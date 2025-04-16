邊看電影邊玩溜滑梯？

全台唯一「遊樂園等級」親子影廳，真的存在嗎？ 身為影迷媽媽，一直很想帶啾啾體驗看電影的樂趣，但煩惱就是——

孩子會不會怕黑？會不會坐不住？哭了會不會被白眼？

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直到我們踏進《in89親子影廳Boomboom》才知道， 原來帶孩子看電影也能這麼輕鬆、這麼療癒！

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為什麼我們一家三口都愛上這裡？

遊樂園等級設備：溜滑梯、攀爬牆、跳跳馬，小孩一進場就「嗨」到不行！

專屬親子設計：兒童電動沙發、懶骨頭椅、小燈場，寶貝坐得舒服，大人看得安心～

雙贏空間美學：走道超寬敞，孩子自由活動也不怕吵到人，爸媽終於能放鬆觀影！

超貼心小細節：親子廁所、哺乳室、果汁輕食，連爆米花都好吃到孩子停不下來

一站式享受：從訂票到停車都超方便，育兒生活也能優雅又有儀式感

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啾啾看完電影後還問：「下次可以再來嗎？」

那個滿足又期待的眼神，真的讓我一秒融化

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適合幾歲？怎麼訂票？現場有什麼可以玩？

更多貼心小提醒＋觀影生存包準備清單都整理好給你

我們家的夢幻觀影體驗在這裡：

https://kielkiel.com/%e5%98%89%e7%be%a9in89%e8%a6%aa%e5%ad%90%e5%bd%b1%e5%bb%b3boomboom/

親子旅行的下一站，就從這裡開始吧！

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