這家「六豊」就藏在台中西區的篤行市場裡面，你沒聽錯，就是在傳統市場裡！他們家主打的就是超人氣的手作義大利麵，還有一些簡餐跟精緻的小點心。

這家「六豊」就藏在台中西區的篤行市場裡面，你沒聽錯，就是在傳統市場裡！他們家主打的就是超人氣的手作義大利麵，還有一些簡餐跟精緻的小點心。

這家「六豊」就藏在台中西區的篤行市場裡面，你沒聽錯，就是在傳統市場裡！他們家主打的就是超人氣的手作義大利麵，還有一些簡餐跟精緻的小點心。

六豊 位置環境

想說在市場裡面竟然有這麼讚的台中義大利麵，是不是很酷？地點的話，它在篤行市場的小巷子裡面，騎機車去會比較方便啦，因為旁邊都是小小的巷弄。遠遠的你就會看到他們家「六豊」亮亮的霓虹燈招牌，在比較暗的市場裡，就像一盞明燈一樣指引你過去。

他們家的座位區跟點餐區是在對面分開的喔。餐點都是現點現做的，所以大家要耐心等一下美味上桌。

六豊 菜單

有簡餐，也有各式各樣看起來超好吃的義大利麵，還有一些經典的小菜跟飲品。那天我跟我老公就選了兩款義大利麵，一個是「羅馬番茄辣雞肉蛤蠣義大利麵」，另一個是「燉牛肋義大利麵」。

「羅馬番茄辣雞肉蛤蠣義大利麵」一端上來就超吸睛的！喜歡吃辣的朋友絕對不能錯過這道，我一聞到就覺得有一股泰式酸酸辣辣的香味撲鼻而來，上面的蛤蠣每顆都超新鮮飽滿，還撒了起司，看起來就超級讚。麵條是用清炒的方式料理的，裡面有辣椒跟醬汁巴在麵條上，我老公說真的很辣，但是真的很好吃，他邊吃還邊擤鼻涕，就知道有多夠味了（笑）。

燉牛肋義大利麵

這款「燉牛肋義大利麵」也好好吃喔！番茄的味道濃郁到不行，配上我喜歡的Q彈麵條，而且他們家的牛肋給超多塊的，份量很夠，裡面還有紅蘿蔔跟白蘿蔔。這款吃起來是甜甜的番茄味，很神奇的是，它竟然把有點像牛肉麵的滋味跟義大利麵結合在一起，但卻出乎意料的好吃，一點都不會覺得奇怪。肉燉得很嫩，蘿蔔也超嫩，真的要給個讚。

隨餐還附上兩杯紅茶，冰冰涼涼的超清爽，而且還可以選甜度喔。

這次吃完「六豊」的義大利麵，讓我下次超想再來試試看他們其他的菜色，聽說網路上的經典小菜裡面的蜂蜜炸雞也很好吃耶，分享給大家！有機會一定要去吃吃看。

店名：六豊

地址：台中市西區篤行路200-13號

電話：04-22065377

營業時間：16:30-20:30

公休日：禮拜一二

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