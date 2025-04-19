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台中大肚美食新發現！嵐會館岩燒料理CP值超高，寵物友善庭園餐廳等你來！

2025-04-19 00:20:00 文字：♥只溶妮口不溶妮手♥
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♥只溶妮口不溶妮手♥

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哈囉大家好～妮妮又要來分享好料的啦！這次要介紹一間隱藏在台中大肚區，CP值真的爆表的岩燒料理店「嵐會館」喔！這間店不只餐點讚，還是寵物友善餐廳，帶毛小孩來也沒問題，也很適合親子一起來喔！而且「嵐會館」還有超美的庭園景觀，旁邊就是很有名的萬里長城登山步道入口跟浪漫的藍色公路呢，根本就是一間很Chill的 庭院餐廳啊！妮妮私心覺得，兩個套餐再加一個單點主餐竟然只要$1700，真的是超級佛心的啦！ 

台中大肚美食新發現！嵐會館岩燒料理CP值超高，寵物友善庭園餐廳等你來！

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  偷偷說，「嵐會館」的位置真的有點隱密，它是在#大肚萬里長城步道裡面，所以建議大家一定要先預約，不要直接跑來喔，因為他們家的餐點都是手工製作，需要比較久的等待時間。 店門口大概有四個停車位，前面也有一小塊空地可以停車，不過車位不多，如果停滿了，可以停在外面再散步進來。

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一走進「嵐會館」，就會被他們以藍色為主軸的裝潢吸引，除了室內的用餐空間，還有戶外的庭園可以用餐喔！ 庭院裡面還種了雞蛋花，一進來就可以聞到淡淡的花香～

整個環境綠意盎然，超級清幽的啦～
而且這裡真的是寵物友善餐廳喔，他們還有特別設計寵物餐，是不是超貼心！ 戶外也有設計一些空間，可以讓客人走走逛逛、放鬆聊天，還可以拍照打卡喔！📸

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他們家的餐點都是選用當季新鮮的食材，而且很強調手工製作，所以點套餐的話，更能完整感受到主廚的用心喔～

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像是前菜的烏魚子佐蘋果片搭配蒜苗，那個烏魚子超新鮮的，不是那種乾乾的口感，一咬下去滿滿的海味在嘴裡爆開～配上蘋果片的清爽跟蒜苗的微辛，整個超有層次的！

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沙拉的部分也很新鮮，完全沒有冰箱味，還可以搭配胡麻醬或是凱薩醬。

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麵包可以搭配他們特製的起司沾醬，或是沾著湯品一起喝也很搭喔～

那個麵包超軟Q的，咬下去滿是麵包香氣

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湯品有兩種可以選，一個是蘑菇蛤蜊濃湯，另一個是藥膳雞湯。 兩種都好好喝喔～蘑菇蛤蜊濃湯超濃郁的，裡面還有滿滿的蛤蜊，每一口都喝得到蘑菇的顆粒感。 藥膳雞湯加了枸杞，喝起來很甘甜，裡面還有兩塊大大的雞腿塊喔。 這樣一個是義式、一個是台式的混搭，真的很有創意耶！

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台中大肚美食新發現！嵐會館岩燒料理CP值超高，寵物友善庭園餐廳等你來！主餐的部分，雞腿排超厚實又很大塊，一刀切下去，肉汁就這樣流出來，在鐵盤上滋滋作響～妮妮超級推的啦！👍 台中大肚美食新發現！嵐會館岩燒料理CP值超高，寵物友善庭園餐廳等你來！

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豬菲力佐奶油洋蔥醬的口感比較紮實，咬下去後肉香會在嘴裡散開～

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他們家的油封鴨料理也很厲害，用慢火烹調，所以外皮會有點微微的焦脆～

不過因為妮妮拍照拍太久了，放在鐵板上太久，肉質變得比較柴一點，所以建議大家可以先把肉放到陶瓷盤上切開，要加熱的時候再放回岩板上烤一下就好

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飲品的部分，他們有現榨柳橙汁，完全是天然的最好啊～不是用濃縮果汁喔，這點真的要推一下！👍

粉柚天空是葡萄柚氣泡飲，漸層的顏色超夢幻的～喝起來微酸，很解膩喔

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最後的法式焦糖特濃烤布蕾，上面的焦糖烤得超脆的，配上底下濃郁的布蕾，每一口都是滿滿的幸福滋味～總之，「嵐會館」從前菜沙拉、湯品、主餐，不只餐點有一定的水準，連飲品跟點心都很美味！

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妮妮覺得，來台中大肚玩，真的不要錯過這間主打岩燒料理的「嵐會館」喔！ 而且這裡可以帶毛小孩一起來踏青，也很適合全家大小一起來用餐出遊呢！

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店家資訊 ：

📌【嵐會館】

LINE:@linefood ( 菜單，導航請加Line ）

⏰營業時間 : 11:00~21:00，15:00~17:00不供餐，
只有點心飲品，周二三公休。

📍432台中市大肚區華南路35巷121號

 
 

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嵐會館(預約制)

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place台中市大肚區華南路35巷121號
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美味度
4.71
服務品質
4.71
裝潢氣氛
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CP值
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