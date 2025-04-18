哈囉大家好，今天尖尼要帶大家來挖寶啦！在我們高雄左營這個美食一級戰區，竟然藏著一家超特別的「品茗秘境」喔，這間店叫做【儒記Rooji富國店】，聽起來就很厲害對不對？

關於儒記

店名：儒記Rooji富國店

地址：高雄市左營區富國路95號

營業時間：9:30 -21:00

粉絲專頁：儒記富國店

更狂的是，他們家可是從1874年就開始在南投種茶的百年老字號耶！現在不用跑到深山裡，在高雄市區就能輕鬆用手搖飲的價格，好好品嚐他們家傳承百年的台灣好茶，是不是超讚的！這間高雄左營品茗好去處，真的讓我一喝就愛上，發誓要為了他們家的台灣好茶，跟飲料說掰掰啦！想知道更多關於這間厲害的百年茶店嗎？趕快跟著尖尼一起看下去！

他們家的店名就叫做「儒記Rooji富國店」，地址在高雄市左營區富國路95號，營業時間從早上9點半到晚上9點喔。他們在南投可是從1874年就開始種茶了，超過兩百年的歷史耶！以前是專門提供茶葉的茶農，現在自己跳出來推廣自家好茶，想把台灣的飲茶文化好好傳承下去。

一走進儒記富國店，就能感受到那種經過時間沉澱的百年韻味。他們可以外帶，也有很舒服的內用空間。每一杯送到我們手上的好茶，都是用他們百年茶園生產的茶葉做出來的，再用我們現在最喜歡的手搖方式呈現，是不是很有傳統結合創新的感覺啊！而且他們家的產品都有經過SGS認證，還跟在地小農合作，保證沒有防腐劑、沒有化學添加，就是要給你最純粹的好喝。

他們的內用區用暖木色當主要色調，還用竹編造型的燈飾，把「茶」這個主題點綴得更有氣氛。

內用區還有展示他們使用的好茶，做成茶包禮盒送人也很適合，簡單又大方的包裝，讓好茶可以融入大家的生活。偷偷告訴你，內用跟外帶的價格不太一樣喔。如果時間允許，真的很推薦大家可以坐下來，好好喝杯茶，享受一下悠閒的時光，跟朋友一起來個下午茶也很棒。就算只是外帶一杯，每一口都能感受到茶葉的香氣在嘴裡散開。

儒記他們家主要就是賣台灣好茶，還有獨家的焙茶技術，就是要讓你喝到最新鮮的現沖茶。你問我特別推薦什麼？老實說，我也選擇障礙啦！因為每一種茶都有它獨特的風味，建議大家可以先從單品茶開始試試看。

像「舉人厚烏龍」、「白桃蜜烏龍茶」、「台茶十八號紅玉」都是我這次喝過很喜歡的品項。這次我也帶了一些回家跟家人分享。

分享這次我帶回與家人分享的品項

舉人厚烏龍 外帶40元

你沒看錯！用買手搖飲的價格，就能喝到百年好茶，這真的是我覺得喝儒記最划算的地方。烏龍茶的茶香很濃郁，但是完全不會苦澀，那種渾厚的茶香會溫柔地包覆住你的舌頭，吞下去之後，嘴裡還會留下清香，我個人超級喜歡那個香氣。這就是純粹的好茶的味道啊。

白桃蜜烏龍＋雲朵奶蓋＋茶凍 外帶75元

白桃蜜烏龍跟舉人厚烏龍一喝就知道不一樣！第一口就能喝到香甜的蜜桃香氣，但是它跟烏龍茶的味道融合得非常好，完全不會搶走烏龍茶的風味，反而讓茶的層次更豐富。如果妳是剛開始想喝好茶的新手，我蠻推薦這款的。上面的雲朵奶蓋打得很細緻綿密，茶香跟奶香mix在一起反而更順口，在嘴裡的感覺超醇厚。

茶凍也是用他們家的茶做的，吃起來滑溜又帶有淡淡的茶香。

喜歡有飽足感的朋友，可以考慮加茶凍喔。

蜂蜜普洱菊花 外帶60元

我個人很愛普洱那種濃厚的味道，他們家的蜂蜜普洱菊花喝起來帶有甘甜，真的是普洱最好喝的口感。他們還加了菊花來增加香氣的層次感，蜂蜜是用台南黃家天然蜂蜜，讓普洱的風味更棒。說真的，我以前都覺得普洱就是要喝熱的，沒想到冰的也這麼好喝，冰塊完全沒有影響普洱的香氣，加上菊花跟蜂蜜的香氣交織在一起，真的是絕配。

玉荷荔枝紅 外帶40元

荔枝的甜味融入到紅茶裡面，第一口會喝到荔枝的清甜，但不是那種很膩的甜喔。

而是紅茶裡面帶有淡淡的荔枝香氣。喝起來很單純，不會有那種假假的感覺，超級順口。

蘋果紅茶鮮奶乳凝 外帶65元

如果你是奶茶控但是又怕太膩，我覺得儒記的奶茶在濃醇的口感中，可以喝到很純粹的味道。他們沒有加其他的東西，就是用單純的鮮奶搭配茶。

蘋果紅茶帶有蘋果的香氣，就像是新鮮蘋果跟紅茶在嘴裡完美結合一樣。它跟鮮奶mix在一起的感覺很特別，有點像蘋果牛奶，又有點像鮮奶茶，兩種味道都不會搶走彼此的風味，第一次這樣搭配我覺得超好玩。

原來百年歷史的茶也可以這麼有創意，這就是創新跟復古的完美結合啊。如果想加料，除了茶凍，我超推他們家的天然無防腐劑珍珠。那個珍珠看起來晶瑩剔透、紅潤飽滿，你知道是用什麼做的嗎？是紅麴耶！吃起來超Q彈，不會軟爛，身為珍珠控的我真的愛了。

全天候午茶套餐 190元

如果你想更享受一下，可以選擇他們的內用午茶套餐。190元可以任選一壺160元的茶飲，還有一份雙層下午茶點（超過160元補差價）。這一套真的超值得點！因為茶點也都是儒記自己做的，不是外面批來的喔。

我選的是來自南投魚池的紅玉，是台灣的手採茶。既然是內用，我就選了熱飲。

用很精緻的茶具送上來，可以好好品味好茶。

第一壺茶會由店員用專業的手法，用適合的水溫沖泡，讓你喝到紅玉最好的風味。之後如果想回沖，就可以依照自己的喜好調整浸泡的時間。

紅玉的茶湯顏色很乾淨透亮，隨著溫度散發出來的香氣非常細緻清香。喝下去之後的回甘很棒，完全不會苦澀。紅玉獨特的香氣搭配他們家的茶點一起吃，真的是剛剛好。

他們的蛋沙拉吐司，柔軟的吐司夾著QQ的水煮蛋沙拉，奶香跟蛋香融合在一起，超級好吃。

還要推薦他們的磅蛋糕，是用茶葉做的，完全顛覆了我對磅蛋糕很甜很膩的印象，他們家的磅蛋糕充滿了茶香味，口感很扎實綿密，一點都不會乾硬，超好吃。這麼精緻的茶點搭配好茶，真的是最舒服的下午茶時光。

儒記富國店真的讓我發現，原來手搖飲的世界也有這麼棒的台灣好茶可以喝，原來在繁忙的都市中，也有這樣一個可以放鬆心情、沉澱心靈的品茗秘境。傳承百年的好茶，真的值得我們好好來品嚐。推薦給大家喔！