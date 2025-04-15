山上走走新竹店 | 導讀

一、山上走走地址

二、無菜單燒肉專門新竹店內環境

三、NT1580+10% 美味餐點



今晚帶大家來品嘗《山上走走 | 日式無菜單燒肉專門店》；2019年新竹開業迄今展店4間。各為日式燒肉店X2、台北新竹各一間；海鮮鍋物X2、台北新竹各一間；

地址：新竹市東區中正路96巷24號

這間，位置很好找；在美乃斯旁邊巷子裡面! 新竹市中正路上都有免費機車格的停車位、汽車可前往24hr新竹稅務大樓停車場；不管，您是乘坐大眾運輸來品嘗料理、亦或是開車、騎機車都相當方便!!

櫃台，可接受現金、刷卡等；

餐廳尺寸屬於巷弄小店，店內的裝潢宛如海底世界；圓弧形拱門區分包廂、有如魚群找到自己的珊瑚礁；保有用餐時間的局部隱私與分隔、相當有氣氛!

相當獨具巧思的室內裝潢設計；品嘗美食風味、也享受用餐時間的美好氛圍；

小丑魚真的在隔壁看我們吃燒烤；超有趣!!

我們真的在大片帷幕旁用餐；珊瑚礁、魚群在隔壁優游、飽餐一頓、也讓時光緩慢下來；

提供昆布鹽、蔥鹽、蒜片等，讓大家隨意搭配餐食、讓口感更豐富多元；

迎賓的小菜品嘗完畢，都可以無限續；韓式泡菜相當酸爽脆、醃製的小黃瓜開胃爽口、筍絲適口美味；等待菜色的同時，也可以品嘗點。

提供玫瑰鹽、醬油、檸檬汁，讓大家增添餐食風味；

前菜有酪梨魚子醬和牛吐司、生鮮小卷紫菜沙拉、和牛牛肉素麵；簡單水煮食材、新鮮健康美味；很喜歡下班後頗為飢餓被餵食這些前菜!! 烘烤後的吐司船上面有酪梨、軟嫩和牛肉、些許的魚子醬點綴；一口咬下山上與海底的美味! 很是滿足!! 栗子地瓜、小蕃茄、蘆筍、玉米筍、蒸小卷、些許的海帶芽菜；山上走走該有的山間風味，在城市的我下班後也品嘗的到。

和牛牛肉素麵，湯頭甘甜、鹹味適口；一口可以品嘗牛肉肉質甘甜、湯頭鮮美、麵條吸滿鮮美牛肉汁水；無菜單料理，就該品嘗食物最好的風味!

和牛盛和：A5和牛翼板、A5和牛扇子、A5和牛臀蓋、伊比利豬肋條、松阪豬；都是最風味絕佳的部位!

豬肋條，炙烤之後肉香濃郁、咀嚼感十足、越是咀嚼越發肉香；肉厚，可使用剪刀分條；熟成後，較為好入口。

松阪豬，又名黃金六兩；鮮嫩脆爽的口感，讓人愛不適口；可用於蒸、滷、燉、炒等各式料理，山上走走日式無菜單燒肉，這邊使用炭火炙烤；口感更為脆爽彈牙、一口咬下風味絕佳；和店裡酒類飲品相搭，相當適切。

A5和牛翼板，這款我最為喜歡；油花均勻、炙烤之後充分把牛肉香氣與汁水封鎖其中；一口咬下與蔥鹽搭配、爆汁的牛肉鮮甜口感與汁水都濃膩口中!

A5和牛翼板，我也很喜歡搭配鹽昆布品嘗；滿口牛肉香氣與鹽昆布紫菜的咀嚼感更添口感多元；滿口牛肉香氣、增添些許海味!

鮭魚卵酥炸澎湖大明蝦，這道菜超級新鮮；一口咬下蝦子清甜口感、還有啵啵啵的鮭魚卵!! 外頭的麵皮衣，酥炸得恰到好處；與大明蝦的清甜搭配的可口巧妙；

使用紐約客和牛鋪陳，爐火上幾分鐘烘烤熟成後；放置日本越光米飯上、搭配月見(蛋黃)；可同時品嘗和牛肉質軟嫩與月見汁水攪拌後更為軟嫩好入口、月見米飯也更彈牙Q軟!

日本和牛月見，炙燒後的紐約客牛肉片、與月見和米飯搭配品嘗；日本和牛牛肉更顯軟嫩好入口。喜歡絲滑濃膩牛肉風味的朋友，真的品嘗後，覺得超級美味。

品嘗了燒肉後，品嘗柚子果醋酸V酸V微甜的口感；解膩也好消化!! 無菜單料理，真的可以窺見師傅的用心。

北海道海膽壽司，海膽鮮甜無苦味，與壽司米飯相當；一口壽司米飯鮮甜Q軟、一口頂級生食級海膽、品嘗美味相當滿足；

品嘗日式料理會有的土蒸瓶，是以土瓶為容器蒸煮出的湯秘制高湯，搭配時令多種新鮮食材；湯品裡面有銀杏、牛舌、蛤蠣等，湯頭相當清甜、食材都相當頂級；這餐真的很金貴!

山上走走土蒸瓶，時令食材是牛舌耶!! 脆爽彈牙的口感、與海味滿滿鮮甜的湯頭，搭配得宜；春天的下班後，來上一碗暖胃也暖心。

高山茶與草莓奶酪，作為完美的這餐End；相當Q軟奶香濃膩的奶酪、草莓酸V甜口，很是滿足!! 品茗一杯台灣高山茶，特有的茶香甘甜，與爐火餘溫烤烤手、烤烤臉蛋；春天的晚間我們相約山上走走日式燒肉專門店，小聚時刻很幸福。

當月壽星會招待金箔冰淇淋，冰淇淋在各式料理後的香甜；更是讓人一口接著一口；金箔冰淇淋華麗奢華，這般美味怎麼可以錯過!?

快約上你的好朋友，一起來享受一下山上走走無菜單燒肉料理吧!

山上走走 日式燒肉新竹店

營業時間：11:30-15:30；17:30-21:30

電話：03-610-9639

地址：新竹市東區中正路96巷24號

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