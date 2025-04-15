為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日本和牛月見燒 | 北海道海膽壽司 | 金箔牛奶冰淇淋 |和牛牛肉素麵 | 炸澎湖…

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日本和牛月見燒 | 北海道海膽壽司 | 金箔牛奶冰淇淋 |和牛牛肉素麵 | 炸澎湖大明蝦；山上、海邊美味，一次滿足!

山上走走 無菜單料理 A5和牛 和牛月見 more
2025-04-15 19:46:00 文字：新竹林依晨
share
新竹林依晨

新竹林依晨

山上走走新竹店 | 導讀
一、山上走走地址
二、無菜單燒肉專門新竹店內環境
三、NT1580+10% 美味餐點


今晚帶大家來品嘗《山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店》；2019年新竹開業迄今展店4間。各為日式燒肉店X2、台北新竹各一間；海鮮鍋物X2、台北新竹各一間；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

地址：新竹市東區中正路96巷24號
這間，位置很好找；在美乃斯旁邊巷子裡面! 新竹市中正路上都有免費機車格的停車位、汽車可前往24hr新竹稅務大樓停車場；不管，您是乘坐大眾運輸來品嘗料理、亦或是開車、騎機車都相當方便!!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

櫃台，可接受現金、刷卡等；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

餐廳尺寸屬於巷弄小店，店內的裝潢宛如海底世界；圓弧形拱門區分包廂、有如魚群找到自己的珊瑚礁；保有用餐時間的局部隱私與分隔、相當有氣氛!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

相當獨具巧思的室內裝潢設計；品嘗美食風味、也享受用餐時間的美好氛圍；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

小丑魚真的在隔壁看我們吃燒烤；超有趣!!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

我們真的在大片帷幕旁用餐；珊瑚礁、魚群在隔壁優游、飽餐一頓、也讓時光緩慢下來；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

提供昆布鹽、蔥鹽、蒜片等，讓大家隨意搭配餐食、讓口感更豐富多元；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

迎賓的小菜品嘗完畢，都可以無限續；韓式泡菜相當酸爽脆、醃製的小黃瓜開胃爽口、筍絲適口美味；等待菜色的同時，也可以品嘗點。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

提供玫瑰鹽、醬油、檸檬汁，讓大家增添餐食風味；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

 

前菜有酪梨魚子醬和牛吐司、生鮮小卷紫菜沙拉和牛牛肉素麵；簡單水煮食材、新鮮健康美味；很喜歡下班後頗為飢餓被餵食這些前菜!! 烘烤後的吐司船上面有酪梨、軟嫩和牛肉、些許的魚子醬點綴；一口咬下山上與海底的美味! 很是滿足!! 栗子地瓜、小蕃茄、蘆筍、玉米筍、蒸小卷、些許的海帶芽菜；山上走走該有的山間風味，在城市的我下班後也品嘗的到。

前菜.jpg

和牛牛肉素麵，湯頭甘甜、鹹味適口；一口可以品嘗牛肉肉質甘甜、湯頭鮮美、麵條吸滿鮮美牛肉汁水；無菜單料理，就該品嘗食物最好的風味!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

和牛盛和：A5和牛翼板、A5和牛扇子、A5和牛臀蓋、伊比利豬肋條、松阪豬；都是最風味絕佳的部位!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

豬肋條，炙烤之後肉香濃郁、咀嚼感十足、越是咀嚼越發肉香；肉厚，可使用剪刀分條；熟成後，較為好入口。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

松阪豬，又名黃金六兩；鮮嫩脆爽的口感，讓人愛不適口；可用於蒸、滷、燉、炒等各式料理，山上走走日式無菜單燒肉，這邊使用炭火炙烤；口感更為脆爽彈牙、一口咬下風味絕佳；和店裡酒類飲品相搭，相當適切。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

A5和牛翼板，這款我最為喜歡；油花均勻、炙烤之後充分把牛肉香氣與汁水封鎖其中；一口咬下與蔥鹽搭配、爆汁的牛肉鮮甜口感與汁水都濃膩口中!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

A5和牛翼板，我也很喜歡搭配鹽昆布品嘗；滿口牛肉香氣與鹽昆布紫菜的咀嚼感更添口感多元；滿口牛肉香氣、增添些許海味!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

鮭魚卵酥炸澎湖大明蝦，這道菜超級新鮮；一口咬下蝦子清甜口感、還有啵啵啵的鮭魚卵!! 外頭的麵皮衣，酥炸得恰到好處；與大明蝦的清甜搭配的可口巧妙；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

使用紐約客和牛鋪陳，爐火上幾分鐘烘烤熟成後；放置日本越光米飯上、搭配月見(蛋黃)；可同時品嘗和牛肉質軟嫩與月見汁水攪拌後更為軟嫩好入口、月見米飯也更彈牙Q軟!

月見飯.jpg

日本和牛月見，炙燒後的紐約客牛肉片、與月見和米飯搭配品嘗；日本和牛牛肉更顯軟嫩好入口。喜歡絲滑濃膩牛肉風味的朋友，真的品嘗後，覺得超級美味。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

品嘗了燒肉後，品嘗柚子果醋酸V酸V微甜的口感；解膩也好消化!! 無菜單料理，真的可以窺見師傅的用心。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

北海道海膽壽司，海膽鮮甜無苦味，與壽司米飯相當；一口壽司米飯鮮甜Q軟、一口頂級生食級海膽、品嘗美味相當滿足；

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

品嘗日式料理會有的土蒸瓶，是以土瓶為容器蒸煮出的湯秘制高湯，搭配時令多種新鮮食材；湯品裡面有銀杏、牛舌、蛤蠣等，湯頭相當清甜、食材都相當頂級；這餐真的很金貴!

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

山上走走土蒸瓶，時令食材是牛舌耶!! 脆爽彈牙的口感、與海味滿滿鮮甜的湯頭，搭配得宜；春天的下班後，來上一碗暖胃也暖心。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

高山茶與草莓奶酪，作為完美的這餐End；相當Q軟奶香濃膩的奶酪、草莓酸V甜口，很是滿足!! 品茗一杯台灣高山茶，特有的茶香甘甜，與爐火餘溫烤烤手、烤烤臉蛋；春天的晚間我們相約山上走走日式燒肉專門店，小聚時刻很幸福。

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

當月壽星會招待金箔冰淇淋，冰淇淋在各式料理後的香甜；更是讓人一口接著一口；金箔冰淇淋華麗奢華，這般美味怎麼可以錯過!?

山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店 | A5和牛盛和 | 日

快約上你的好朋友，一起來享受一下山上走走無菜單燒肉料理吧!

 

山上走走 日式燒肉新竹店
營業時間：11:30-15:30；17:30-21:30
電話：03-610-9639
地址：新竹市東區中正路96巷24號

文章標籤
山上走走 日式無菜單燒肉專門店 新竹無菜單料理推薦 日本和牛月見燒 北海道海膽壽司 金箔牛奶冰淇淋 和牛牛肉素麵 鮭魚卵炸澎湖大明蝦 草莓奶酪 台灣高山茶 柚子果醋 牛舌蛤蜊土瓶蒸 月見米 生鮮小卷紫菜沙拉 日本A5和牛 壽司飯 無菜單料理 土蒸瓶 烏魚子和牛吐司 奢華無菜單
創作者介紹
創作者 新竹林依晨 的頭像
新竹林依晨

新竹林依晨

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#無菜單料理
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
中秋烤肉全攻略
晴光市場5間美食吃到飽！最低135元就能開吃，壽喜燒、咖喱飯、火鍋都有，網友最不想公開的口袋名單是「這間」。

晴光市場5間美食吃到飽！最低135元就能開吃，壽喜燒、咖喱飯、火鍋都有，網友最不想公開的口袋名單是「這間」。
中秋烤肉神助手！DON DON DONKI 「岩谷韓式烤盤」0元加價購帶回家，日本燒肉醬、KIRIN生焙茶很需要。

中秋烤肉神助手！DON DON DONKI 「岩谷韓式烤盤」0元加價購帶回家，日本燒肉醬、KIRIN生焙茶很需要。
板橋人約會衝一波！Asia49亞洲料理酒廊推出極炙BBQ派對，經典沙嗲、香料雞腿，配上啤酒5折優惠。

板橋人約會衝一波！Asia49亞洲料理酒廊推出極炙BBQ派對，經典沙嗲、香料雞腿，配上啤酒5折優惠。
燒肉控的天堂！日本福岡來台「赤身燒肉」開在中山區昭和老宅，日本主廚坐鎮「燒肉套餐」只賣5天。

燒肉控的天堂！日本福岡來台「赤身燒肉」開在中山區昭和老宅，日本主廚坐鎮「燒肉套餐」只賣5天。
頂呱呱免費加肉！頂呱呱賣烤肉「金鳳炭燒雞腿串」免費送兩串，姓名對中「秋、鳳」無料加肉。

頂呱呱免費加肉！頂呱呱賣烤肉「金鳳炭燒雞腿串」免費送兩串，姓名對中「秋、鳳」無料加肉。
美麗信9月烤肉趴！美麗信花園酒店青庭牛排館推出「酒月烤肉季分享餐」爐烤波士頓龍蝦、M9牛肋眼與伊比利豬肉串，飽到不想回家。

美麗信9月烤肉趴！美麗信花園酒店青庭牛排館推出「酒月烤肉季分享餐」爐烤波士頓龍蝦、M9牛肋眼與伊比利豬肉串，飽到不想回家。
morechevron_right
相關商家

山上走走 無菜單料理燒烤店

phone03-6109639
place新竹市東區中正路96巷24號
4.62 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.65
服務品質
4.61
裝潢氣氛
4.48
CP值
4.61
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up