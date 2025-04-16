這間「上品佑食堂」聽起來好像很普通，但其實大有來頭喔，它可是傳承自羅東夜市的老字號美味呢，說到羅東美食，這家絕對榜上有名！尤其他們家的招牌炸蛋魯肉飯，更是許多在地人的共同回憶。現在「上品佑食堂」不僅保留了這份經典好味道，還加入了新的巧思，店面環境變得超級乾淨明亮，讓人用餐起來更加舒適，而且除了道地的家常菜，竟然還有不常見的客家湯圓可以品嚐，重點是價格還很親民，真的是一家大小都能輕鬆享用的羅東美食好選擇。

上品佑食堂資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段111號 ( 竹林國小斜對面)

營業時間 : 11:00–19:30（週四公休）

電話：039550134

📍宜蘭星級推薦：推薦10間你會喜歡的飯店

你可能用得到的好康優惠區

▼ 就是愛出國 ▼ 超值機票優惠

機場巴士接送

各家航空機票比價

優惠10％折扣線上訂房 ▼ 宜蘭景點優惠券 ▼ 宜蘭優惠門票

張美阿嬤農場

傳藝中心套票

清水地熱公園

蘭陽動植物王國

宜蘭一日遊包車

豆腐岬潛水浮潛



太平山國家森林遊樂區

上品佑食堂交通停車

上品佑食堂 即可到達 自行開車：Google導航輸入即可到達

停車場：路邊白線內停車尚可

上品佑食堂菜單價位

「上品佑食堂」的地點很好找，就在羅東竹林國小的斜對面，不知道要吃什麼的話，店家很貼心有推薦菜色喔！一進門就可以看到他們精美的餐點照片，每一樣看起來都好好吃，真的會讓人流口水耶。

而且我一定要誇獎一下他們的用餐環境，真的是簡單、清爽、明亮又乾淨，夏天還有冷氣可以吹，就算一個人來吃飯，邊滑手機邊等餐也不會無聊啦，店裡還有電視可以看呢。這樣的環境，不管是自己一個人、情侶約會、還是三五好友聚餐、甚至全家大小一起來都很適合。

身為一個重視洗手間的部落客，我必須說，「上品佑食堂」的洗手間也打掃得超級乾淨，簡直是小吃店界的模範生了！

除了大人用的餐具，他們也有提供兒童餐具可以自取，這點真的很加分。而且最近去還有遇到兒童節活動（4/1~4/30），打卡消費就送氣球耶！店裡店外佈置得活潑又可愛，很少看到這種小吃店這麼用心的啦，有愛紗耶，連吃飯還可以拿到氣球，太棒了吧！

上品佑食堂心得評價

對自己好一點，在「上品佑食堂」大點特點也不會讓荷包大失血，先來個開胃小菜「醋溜黑木耳」，酸酸甜甜的很清爽，咕溜咕溜的很好入口，搭配重口味的主食剛剛好。

再來是「蒜泥白肉」，看起來很簡單，但肉質好不好一吃就知道，沾點醬油薑絲就很涮嘴，會忍不住一口接一口。燙青菜也很新鮮，淋上醬油就清甜好吃。

他們的「炸蛋魯肉飯」那個滷汁超級讚，肥瘦肉的比例剛剛好，而且帶有豐富的膠質，吃起來不死鹹，感覺我可以連吃好幾碗飯。加上一顆半熟的荷包蛋，蛋黃流出來拌著飯吃，美味度直接提升好幾個檔次！

炸蛋豬排便當也是必點！看看這塊大豬排（因為要分給小孩吃所以切片了，不然整塊更過癮），切面就知道有多厚實，而且吃起來Juicy不柴，滷得夠味又不會太硬，連我家哥哥都說好吃，整個埋頭苦吃呢！那個邪惡的蛋汁拌飯真的太銷魂了！

喜歡吃辣的朋友一定要試試他們的「油潑辣子麵」！這可是四川的經典小吃，光看名字就知道會辣，但裡面的學問可不少，不只有辣味，還帶有不同的香氣，非常夠味，嗜辣者絕對不能錯過。

「沙茶乾麵」也是很簡單又很經典的選擇，沙茶醬真的是百搭，拌麵也很適合。

再來這個「客家湯圓」就厲害了，這可不是一般的麵店常見的菜色喔！他們的湯頭是用大骨熬煮的，加上香菇、油蔥、蝦米，喝起來有自然的甘甜美味，非常值得一試。

如果想喝湯，可以點一碗「餛飩魚丸湯」，湯頭一樣很棒，加上好吃的餛飩跟魚丸，吃完也會有飽足感。

飲料的部分，他們有洛神花茶、紅茶、奶茶、冬瓜茶可以選擇，都還不錯喝喔，一人一杯剛剛好。

上品佑食堂附近景點美食

你用得到的宜蘭懶人包

宜蘭鄉鎮懶人包 宜蘭市景點 / 宜蘭市美食

羅東景點 / 羅東美食

頭城景點 / 頭城美食

礁溪景點 / 礁溪美食

員山景點 / 員山美食

冬山景點 / 冬山美食

五結景點 / 五結美食

壯圍景點 / 壯圍美食

三星景點 / 三星美食

蘇澳景點 / 蘇澳美食

南澳景點美食 宜蘭必吃美食 東門夜市 / 宜蘭蒜味肉羹

宜蘭火鍋餐廳 / 宜蘭燒烤餐廳

宜蘭親子餐廳 / 宜蘭約會餐廳

金東購物廣場 / 新月廣場美食

宜蘭美食小吃 / 宜蘭吃到飽餐廳

宜蘭必吃冰品 / 宜蘭甜點咖啡館

宜蘭無菜單料理 / 宜蘭異國料理餐廳

延伸閱讀

宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點

基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點

台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點

嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點

澎湖景點 金門景點 馬祖景點



▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼