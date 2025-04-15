繼上次新店的小樂精緻麵食館，今天來到永和的小本經營，繼續體驗平價鼎O豐的餐質如何 ?

上午11點不到，我們已經來到門口，沒意外，我們是第一批入座的客群。

排骨炒飯

一上桌，就賞了視覺一記色誘 ! 香氣撲鼻，接著味覺也跟著不安分 !

米粒透亮分明，排骨本人有不錯的厚度，帶著薄薄鹹酥的口感好咬不柴，

若帶些豬肉該有的纖維感就更棒了 !

少了些鍋氣，蔥香也可以再明顯一點，呃是不是要求太多了 ! haha...

不過也確實好吃，有自己的好味道，很推 !

炸醬麵

濃郁的醬香，帶著微微勁道的麵條，看似簡單，入口就讓人停不下來。

紅油抄手

抄手皮薄餡多，搭配上精心調製的紅油醬汁，微微的辣意與香油的濃郁相互交織，

既帶有南方小吃的濃烈熱情，又散發出家常料理的溫暖。

每一顆抄手都像是店家對於古早味的最佳演繹，令人回味無窮。

酸辣湯

鹹香中帶著溫和的酸氣，酸酸的口感提鮮醒味，且用料大方，瞧這一匙滿載而歸 !

小黃瓜

切得均勻適中，保留了天然的清脆和水潤，

既能解膩，也讓整體餐點在豐厚的口味中增添一抹清新感。

茄子

店家巧妙的以醬汁點綴，搭配蒜香和微辣的調味，

使得茄子在保持滑順口感的同時，散發出耐人尋味的香氣。

不僅平衡了前面幾道熱騰騰菜品的油膩，更為整體餐點增添了一種健康而自然的味道。

綜合而言，【小本經營】用實惠的價格和用心製作的料理，展現出在地小店的獨特魅力。

結完帳，帶著滿足離開，不虛此行在談笑中表露無疑，至於味道堪比鼎O豐嗎 ?

我覺得喜歡，但鼎O豐全方位的口碑依舊無可取代XD

店名 : 小本經營

地址 : 新北市永和區竹林路115號

電話 : 02-8928-8055

營業時間 : 11:00–14:00、17:00–20:30

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