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法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮推薦

2025-04-17 00:50:00 文字：詹騟橤
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詹騟橤

詹騟橤

法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮
草莓愛好者看過來這裡
嬌貴的草莓季節短暫幾個月，好好把握這陣子推出的草莓甜點
店家都是出其不意，常常都有很多新奇草莓點心
法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮
選擇離峰時段去人潮稍微分散一點了
現場也可以很公開透明的看店家製作甜點過程
法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮
法布甜這次製作草莓甜點重點放在「純粹原料」與「無人工添加」
特別推薦兩款必吃草莓季限定：草莓塔與草莓蒙布朗跟草莓塔
還有檸檬口味也入手嚐鮮看看(๑´ڡ`๑)
法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮
 

粉嫩系夢幻甜點 - 草莓蒙布朗千層蛋塔用甜點療癒你的心，每一口都是幸福的滋味！

✨ 三重口感・夢幻享受 ✨

🔹 酥脆千層塔皮
層層堆疊的法式千層，細緻烘烤至金黃香酥
咬下瞬間感受滿滿的酥脆快感，與內餡完美融合。

🔹 滑順鮮奶油
嚴選高品質鮮奶油，口感輕盈細緻，柔滑不膩，讓整體風味更加柔和圓潤。

🔹 濃郁草莓蒙布朗
精心調製的草莓泥與奶油完美融合，製成絲絲綿密的夢幻蒙布朗
酸甜交織，層層堆疊出誘人滋味！
法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮
酥脆千層塔皮
法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮
濃郁草莓蒙布朗，內餡的酸甜草莓，每一口都是極致享受(≧∀≦)ゞ
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超人氣 - 法式草莓塔

✨ 夢幻三大特色 ✨

🔹 手工草莓果醬
選用當季鮮甜草莓，細火慢熬，濃縮草莓最純粹的酸甜風味
層層堆疊出迷人香氣！

🔹 絲滑莓果慕斯
柔滑細膩，入口即化，如雲朵般輕盈，與草莓果醬完美交織，帶來驚喜層次感！

🔹 減糖酥脆塔皮
特製低糖手工塔皮，完美烘烤至酥脆不甜膩
增添口感上的美妙對比，讓美味更升級！
 

法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮

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草莓塔就像一場法式甜點的夢，每一口都是奢華享受！


酸甜交錯、層層堆疊，從外層的酥脆塔皮到內餡的細緻柔滑
每一口都是極致幸福的滋味！期間限定！錯過等明年！
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法式鳳梨酥 - 精緻升級，顛覆你的味覺想像！

與傳統鳳梨酥不同，這款法式鳳梨酥在經典基礎上進行創新
打造出更細緻、層次更豐富的口感！
 

法布甜法式手工甜點、草莓季節新品、草莓蒙布朗千層蛋塔、伴手禮

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✨ 獨特風味亮點 ✨

🔹 酥鬆外皮
以法式手法製作的外皮，乍看以為會很硬，實際上一口咬下即刻酥化
輕盈細緻，帶有淡淡奶香，讓人一試成主顧！

🔹 酸甜鳳梨內餡
精選金黃鳳梨，熬製出酸甜適中的內餡，去除了過長的纖維
使口感更為細膩，讓每一口都充滿果香層次。

🔹 多款風味選擇
除了經典原味，還有紅茶、茉莉綠茶 兩種特別風味。
紅茶帶有微微熟果香，
茉莉綠茶口味更是大推！ 茉莉花香與茶香交織
搭配鳳梨內餡的果酸，層次分明，口感驚艷！
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堅果塔 - 小巧精緻，層次豐富的極致口感！


這顆迷人的堅果塔，絕對是堅果愛好者的心頭好！
每一口都能感受到香氣四溢的酥脆塔皮與豐富堅果的美妙組合。
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法布甜伴手禮

無論是下午茶時光，還是作為伴手禮，
吃起來都是誠意滿滿的，再加上短短的草莓季節
吃完讓人一試成主顧的夢幻美味！
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試吃區
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店家資訊

法布甜 逢甲門市

地址：台中市西屯區福星路569號

營業時間：一～日 14：00～23：00
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phone04-24529399
place台中市西屯區福星路569號
4.53 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.63
服務品質
4.63
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.13
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