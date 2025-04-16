你吃過 《燒肉MEN》 了嗎？近年來個人燒肉店越來越受歡迎，在台灣心臟南投的埔里，也有一間超人氣燒肉店！這間埔里燒肉每到假日總是大排長龍，一查之下，欸？這間燒肉MEN我吃過！印象最深就是抽風很強，離開時身上的肉味沒有很重，《燒肉MEN》主打個人燒肉套餐，一個人吃爽爽也不用花很多，平日擠滿在地人，假日就是觀光客互相卡位，人氣超狂超旺～

燒肉MEN

南投除了日月潭、溪頭、清境農場可以去，埔里也是不可錯過的好地方！埔里不僅有不少南投景點，還有很多必吃的埔里美食，這次要介紹的《燒肉MEN》，阿偉就曾來吃過！這間埔里燒肉主打套餐，適合一人雙人還有多人來用餐，但做位非常搶手，假日最提前提前在提前先訂好燒肉MEN，才不用在外面吹涼風看別人慢慢吃～

燒肉MEN 資訊

電話： 04 9299 0077

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00，周六、日下午不休息

地址： 545南投縣埔里鎮中山路二段37號 / 地圖

埔里個人燒肉餐廳 / 燒肉MEN

《燒肉MEN》就位在埔里熱鬧的中山路二段上，這邊附近有不少埔里餐廳很厲害，這篇介紹的《燒肉MEN》先不說，隔壁的便當人還開到台中去～對了！開車前往燒肉MEN用餐，門前就有停車位，別看只有少少4格，轉角處還有更厲害的～

以前沒注意到，但現在的《燒肉MEN》，除了門口的停車格，在下個路口也有專屬停車場，估計可以多停10台車！還有特斯拉的車格～

燒肉MEN用餐空間

進到《燒肉MEN》餐廳內，聞起來沒有太誇張的油煙，本來已經做好香整路回家的，沒想到會有意外的發展😂布置上也相當用心，給人一種貴族與不凡的感覺。

燒肉MEN眼下的唯一缺點，就是座位要再多一點😂但沒辦法，所以我建議大家先提前去燒肉MEN訂位，避免現場排隊久候。

桌椅坐起來挺舒服的，不會硬梆梆的，桌面空間還算夠，兩人套餐來說，這桌面很夠放。

店家貼心在桌面上寫著烤肉技術，要是看不懂也別擔心，因為服務生會貼心指導一下。

後餐的同時，客人也陸續上門，只能說提早來的好處，就是停車方便，運氣好還可以選位😁

燒肉MEN的肉品，都是用冷藏原肉塊下去手切，所以每塊的大小後度會有些微的差異，但這一點也不影響口感。

燒肉MEN菜單

燒肉MEN價格不算貴，用餐方式主打套餐，當然也能單點，不過套餐給的更多也更划算，更多的 燒肉MEN菜單內容，要等臉書公告，基本上沒有改動太多。

燒肉MEN服務員介紹的非常詳細，簡潔俐落又清楚的介紹，真的很棒！

餐點還沒上齊全，雞湯先喝兩杯開胃暖暖身，最近天氣來上喝一口雞湯潤潤喉，舒服～

小菜是黃金泡菜跟漬蘿蔔，搭配生菜或直接與燒肉配著吃，都很好吃。

沙拉提供兩種醬可以選，有胡麻醬跟和風，沙拉份量剛剛好，醬汁很開胃，不會過重或無味。

燒肉MEN推薦 / 雙人極上和牛套餐

這次要來《燒肉MEN》吃的就是號稱最對不起荷包，但最疼愛胃的雙人極上和牛套餐，餐點有兩大盤的肉，還有沙拉、生菜跟副食，重點只要點雙人套餐，白飯飲料小菜或甜點，都能續到爽～

這盤的肉品是薄切牛舌、牛小排跟板腱牛，最需要注意的，當然是烤過頭就會失去脆口感的牛舌拉，烤的時候可以先把聊天話題先暫停😂

這盤是A5和牛跟安格斯牛排，左邊整片白色的是用來潤滑烤盤的牛脂肪，碰到高溫立刻釋放迷人油香味～

牛小排看起來就很厲害！油脂分布多且集中，用看的就能感受到～

牛小排油花很勻稱，一口咬下是嫩口的肉質口感，以及滿滿的鮮美肉汁！

《燒肉MEN》的醬油，是店家特調的！鹹香中帶點甜，沾豬肉牛肉都很不錯。

A5和牛可以說是夢幻逸品，在多的電話，也要等我把它烤好上桌、吞入腹後再說😂

燒肉配生菜已經是一種健康的潮流吃法，吃完口感會很清爽，心裡的罪惡感也會減少😂

生菜的脆口與多汁的A5和牛就很厲害！在放上醃蘿蔔或泡菜提位，那美味程度會超出你的預期～

烤牛舌的時間非常點，幾乎是第一面剛下去，放到第4片第5片時，第一片就要翻面了，不要烤過頭阿～

板腱牛帶著些微肉筋，吃起來口感很豐富，是軟嫩又帶點嚼勁，搭配泡菜很好吃～

櫛瓜就是要烤到外表帶點微軟，中間是脆口水分多的感覺。

吃到中後段，店員就會送上清爽解膩的冬瓜檸檬飲，好喝去油膩，馬上再來大吃特吃一輪～

輪到安格斯牛排，單手夾，手會酸欸～

想要完美的烤出一塊牛排，同時上烤盤很重要，烤的時間要自己拿捏一下，由於厚度較厚，可以烤個1分半左右就換面，第二面30~1分鐘，阿偉是這樣烤。

太大塊連放在盤子都做不到，本來還想拍個誇張畫面，現在就只能剪片秀了😂

安格斯牛排肉多油脂少，控制好燒烤時間，嫩度會讓你搭什麼都好好吃。

蔥花月見飯吃起來的淡香氣與蔥香嗆感融合的很棒，有淡淡的甜味，不錯吃！

胡椒蝦拌飯美味分數，滿分10分，我跟阿新都給了9分！爆好吃！個人覺得比月見還厲害很多很多。

燒肉MEN新品

《燒肉MEN》近期即將推出日料美食，沒聽錯！除了燒肉外，還多了日本料理可以點，這次去《燒肉MEN》有先聯絡過，所以才搶先體驗～大家可能不知道，其實《燒肉MEN》也有私廚的服務，只要提前預約，看是要包場還是做特別料理、特別菜單，彈性非常大～

燒肉MEN推薦 / 生魚片

鮭魚跟鮪魚比較常見，新鮮口感不掉漆，比目魚吃起來是有點脆感的，淡雅的油脂清香，不細品還真的容易忽略。

燒肉MEN推薦 / 握壽司6貫

這6貫壽司分別是比目魚、干貝跟鮮蝦，鮮蝦表現過關，沒有太精彩也不會讓人太失望，干貝跟比目魚就厲害了，比目魚帶點脆口的口感，在咀嚼壽司米時，有增香增甜！

干貝握壽司一口吞，真的太爽了！滿滿的幸福甜味，大家真的要試試。

套餐飲品我選了雪碧跟可爾必思，難得沒有選無糖茶，阿新還多看了我幾眼😂

燒肉MEN甜點

泡芙冰冰涼涼的很消暑解膩！甜度也恰好點到為止，是我喜歡的類型。

蛋塔鬆軟的外皮，帶點酥口的易碎感，中間奶黃餡甜而不膩口，油感也不會太重，很不錯～

燒肉MEN評價

南投旅遊吃什麼？埔里就吃這間《燒肉MEN》！肉品水準有到位，真的非常對得起價格，CP值沒話說，套餐豐富度很有水準，燒肉MEN套餐有多種肉品搭配，還有沙拉、漬物等，除了燒肉很精彩，這次還多了生魚片跟握壽司，阿偉只能說這間埔里美食的硬實力，真的不能小看～