣肥嫩飽滿，入口充滿海味鮮香，加上外層的酥香，

嚐來鮮嫩好吃不油膩，味道我很喜歡。

【北海道可樂餅】NT100

主要為馬鈴薯泥內饀，外層裹上麵衣炸的酥脆，附上生菜絲及沾醬。

可以看到內饀滿滿的薯泥混和玉米粒及少許紅蘿蔔提味，

吃來充滿馬鈴薯天然的香甜味，口感綿密細緻，酥嫩可口。

【誠屋拉麵】用心做好每一碗拉麵，服務人員客氣有禮，送餐頗為迅速，

有多種口味拉麵可供選擇，今日品嚐的三款口味拉麵味道都有一定水準，

小菜部分美味也不遑多讓，推薦給喜歡日式拉麵的人來享用。

【誠屋拉麵】

地址: 台北市大同區民生西路142號

電話: 02-2521 8159

營業時間：11:00-22:00

FB：誠屋拉麵

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