旺鍋

「旺鍋，帶你體驗台式新潮鍋物的無限魅力」採用山海之間的新鮮原生食材，細膩熬煮出天然的鮮香甘甜， 以現代風格重新演繹台灣經典鍋物，重現記憶中的難忘滋味!

府中誠品B1的台式新潮鍋物—旺鍋，一不留意就很容易錯過，他們家種類多元，且超適合湯控朋友，光是湯底選擇就讓人猶豫不決， 燒酒烏骨雞、剝皮辣椒烏骨雞、魷魚螺肉蒜、養生藥膳、椒香川味麻辣鍋 等靈魂湯頭，就可以讓人回訪好多次！

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旺鍋 影片介紹

旺鍋 環境

環境空間寬敞明亮，也適合多人聚餐

自助區飲品喝到飽，還有冰沙機、咖啡機

大人小孩都愛的霜淇淋也有喔，重點是還有脆皮甜筒，相當有誠意

旺鍋 肉肉大軍套餐$999

這次品嚐旺鍋現在特別針對肉食主義的朋友推出這個肉肉大軍套餐❤️千元有找的價格就可以吃的超滿足！

湯底：燒酒烏骨雞/剝皮辣椒烏骨雞/椒香川味麻辣/鮮香元氣昆布 4選2

附餐：白飯/王子麵/冬粉 3選2

菜盤：2盤

肉品：特選牛腹肉/特選豬梅花 2選2

滷米血：1份

阿中牛肉貢丸：1份

點我看肉肉大軍菜單

特選牛腹肉

特選梅花豬

元氣昆布鍋

別看他們家的昆布鍋很清澈，喝起來可是意外的濃郁，選用鮮嫩雞骨、蔬果，搭配獨家秘製香料，經細火慢燉將食材精華完美釋放，每一口都凝聚天然鮮甜與濃郁，成為旺鍋專屬的靈魂湯頭。喜歡蔬果清甜湯頭的朋友可以試試。

剝皮辣椒烏骨雞鍋

剝皮辣椒的香氣，讓雞湯鮮美不膩，不管是煮肉還是煮青菜都相當的鮮甜，烏骨雞本身肉質也很軟嫩，可以喝上好幾碗

蔬菜盤

挑選當季盛產的時蔬與作物，在火鍋裡釋放原生食材的營養與風味

特別說一下這個笑臉的火鍋丸子，他居然是流沙包超特別的第一次看到，而且吃起來也很好吃！

肉肉套餐還有一個特色就是把大份量的肉對堆成火山一樣，還會在中間放上乾冰營造一種火山噴發的感覺相當壯麗！很適合打卡拍照呢！

喜歡吃肉的朋友可以大口吃肉，他們家的肉品質也都很不錯

吃火鍋肉片你們都會沾什麼醬呢？這邊也推薦一個清爽的水果，醬料配上肉片更加解膩好吃

套餐的滷米血也很不錯

牛肉丸肉很紮實

配餐我們選的是一麵一飯，烏龍麵可以吸附滿滿的湯汁好好吃🤤

最後的霜淇淋還不可少啦！來上一支完美收尾，飽餐一頓太滿足

旺鍋 菜單

看看他們家套餐種類真的很多可以選擇，有經典的台式湯頭外，還有附餐熟食也都可以搭配吃！

有閒來坐! 一起吃鍋話家常，有興趣的朋友可以去試試看喔！

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店家資訊

營業時間：上午11:00-凌晨2:00

服務專線：02-8954-1377

門市地址：220新北市板橋區中山路一段46號B1

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