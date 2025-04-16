《大人物牛排》有人吃過嗎？不得不說現在南投埔里比我預期的還熱鬧，開了不少美食餐廳，阿新我就沒想過竟然會有這麼設計感的埔里牛排館，而且裝潢設計一點也不輸台中餐廳，不僅是裝潢，食材更是高檔，好比M9澳洲和牛、安格斯牛肉等，除此之外，這家大人物牛排更是被食尚玩家主持人林莎推薦！大人物牛排評價很高，超過900則評論保有4.9顆星也太猛了吧～～

大人物牛排

南投埔里美食真的越來越多，不僅是小吃，連餐廳也開始一間接著一間開，好比之前介紹過燒肉MEN，而這次要介紹的大人物牛排有別一般牛排館，主打平價到高檔牛排都吃的到，而且生意好到不行，明明平日中午前往《大人物牛排》，那人潮也是滿到一個誇張，也難怪在地朋友說去吃建議一定要提前大人物牛排訂位...

大人物牛排 King's Table 資訊

電話號碼： 04 9291 3333

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00，周六日11:30-21:00

地址： 545南投縣埔里鎮信義路1019號

大人物牛排停車

不用擔心大人物牛排停車問題，因為旁邊就是家樂福埔里店，雖然說沒有特約停車場，但停車場就在旁邊，停車方便到不行。

埔里牛排館推薦 | 大人物牛排

《大人物牛排》就開在埔里的信義路上，這裡可以說是相當鬧區。家樂福、麥當勞、星巴客、埔里酒廠都在附近，不得不說店家選的位置相當的不錯～

大人物牛排營業時間分中午跟晚上時段，而假日則是從中午營業到晚上，店內有低消限制，須點一客主餐，這算合理，畢竟大人物牛排設定的客群跟一般牛排館不同。

走進大人物牛排店內，裝潢風格相當前衛且美式，有一種星期五餐廳的氛圍，但多了一股潮感。有趣的是阿新我原本以為店內客群鎖定是年輕人，但發現《大人物牛排》的客人年齡層超廣，根本老少咸宜，我整個失算，暈倒～

大人物牛排座位不算少，但客人真的不少，整個空間坐滿滿，明明平日欸？？不可思議...

《大人物牛排》座位多，要是團體聚餐，店家有接受團體訂位包場。

不得不稱讚一下店員介紹的仔細，而且服務真的很優！

店家裝潢真的很講就，牆面上這一面大人物牛排 King's Table可是滿滿氣派！

不少人牛排吃很多，但要講到是哪個部分都不清楚，店家牆面就有牛排的部位介紹。

大人物牛排使用濕式熟成牛肉原塊肉分切，對於肉質可是相當講就，超大的烤爐一點也不馬虎，跟一般牛排館比較起來就是高檔又滿滿專業感。

大人物牛排提供自助區，飲料、咖啡、冰淇淋無限吃之外，店內竟然還提供披薩吃到飽，而且口味多樣，滿滿的CP值阿～

他們家披薩都是是手工現作，不是外面那種冷凍披薩，所以每次披薩一出爐就被秒拿光，但店家補披薩的速度算快，可以說是誠意到位！

飲料有汽水、茶飲之外，也提供咖啡無限暢飲。

大人物牛排的湯品也是喝到爽，這天提供玉米濃湯跟羅宋湯，阿新我原本對湯品不算太期待，真的是被一般牛排館養壞，結果他們家湯品超強，直接讓我傻眼！！！！難怪客人都是一碗接著一碗在續～

冰淇淋提供四種口味，可惜沒有餅乾搭配，只提供杯子裝盛。

埔里大人物牛排菜單

大人物牛排最近菜單更新，多了雙拼的選擇，可以吃得豐盛又滿足，新菜單4/14上線，可以參考埔里大人物牛排菜單。

開胃沙拉

沙拉給的份量不少，番茄、培根、地瓜及生菜等，沙拉爽脆輕甜，讓人一口接一口吃不停。

小菜

小菜有泡菜跟醃蘿蔔，泡菜看起來紅通通但吃起來微微辣度，爽脆的口感很可以，醃蘿蔔也是延續著脆口。

湯品 | 羅宋湯

他們家羅宋湯真的很扯！隨便一舀都是牛肉塊，重點是燉煮的入味，加上那牛肉的軟嫩，這個要我喝兩三碗都可以....

湯品 | 奶油玉米濃湯

奶油玉米濃湯喝起來香濃又滑順，水準很夠，只是相比羅宋湯就顯得遜色了些...

披薩

這天披薩有海鮮玉米，一口咬下那玉米的清甜脆口加上花枝的Q彈，餅皮薄厚剛好，重點是那起司給的很厚，在拿披薩的時候那牽絲也太長，哈哈哈哈～～

火腿番茄披薩真的是隨便咬都是滿滿火腿塊，好過癮！

大人物牛排推薦 | 椒鹽小酥肉

沒想到《大人物牛排》竟然有這麼一道椒鹽小酥肉，外層酥脆口感加上小酥肉咀嚼透出的鹹香，九層塔襯托點綴，怎麼我覺得好下酒菜，好喜歡，哈哈哈哈～～

大人物牛排推薦 | 安格斯嫩肩牛排豪華雙拼

大人物牛排對於烤牛排很講究，用木炭高溫直火炭烤把肉汁鎖住，讓我相當期待安格斯嫩肩牛排，旁邊搭配的是花枝跟海大蝦，加上薯泥、花椰菜、櫛瓜及番茄點綴配色，搭配鹽之花、炸蒜片，而那黑黑的一塊是日本進口加熱石，可以DIY自己動手烤肉，增添樂趣。

花枝給的算大尾，每一口都是Q彈脆口，咀嚼透出滿滿鮮甜。

店家超貼心，鮮蝦已經開背去腸泥，簡單的剝殼就能把蝦肉輕鬆入嘴，蝦肉Q彈脆口，好吃的勒。

蒜片給的有夠多，脆口又濃厚的蒜片深得我心啊。那日本進口加熱石上桌多注意，不要被燙到啦。

鹽之花記得不要沾太多，剛剛好的沾取會把牛肉的鮮甜襯托。

安格斯嫩肩牛排給的份量有誠意，服務生端上桌的時候聞的到那牛排香氣，真的很誘人吶～

雖然說安格斯嫩肩牛排是運動量較大的部分，但脂肪不多，一口咬下的軟嫩及帶有微微的嚼勁，安格斯的肉質香氣本來就比較濃，所以吃起來相當過癮。

用了日本進口加熱石記得不要煎太久，這樣牛肉會老掉，吃起來就顯得浪費啦！

大人物牛排推薦 | 極厚菲力豪華雙拼

其實雙拼的海鮮是可以選，只是這天的鮭魚來不及進，所以就以花枝為主，怕你們誤以為只有花枝，所以跟妳們說一下！這一道是老弟的餐點：極厚菲力豪華雙拼，旁邊蒜片變成了松露奶油、鹽之花保留。

海鮮跟配盤都介紹過，阿新我就不多贅述一次，重點是什麼！是極厚菲力拉～～

這厚度光看覺得也太爽了吧！光是在旁邊拍照就讓我口水快滴出來，唉唷威壓～～

松露奶油超香！雖然我喜歡蒜片，但沾了一口品嘗，直接變心欸～～～

阿偉直接大刀一揮，那極厚菲力微微透出的肉汁，也太邪惡了吧～～～

那透出的粉嫩，就是用木炭高溫直送，把整個牛肉的鮮甜鎖住，光看牛排外觀好像熟透，但其實牛排裡面可是粉粉的唷～

極厚菲力可是牛排界的貴族，整頭牛裡面最嫩、油脂含量最低的部位，經過加熱，直送入嘴，用嘴巴感受極厚菲力的軟嫩，純粹的牛肉原味，不油膩的呈現，重點是很有厚度，吃起來是嘴內高潮，超爽的好嘛！

甜點

飯後甜點直接一人一份焦糖布丁，布丁滑嫩，焦糖剛剛好的甜度不膩口，我挺驚訝他們家焦糖布丁的水準，讓我有驚豔到欸～

除了甜點肯定不能錯過冰淇淋啦！怒吃三球，舒服～～～

大人物牛排評價

原來大人物牛排是去年埔里新開的牛排館！我自己認真覺得埔里開這樣平價又帶高檔的牛排館是真的有點狂，原以為平日沒人，但一眨眼就全滿，更遑論假日的人潮。也確實大人物牛排用的牛肉跟製作方式講究，讓他們家牛排跟一般牛排館有了極大的差別，牛肉肉質高水準，加上炭火直烤鎖住肉汁，保留牛肉鮮甜及肉汁，加上披薩、湯品、飲料及冰淇淋都無限續，絕對吃得飽又爽～