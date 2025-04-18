哈囉大家好，今天球球要來跟大家分享一個在台中逢甲美食的新發現喔！話說那天我 просто想說要幫我們家小周哥外帶一份超好吃的鹿港洪控肉飯，結果你猜怎麼著？竟然發現這間賣鹿港洪控肉飯的店也有賣超厲害的台中蛋黃酥啦！是不是超驚喜！身為一個看到蛋黃酥就會忍不住手滑的人，我當然立馬帶了一盒回家開箱嚐鮮囉！

一打開這個鹿港洪控肉飯的蛋黃酥包裝，就覺得質感超棒！ 他們是用紙盒裝的，上面還印著「鹿港洪控肉飯」幾個字，整個感覺就很簡約大方。 而且打開裡面還有用緩衝的包材仔細保護著，這樣就不怕蛋黃酥在運送過程中被撞壞了。 裡面是用兩個塑膠盒裝著，一盒有六顆蛋黃酥，感覺跟某個很有名的牌子包裝方式有點像耶

再來就要稱讚一下他們家的蛋黃酥啦！一打開盒子，那個size真的是嚇到我！超大一顆的啦！ 而且他們家的蛋黃酥外皮不是那種很酥很鬆的，是比較厚實的那種。 切開來看，裡面的內餡真的是超級飽滿，蛋黃也給得超級豐富，每一口咬下去都充滿了豐富的層次感。 更讓我驚訝的是，這樣12顆裝的價格竟然只要649元！平均一顆才54元，CP值真的爆表，買到賺到啦

因為我一次買了不少顆，想說就帶去公司跟同事們一起分享，結果沒想到大家吃完都讚不絕口耶！ 大家都說那個蛋黃的鹹香味，配上飽滿的內餡，讓人忍不住一顆接一顆，停都停不下來！ 而且那個酥脆的餅皮更是讓整體的口感大大加分。 如果你跟我一樣也是個超級蛋黃酥控，這間的你真的可以試試看喔

而且而且！中秋節快要到了，大家來台中逢甲玩的時候，不妨可以順道來鹿港洪控肉飯吃個香噴噴的控肉飯，然後再帶一盒他們家的蛋黃酥回家，這樣中秋節是不是就多了點不一樣的驚喜跟美味啊

鹿港洪控肉飯

📞 電話：042-4528322

📍 地址：台中市西屯區河南路二段302號

🕒 營業時間：10:00 - 23:30