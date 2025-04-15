到過日本 博多 的朋友，相信對博多運河城 CANAL CITY 肯定不陌生，

這座龐然大物匯集吃喝玩樂於一身，夜晚運河邊更是屋台聚集地，說是博多必踩一點也不為過 。

but想要完全攻克運河城，首先你必須要有充足的時間和驚人的腿力.....

這兒真的是太大惹 ! 連視逛街為專長的娘子也大喊GG! 哈....

本來只是打算最多花個2小時隨便晃晃，不就是百貨公司嘛 !

but，2小時飛快 ! 驚覺情況不對......

直到不小心發現這張地圖，頓時覺得惶恐 ! 原來博多運河城比想像中大太多了，總共6大區塊 !

從博多車站過來的話， 首先會來到 東館East Bldg ，

也是唯一和其他5棟分開的商場，僅馬路之隔，不用擔心下雨下雪有空橋連接。

這6棟當中 East Bldg 個人覺得是最有質感的一棟，有戶外中庭，逛街就如同散步很舒服，

大小店面約15間，和咖啡相關的就佔了3家，化妝品、生活精品、服飾、餐廳等....，其中UNIQLO就在這兒 。

從二樓連接空橋就能直達 中央主館Center Walk ，但並不是由上圖的正門進入，而是從側翼來到主館2F。

中央館Center Walk 是6棟商場中規模最大，當然店鋪也最多，

吃的、用的、玩的、3C等100多個品牌也包含電影院 。

在這兒晃了1個多小時眼花撩亂，咱們以經不清楚哪是哪哩 ?!

拍下來的地圖看得懂但不會走...哈哈 ! 算啦，旅行咩不要太拘束......

中央舞台這個地方可別錯過，白天有精彩有趣的街頭藝人表演，多層樓的圓弧型看臺，觀眾非常多 ! 能在這裡表演的果真身懷絕技，不科學的軟骨功(我嚇到了) ! 高難度的扯鈴、玻璃球等...， 有互動、能搞笑，單單他一人Hold住全場，太強了 ! 很值得一看 。 晚上則是燈光水舞秀登場，還結合了3D動畫影像，例如今晚的戲碼就是大名鼎鼎的海賊王 。 迪士尼專賣店所有相關人物，各式商品你想得到的這裡都有，娘子在這裡完全是失控狀態..... ! TAITO STATION 有先進的電玩機組，夾娃娃機還有大號的小小兵、KITTY等你來挑戰 。 吃的部分非常多，有群聚的美食街，也有分散各樓層的店鋪，異國料理、日食相當多元， 一蘭拉麵、星巴克、和牛專賣店等知名品牌當然也不缺席 。 平四郎旋轉壽司還不錯，大部分食材都很新鮮 。 巧遇仙台牛舌.....很難無視 ! 厚切加上逼人的炭烤香....嘖嘖嘖太正了 !

就醬原本只打算晃個2小時，沒想到卻從白天一路吃喝逛到入夜，6個多小時其實還沒看遍博多運河城.......

好吃、好逛，好玩，但覺得不怎麼好買，雖然到處都有免稅櫃台，不過單價再便宜些會更討喜XD，

【 博多運河城 CANAL CITY 】給有興趣的朋友參考 。

連結地圖 : 博多運河城 CANAL CITY

地址 : 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２

電話 : +81 92-282-2525

營業時間 : 10:00~21:00

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