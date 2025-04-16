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宜蘭羅東美食必吃！上品佑食堂炸蛋魯肉飯、客家湯圓在地人推爆。

2025-04-16 10:10:04 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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這間「上品佑食堂」聽起來好像很普通，但其實大有來頭喔，它可是傳承自羅東夜市的老字號美味呢，說到羅東美食，這家絕對榜上有名！尤其他們家的招牌炸蛋魯肉飯，更是許多在地人的共同回憶。現在「上品佑食堂」不僅保留了這份經典好味道，還加入了新的巧思，店面環境變得超級乾淨明亮，讓人用餐起來更加舒適，而且除了道地的家常菜，竟然還有不常見的客家湯圓可以品嚐，重點是價格還很親民，真的是一家大小都能輕鬆享用的羅東美食好選擇。

  • 上品佑食堂資訊
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段111號 ( 竹林國小斜對面)
  • 營業時間 : 11:00–19:30（週四公休）
  • 電話：039550134

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宜蘭羅東美食必吃！上品佑食堂炸蛋魯肉飯、客家湯圓在地人推爆。

 

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上品佑食堂交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入上品佑食堂即可到達
  • 停車場：路邊白線內停車尚可

上品佑食堂菜單價位

 

宜蘭羅東美食必吃！上品佑食堂炸蛋魯肉飯、客家湯圓在地人推爆。

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「上品佑食堂」的地點很好找，就在羅東竹林國小的斜對面，不知道要吃什麼的話，店家很貼心有推薦菜色喔！一進門就可以看到他們精美的餐點照片，每一樣看起來都好好吃，真的會讓人流口水耶。

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而且我一定要誇獎一下他們的用餐環境，真的是簡單、清爽、明亮又乾淨，夏天還有冷氣可以吹，就算一個人來吃飯，邊滑手機邊等餐也不會無聊啦，店裡還有電視可以看呢。這樣的環境，不管是自己一個人、情侶約會、還是三五好友聚餐、甚至全家大小一起來都很適合。

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身為一個重視洗手間的部落客，我必須說，「上品佑食堂」的洗手間也打掃得超級乾淨，簡直是小吃店界的模範生了！

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除了大人用的餐具，他們也有提供兒童餐具可以自取，這點真的很加分。而且最近去還有遇到兒童節活動（4/1~4/30），打卡消費就送氣球耶！店裡店外佈置得活潑又可愛，很少看到這種小吃店這麼用心的啦，有愛紗耶，連吃飯還可以拿到氣球，太棒了吧！

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上品佑食堂心得評價

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對自己好一點，在「上品佑食堂」大點特點也不會讓荷包大失血，先來個開胃小菜「醋溜黑木耳」，酸酸甜甜的很清爽，咕溜咕溜的很好入口，搭配重口味的主食剛剛好。

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再來是「蒜泥白肉」，看起來很簡單，但肉質好不好一吃就知道，沾點醬油薑絲就很涮嘴，會忍不住一口接一口。燙青菜也很新鮮，淋上醬油就清甜好吃。

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他們的「炸蛋魯肉飯」那個滷汁超級讚，肥瘦肉的比例剛剛好，而且帶有豐富的膠質，吃起來不死鹹，感覺我可以連吃好幾碗飯。加上一顆半熟的荷包蛋，蛋黃流出來拌著飯吃，美味度直接提升好幾個檔次！

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炸蛋豬排便當也是必點！看看這塊大豬排（因為要分給小孩吃所以切片了，不然整塊更過癮），切面就知道有多厚實，而且吃起來Juicy不柴，滷得夠味又不會太硬，連我家哥哥都說好吃，整個埋頭苦吃呢！那個邪惡的蛋汁拌飯真的太銷魂了！

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喜歡吃辣的朋友一定要試試他們的「油潑辣子麵」！這可是四川的經典小吃，光看名字就知道會辣，但裡面的學問可不少，不只有辣味，還帶有不同的香氣，非常夠味，嗜辣者絕對不能錯過。

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「沙茶乾麵」也是很簡單又很經典的選擇，沙茶醬真的是百搭，拌麵也很適合。

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再來這個「客家湯圓」就厲害了，這可不是一般的麵店常見的菜色喔！他們的湯頭是用大骨熬煮的，加上香菇、油蔥、蝦米，喝起來有自然的甘甜美味，非常值得一試。

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如果想喝湯，可以點一碗「餛飩魚丸湯」，湯頭一樣很棒，加上好吃的餛飩跟魚丸，吃完也會有飽足感。

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飲料的部分，他們有洛神花茶、紅茶、奶茶、冬瓜茶可以選擇，都還不錯喝喔，一人一杯剛剛好。

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place宜蘭縣羅東鎮復興路二段111號
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美味度
4.69
服務品質
4.56
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.56
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