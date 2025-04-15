到過日本博多的朋友，相信對博多運河城 CANAL CITY 肯定不陌生，
這座龐然大物匯集吃喝玩樂於一身，夜晚運河邊更是屋台聚集地，說是博多必踩一點也不為過 。
but想要完全攻克運河城，首先你必須要有充足的時間和驚人的腿力.....
這兒真的是太大惹 ! 連視逛街為專長的娘子也大喊GG! 哈....
本來只是打算最多花個2小時隨便晃晃，不就是百貨公司嘛 !
but，2小時飛快 ! 驚覺情況不對......
直到不小心發現這張地圖，頓時覺得惶恐 ! 原來博多運河城比想像中大太多了，總共6大區塊 !
中央舞台這個地方可別錯過，白天有精彩有趣的街頭藝人表演，多層樓的圓弧型看臺，觀眾非常多 !
能在這裡表演的果真身懷絕技，不科學的軟骨功(我嚇到了) ! 高難度的扯鈴、玻璃球等...，
有互動、能搞笑，單單他一人Hold住全場，太強了 ! 很值得一看 。
晚上則是燈光水舞秀登場，還結合了3D動畫影像，例如今晚的戲碼就是大名鼎鼎的海賊王 。
迪士尼專賣店所有相關人物，各式商品你想得到的這裡都有，娘子在這裡完全是失控狀態..... !
TAITO STATION 有先進的電玩機組，夾娃娃機還有大號的小小兵、KITTY等你來挑戰 。
吃的部分非常多，有群聚的美食街，也有分散各樓層的店鋪，異國料理、日食相當多元，
一蘭拉麵、星巴克、和牛專賣店等知名品牌當然也不缺席 。
平四郎旋轉壽司還不錯，大部分食材都很新鮮 。
巧遇仙台牛舌.....很難無視 ! 厚切加上逼人的炭烤香....嘖嘖嘖太正了 !
- 連結地圖 : 博多運河城 CANAL CITY
- 地址 : 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２
- 電話 : +81 92-282-2525
- 營業時間 : 10:00~21:00