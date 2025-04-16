📍 店家資訊

店名：Chicken M（鶯歌店）

地址：新北市鶯歌區文化路68-1號2F（鶯歌火車站內）

電話：02 2677 1886

營業時間：每天 11:00–21:30

付款方式：現金、LINE Pay

Facebook：Chicken M 官方粉絲專頁

Google 地圖：點我導航

想在鶯歌火車站附近找個能大口吃炸雞又充滿故事的地方嗎？那你絕對不能錯過這間藏身於鶯歌車站內的 「Chicken M」！這不只是一間炸雞店，更是一段熱愛食物與旅行的品牌故事，由一隻可愛的老饕「信運猴」領航，把世界各地的靈感注入每一塊酥脆的炸雞中。

✨ Chicken M 的品牌故事

「Chicken M」的 「M」代表 Marvelous（極致美味），象徵著品牌對炸雞的熱愛與追求極致的精神。他們更發展出自家的 3M炸雞哲學，在酥脆外皮、鮮嫩多汁與層次風味中追求完美平衡。

店家的靈魂角色「信運猴」是一位喜歡旅行、探索美食的老饕。他走遍世界，只為尋找最美味的靈感，並將其帶回台灣，化作一道道香氣撲鼻的炸雞料理。他堅信：「真正的好味道，來自於對食材的尊重與對初心的守護。」

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🍗 炸雞職人精神，街頭風味的味覺藝術

Chicken M 不只是簡單的街邊炸雞，而是一種經過深思熟慮、融合各地文化與口味的 味覺藝術。每一塊炸雞，從選材到調味、油炸的時間與火候都不馬虎，做到酥脆不油膩、外皮酥香、肉質鮮嫩。

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