此遊記為花見團子造訪「2025 藝展新藝」 (造訪日期 : 2025/04)



「2025 藝展新藝」新北市藝文中心、

新北市美麗永安藝文中心、新莊文化藝術中心，《新北市藝遊》景點推薦



2025 藝展新藝



地點 : 新北市藝文中心、新北市美麗永安藝文中心、新莊文化藝術中心

時間 : 展出時間：3 - 6 月

春暖花開的季節，最適合來場視覺與心靈的藝術饗宴，團子選擇清明連假時來看新北市政府文化局攜手13所學校，共同打造一場橫跨3月到6月的「藝展新藝」特展，展覽在新北市藝文中心、美麗永安藝文中心及新莊文化藝術中心三大場館輪番登場，15檔展覽精彩紛呈盡收眼底。團子造訪新北市藝文中心時，參觀了從4/5到4/21、由「國立臺灣藝術大學」三個不同的科系展出的不同三個展覽，感受青春藝術的活力與創意。

四月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「2025 藝展新藝」展覽活動，《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊，內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

「藝展新藝」顧名思義，就是讓新一代的藝術創作者透過作品發聲，在這片藝術的天空展翅翱翔！無論是傳統的繪畫書法，還是當代的裝置藝術、數位媒體創作，多種藝術媒材碰撞交融，帶來意想不到的精彩火花。這場展覽不僅促進學校間的藝術交流，更讓學生們在彼此的創作中獲得靈感與啟發

這次的參展學校涵蓋大學到國小，不僅打破學制與地域的限制，更將不同背景與風格的藝術創作匯聚在一起，不同學校、不同科系的學生們揮灑創意，以獨特視角切入，策劃出各具風格的主題，一次展現多元豐富的藝術風貌！

首先來新北市藝文中心第一展覽室，看「國立臺灣藝術大學 - 110級日間部美術學系」展出的《我想了很久》。

可看到「周彦均」創作的《32張弗洛伊德肖像畫》，每一張都在細節上有所不同，代表著不同的情緒變化，以充滿戲劇性的光影對比，在視覺上帶來強烈的衝擊力，帶給我們不僅是關於人類心理狀態的探討，更是思想上的迴響。

余佩宣創作的《雙生》，是以油畫技法呈現的作品，畫面以溫潤柔和的色調為主，米白、灰藍、淡黃與淺褐色交織，彷彿營造出一種朦朧的夢境氛圍。

接著來新北市藝文中心第二展覽室，由「國立臺灣藝術大學 - 110級夜間部美術學系」展出的《巢穴是游牧的》。

「黃郁慈」創作的作品《The Other Eyes (story)》《另一雙眼/故事》，透過壓克力與印刷技術，呈現出一種帶有神秘感與心理象徵的藝術氛圍。或許暗示這些畫作背後隱藏著一段敘事，每一幅畫都是這個故事的一個片段，邀請觀者去拼湊、詮釋。

《不可見的界域》 是藝術家「陳逸姗」創作的一件空間裝置藝術，使用了毛線作為主要媒材，並根據空間條件調整形態，作品懸掛於空間之中，由多條線索牽引，形成一種如同編織的有機結構，展現出柔軟卻又張力十足的視覺效果。

「張雅棋」的創作《輕拾細碎的時光》，使用羊毛濕氈、絲線、纖維 作為主要媒材。作品呈現出一種溫潤而富有肌理的質感，色彩的流動與層疊營造出既抽象又富有敘事性的視覺效果，作品充滿動態感，彷彿是在細細撿拾過往的瞬間，就像回憶的片段交織在一起。

最後來新北市藝文中心第三展覽室，由「國立臺灣藝術大學 - 書畫藝術學系」展出的《深夜模式》。

「張鈞皓」的《雲破月來花弄影》篆刻創作，作品運用了傳統篆刻技法，將印章組合排列在紙面上，這件作品不只是單純的印章拼貼，而是透過精心設計的編排與留白，創造出類似書畫作品的構圖感，形成富有韻律感的視覺效果。

張瑋珊的《登山十記》與登山安全與計畫有關，條理分明，應該是在提醒登山者注意事項，比如登山計畫、裝備、身體狀況等。這類作品結合了傳統書法藝術與實用知識，既有美感也具有教育意義。

「藝展新藝」不僅是作品的展示，更是一場關於創意、交流與文化的盛宴，透過這些藝術創作， 可以看見當代藝術的新趨勢，能感受到藝術如何在我們的日常生活中悄然發生影響。不論是對藝術充滿熱情的你，還是想找個假日好去處的你，都不能錯過這場新北市年度盛大的藝術交流活動！

2025 藝展新藝 展覽檔期

📍新北市藝文中心｜展出時間：3/19 – 6/7

臺北市立大學 視覺藝術學系《微視之間》 3.19 ~ 3.31

國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系《深夜模式》 4.5 ~ 4.21

國立臺灣藝術大學 110級夜間部美術學系《巢穴是游牧的》4.5 ~ 4.21

國立臺灣藝術大學 110級日間部美術學系《我想了很久》 4.5 ~ 4.21

華梵大學 佛教藝術學系《華梵新藝》 4.24 ~ 5.6

國立臺南藝術大學 材質創作與設計系《D......T》 5.10 ~ 5.20

國立臺南藝術大學 應用藝術研究所《混搭》 5.10 ~ 5.20

國立東華大學 藝術與設計學系《別响了 Turn It Off》 5.24 ~ 6.7

📍新北市美麗永安藝文中心｜展出時間：4/10 – 6/15

永平國小 第12屆藝術才能美術班《藝啟》4.10 ~ 4.17

世新大學 圖文傳播學系《REFLOW 迴流》4.20 ~ 5.11

永平高中 美術班《No.2821夢邸》5.14 ~ 5.25

復興高級商工職業學校《藝術傳承 x 文藝復興》美麗永安精品特展 5.28 ~ 6.15

📍新莊文化藝術中心｜展出時間：4/30 – 6/8

泰山國小 第12屆藝術才能美術班畢業美展《不可思藝》4.30 ~ 5.11

輔仁大學 應用美術系所 第九屆師生聯展《AURA》5.15 ~ 5.25

泰山國中 第31屆藝術才能班《小藝人飛鳥集》5.28 ~ 6.8





【相關連結】

新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/







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