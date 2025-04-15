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福岡自由行 | 博多運河城 CANAL CITY 城市內的城市，九州大型購物娛樂中心。

日本博多運河城 福岡旅遊購物 福岡大型商場 福岡景點
2025-04-15 17:49:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

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到過日本博多的朋友，相信對博多運河城 CANAL CITY 肯定不陌生，

這座龐然大物匯集吃喝玩樂於一身，夜晚運河邊更是屋台聚集地，說是博多必踩一點也不為過 。

but想要完全攻克運河城，首先你必須要有充足的時間和驚人的腿力.....

這兒真的是太大惹 ! 連視逛街為專長的娘子也大喊GG! 哈....

 

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本來只是打算最多花個2小時隨便晃晃，不就是百貨公司嘛 !

but，2小時飛快 ! 驚覺情況不對......

直到不小心發現這張地圖，頓時覺得惶恐 ! 原來博多運河城比想像中大太多了，總共6大區塊 !

 

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從博多車站過來的話，首先會來到東館East Bldg
也是唯一和其他5棟分開的商場，僅馬路之隔，不用擔心下雨下雪有空橋連接。
 

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這6棟當中East Bldg 個人覺得是最有質感的一棟，有戶外中庭，逛街就如同散步很舒服，
大小店面約15間，和咖啡相關的就佔了3家，化妝品、生活精品、服飾、餐廳等....，其中UNIQLO就在這兒 。
 

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從二樓連接空橋就能直達中央主館Center Walk，但並不是由上圖的正門進入，而是從側翼來到主館2F。
 

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中央館Center Walk是6棟商場中規模最大，當然店鋪也最多，
吃的、用的、玩的、3C等100多個品牌也包含電影院 。
在這兒晃了1個多小時眼花撩亂，咱們以經不清楚哪是哪哩 ?!
拍下來的地圖看得懂但不會走...哈哈 ! 算啦，旅行咩不要太拘束......
 

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中央舞台這個地方可別錯過，白天有精彩有趣的街頭藝人表演，多層樓的圓弧型看臺，觀眾非常多 ! 

能在這裡表演的果真身懷絕技，不科學的軟骨功(我嚇到了) ! 高難度的扯鈴、玻璃球等...，

有互動、能搞笑，單單他一人Hold住全場，太強了 ! 很值得一看 。

 

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晚上則是燈光水舞秀登場，還結合了3D動畫影像，例如今晚的戲碼就是大名鼎鼎的海賊王 。

 

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迪士尼專賣店所有相關人物，各式商品你想得到的這裡都有，娘子在這裡完全是失控狀態..... !

 

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TAITO STATION 有先進的電玩機組，夾娃娃機還有大號的小小兵、KITTY等你來挑戰 。

 

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吃的部分非常多，有群聚的美食街，也有分散各樓層的店鋪，異國料理、日食相當多元，

一蘭拉麵、星巴克、和牛專賣店等知名品牌當然也不缺席 。

 

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平四郎旋轉壽司還不錯，大部分食材都很新鮮 。

 

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巧遇仙台牛舌.....很難無視 ! 厚切加上逼人的炭烤香....嘖嘖嘖太正了 !

 

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就醬原本只打算晃個2小時，沒想到卻從白天一路吃喝逛到入夜，6個多小時其實還沒看遍博多運河城.......
好吃、好逛，好玩，但覺得不怎麼好買，雖然到處都有免稅櫃台，不過單價再便宜些會更討喜XD，
博多運河城 CANAL CITY 】給有興趣的朋友參考 。
 
  • 連結地圖 : 博多運河城 CANAL CITY
  • 地址 : 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２
  • 電話 : +81 92-282-2525
  • 營業時間 : 10:00~21:00
 
 
文章標籤
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