錯過了3月初的櫻花，也錯過了4月初的紫藤，沒想到在三生步道，竟然還能遇見一片『春雪』。

原來是近期盛開的蘿蔔花，第一次看到整片蘿蔔花田，真的讓我驚艷不已！

📸2025蘿芝春雪藝術展｜北海岸蘿蔔花田地景藝術

📆活動日期：2025/4/1~5/4

📌地址： 252新北市三芝區大坑溪三生步道

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🎫入園無料｜🚗🏍️汽、機車可停北13鄉道｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

這裡的蘿蔔花，不如櫻花那般嬌豔，也沒有紫藤花的高雅貴氣，但這一朵朵潔白細緻的小花，密密麻麻地綻放在整片田野之中，令人感動，如同春日裡無聲飄落的雪花，在春分時節悄然降臨，輕盈而深刻。

只是這裡的路途有點遙遠，加上聽說最近天氣又要轉變，趕緊今天4/15出發前往。

可惜一路上太陽公公好像在玩躲貓貓，時而露臉、時而又躲進烏雲裡。

不過從三生步道走沒多久，就能看見整片盛開的蘿蔔花田，在陽光灑落的那一刻閃閃發亮，就像白雪覆蓋在田野之上，真的令人驚艷與讚嘆。

除了美麗的蘿蔔花田之外，這次活動也結合在地藝術家，共同創作多件地景藝術作品，分布在花田之中，與自然環境巧妙融合，彷彿打造出一座天然的戶外藝術展覽空間。

每一件作品都有其獨特的故事與意涵，與周遭景色相互呼應，沒有過多人為裝置。

聽說假日這裡還有小市集，可惜平日沒有開放，不過沒想到這裡還有台灣粉紅櫻正悄悄綻放，你遲到了囉！

不過沒關係，一支獨秀，更顯得特別可愛迷人！

以前只知道蘿蔔是長在土裡的，這次活動還特別安排了現場採蘿蔔體驗，可惜我來得稍晚，活動已經結束了！

不過不得不說，主辦單位真的非常貼心，在每件地景藝術旁的田埂上都保留了通道，方便遊客走進去拍照。

請大家在拍照時務必愛惜花田，切勿踐踏花朵、攀折花木，或隨意丟棄垃圾！

蘿蔔花本身是小巧的白色花朵，帶點淡淡的粉紅，清新可愛。

建議大家可以穿些鮮豔的衣服前來，像是紅色、黃色或亮色系，拍起照來會更有層次，也更突出，讓整體畫面更加繽紛漂亮！

還記得之前來的時候，這裡的▲紫藤花架才剛搭建完成，經過這幾年的細心栽培與照顧，如今的紫藤花也開得越來越美、越來越有看頭了。

可惜4月初的花期已經過了，只能留下些許遺憾，期待明年春天再與它相遇。

第一次初訪新北三芝蘿芝春雪藝術展，也是我第一次親眼看見蘿蔔的小白花，真的別有一番驚喜。

三生步道是一條相當親民、平易近人的步道，除了春天的櫻花和紫藤之外，接下來還有5月雪桐花可賞，有興趣的朋友，不妨帶點輕食或登山杖，來這裡踏青走走，感受一場屬於春天的限定旅行，悠閒又療癒！

每年4、5月，新北石門的嵩山社區總會迎來一片獨特的紫色鳶尾花海盛開，與浪漫的梯田景致交織成春日限定的景觀。

即使地處偏遠，花季期間依然吸引眾多遊客特地前來，只為一睹這片夢幻花海的風采。

📸百年梯田-石門嵩山｜2025鳶尾花季

📆鳶尾花：花季約每年4~5月左右

📌地址： 253新北市石門區北19鄉道

⏰開放時間： 每天 08:00–17:00

☑🎫入園無料｜🚗🏍️汽、機車可停北19鄉道｜廁所在石頭屋(許家石頭厝)旁🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

從嵩山社區的入口走進去，沿著阡陌交錯的小徑前行，腳下是整齊的石砌步道，兩側則是規劃良好的田畝與自然綠意相伴，整體環境相當清幽宜人。

這裡也被不少人戲稱為：新北的桃花源，人煙稀少、寧靜悠然，偶爾還能聽見老鷹在空中盤旋時傳來的叫聲，為這片世外桃源增添幾分野趣與靈氣。

今天前來時，覺得鳶尾花的花況還未達到最大值，但因為花海座落於百年石砌梯田之中，層層疊疊的梯田搭配盛開的鳶尾花，依然構成了一幅美麗的畫作，讓人驚艷。

聽說接下來6月，還有大波斯菊即將接力綻放，也是很值得期待。

不過因為這裡屬於山坡地形，地勢較為陡峭，行走時務必留意膝蓋是否能負荷！？

也請大家注意自身安全，行走田埂小路，切勿為了拍照而不慎跌入田中！

現場真的非常漂亮，一大片一大片的鳶尾花綻放，各種色彩齊聚一堂，像是藍紫色、黃色、白色、粉紅色，甚至還有我第一次看到的深紫色鳶尾花，真的讓人驚喜不已。

尤其是在這樣的梯田氛圍中，整體感覺就像是一場回歸土地、走進自然的寧靜之旅。

層層漸進的梯田配上繽紛多彩的鳶尾花，視覺上呈現出豐富的層次感，眼前的景色彷彿是一幅緩緩展開的畫卷，美得讓人直按手機、相機快門！

因為梯田順著山勢延伸，一朵朵紫色鳶尾花靜靜地綻放在每一片田畝邊緣，隨風搖曳，相當療癒。

雖然今天陽光不太給力，整體偏陰天，不過也正因為少了強光的干擾，反而更突顯花朵本身的色彩與細緻，別有一番風味。

這裡的石砌梯田也很有故事，據說已經有超過300年的歷史，更是全台唯一由陽明山火山岩堆砌而成的百年梯田。

真的很佩服早期先民的刻苦與智慧，利用『三角鼎立法』巧妙堆砌田埂石牆，層層交錯的石頭不僅堅固實用，還意外展現出一種幾何美感，令人嘆為觀止。

這片梯田原本是當地農作生產的重要命脈，但隨著時光流逝與人口外移，一度而沉寂。

所幸在新北政府推動的農村再生計畫下，這裡逐漸轉型為結合觀光與藝術的文化場域，重拾生機。

今天來到這裡，除了欣賞盛開的鳶尾花，更像是一場穿越時空的旅程，讓人感受到與先民、與土地之間那份深厚的連結與記憶。

由於這裡是梯田地形，在拍照構圖上也別具特色。

建議可以選擇花田間的小徑交叉處，從這個角度拍攝能呈現出層次感豐富的花海畫面。

另一個不容錯過的拍攝點則是石砌觀景台，從高處俯瞰整片梯田與繽紛花海，景色一覽無遺，怎麼拍都好看。

當然，如果來到這裡賞花，也可以安排一日輕旅行，附近還有：老梅綠石槽、富基漁港、青山瀑布等知名景點，都很適合走走看看，享受大自然與在地風光。

而嵩山梯田目前為無料開放參觀，請大家在拍照時務必愛惜花田，切勿踐踏花朵、攀折花木，或隨意丟棄垃圾，

一起維護這片美麗的環境。

另外，也再次強烈提醒，田埂路面狹窄且多為泥土，行走時請特別注意安全，拍照時更要留心腳步，避免失足滑倒，發生意外。

再次來到嵩山梯田欣賞花兒，每一次造訪，總能帶來不同的感動。

大地是母親，孕育萬物，讓我們得以欣賞四季花卉的變化與自然的生命力。

這一切自然的美好，真的值得我們細細珍惜，來到這裡，遠離城市的喧囂與煩憂，眼前只有一片寧靜、純粹的大自然風景。

當微風吹拂、花影搖曳，那片刻的安靜與和諧，總讓人心神沉澱，深深感受到自然的美好與療癒。

有興趣的朋友，不妨也來走一走，一起來感受嵩山梯田獨有的靜謐與花海之美。