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日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人氣老字號。

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2025-04-15 17:58:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

下飛機來到博多車站已經是晚上7點多，沸騰的人潮不愧是日本第三大城市.....

車站與大型商場共構好買、好吃，讓咱們巴不得就在這兒check in ! 太好逛惹 ! 一點也不亞於博多運河城

其中博多めん街道(麵條街)就是這回設定必訪的行程，一家一家來，空著肚子就是要吃它幾家拉麵PK一番 !

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

說是拉麵街，其實嚴格來說應叫做拉麵樓，約十來間拉麵店集中在同一樓層相當有人氣，

晃了一圈.....嗯，【長浜ナンバーワン】就從這家老字號開始 !

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

比起東京、大阪，想吃碗拉麵.....價格上親民許多，幾乎可以少掏出個百圓日幣，而且套餐更優惠，

牆上的人氣NO.1 拉麵+炒飯，咱們一看.....毫不猶豫就要他惹 ! 

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

點餐機投幣買餐卷

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

將餐卷放在桌上，餐點到齊店員確認後就會把餐卷收走

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

每次看到這些調味不免想起台灣，同樣是瓶瓶罐罐，日本人總是能把他們收拾得整齊又乾淨 。

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

環境上最醒目的莫過於眼前這半開放式廚房，無玻璃相隔一舉一動清清楚楚，的確讓人放心不少。

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

似乎有不少名人加持，看來頗為知名 。

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

煎餃

比起日本濕軟的口感，咱家還是更喜歡台灣煎餃的Q勁和味道，

想著不應該以偏概全於是點了半份嚐嚐，想當然爾......還是台灣的煎餃好吃 。

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

拉麵上桌，第一眼給我的感覺就是"陽春"二字，簡單的兩片叉燒灑些青蔥.......

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

乳白色的湯汁完全展現出拉麵的靈魂 ? 嗯~豚骨湯頭還不錯，只是沒有印象中那麼濃郁，

麵條呢 ? 是咱家喜好略帶筋性的口感 。

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

炒飯看似可口，but個人覺得略為濕潤，少了該有的粒粒分明和炒香，不難吃但味道就是普通了點 。

 

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

日本博多車站拉麵街デイトス2F【長浜ナンバーワン】めん街道人

最後打量一下環境，滿座依舊......不愧是人氣拉麵店 。

服務非常客氣，從頭到尾最累的應該是門口招呼入場的店員，而笑容卻永遠掛在嘴邊......佩服 。

博多車站拉麵街之【長浜拉麵】咱家主觀給分7 (滿分10)

  • 連結地圖 : 長浜ナンバーワン 博多デイトス店
  • 地址 : 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１−1 博多デイトス2F 博多めん街道
  • 電話 : +81 92-473-5121
  • 營業時間 : 10:00~23:00

 

 

 

文章標籤
博多車站 長浜拉麵 拉麵街 老字號 人氣拉麵 屋台 套餐 平價 煎餃 炒飯 自由行 宵夜 九州自由行
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