為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北市永和區美食【小本經營】平價鼎O豐 !?

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎O豐 !?

永和美食推薦 平價鼎泰豐 排骨炒飯 紅油抄手 more
2025-04-15 20:19:00 文字：Cheng chun
share
Cheng chun

Cheng chun

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

繼上次新店的小樂精緻麵食館，今天來到永和的小本經營，繼續體驗平價鼎O豐的餐質如何 ?

上午11點不到，我們已經來到門口，沒意外，我們是第一批入座的客群。

 

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

排骨炒飯

一上桌，就賞了視覺一記色誘 ! 香氣撲鼻，接著味覺也跟著不安分 !
米粒透亮分明，排骨本人有不錯的厚度，帶著薄薄鹹酥的口感好咬不柴，

若帶些豬肉該有的纖維感就更棒了 !

少了些鍋氣，蔥香也可以再明顯一點，呃是不是要求太多了 ! haha...

不過也確實好吃，有自己的好味道，很推 !

 

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

炸醬麵

濃郁的醬香，帶著微微勁道的麵條，看似簡單，入口就讓人停不下來。

 

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

紅油抄手

抄手皮薄餡多，搭配上精心調製的紅油醬汁，微微的辣意與香油的濃郁相互交織，

既帶有南方小吃的濃烈熱情，又散發出家常料理的溫暖。

每一顆抄手都像是店家對於古早味的最佳演繹，令人回味無窮。

 

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

酸辣湯

鹹香中帶著溫和的酸氣，酸酸的口感提鮮醒味，且用料大方，瞧這一匙滿載而歸 !

 

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

小黃瓜

切得均勻適中，保留了天然的清脆和水潤，

既能解膩，也讓整體餐點在豐厚的口味中增添一抹清新感。

 

新北市永和區美食【小本經營】平價鼎泰豐 !?

茄子

店家巧妙的以醬汁點綴，搭配蒜香和微辣的調味，

使得茄子在保持滑順口感的同時，散發出耐人尋味的香氣。

不僅平衡了前面幾道熱騰騰菜品的油膩，更為整體餐點增添了一種健康而自然的味道。

 

綜合而言，【小本經營】用實惠的價格和用心製作的料理，展現出在地小店的獨特魅力。

結完帳，帶著滿足離開，不虛此行在談笑中表露無疑，至於味道堪比鼎O豐嗎 ?

我覺得喜歡，但鼎O豐全方位的口碑依舊無可取代XD

 

店名 : 小本經營

地址 : 新北市永和區竹林路115號

電話 : 02-8928-8055

營業時間 : 11:00–14:00、17:00–20:30

 

 

 

 
文章標籤
永和美食 平價鼎泰豐 排骨炒飯 紅油炒手 炸醬面 小黃瓜 中價位 台式料理
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#紅油抄手
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

小本經營

phone
place新北市永和區竹林路115號
4.66 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.80
服務品質
4.30
裝潢氣氛
4.30
CP值
4.60
share place
延伸閱讀
新北市永和區新北市永和區新北市永和區【新北美食】麵匡匡拉麵食堂，平價日式拉麵 | 必吃雞白湯、特色牛奶拉麵 | 日式文青風超高CP值 | 永和美食推薦
 踢賴旅遊
新北市林口區【新北林口必吃美食推薦】水蛙師私廚料理｜精緻海鮮料理、平價熱炒、高級桌菜，多種選擇一次滿足!!! (鄰近機場捷運林口站、最佳聚餐與壽宴餐廳)
 pfse64289
新北市林口區新北市林口 免出國走進莫內的世界！林口三井春季限定祕境等你來拍!
 You and me 我們一家
新北市新莊區美好的一天 - 近幸福捷運站的老宅早午餐廳，提供早午餐盤/法式吐司/蛋捲/義大利麵/漢堡/吐司/咖啡茶飲（＾∀＾●）ﾉｼ
 豆豆公爵食樂去
現炸最美味！基隆古早味銅板小吃，街邊50年老店，阿山哥雙胞胎 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up