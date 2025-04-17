稍爾 BAR SOUR~台南真空管酒吧。爵士與藍調陪伴下的獨處時間。

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深夜時間在黑色巷弄中亮起的微光招牌

總會讓人不自覺地瞄上一眼。

而就是這一眼讓我注意到這間

安靜待在保安路一角的酒吧

〖稍爾 BAR SOUR (@bar.sour)〗

<從乾淨純粹的黑白中透出暖和的木質光影，

怎看怎吸引人呢♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)>

雖然從外頭看起來小巧玲瓏、但內在其實很寬敞。

沉穩的黑色系空間加上恰到好處的微暗光線

讓人待在裡面很是舒服。

（尤其椅子還很好坐的時候）

重點是風趣幽默的Bartender與好喝飲品♡

（Bartender是目前看過最壯的）

還有主人與客人共同營造出的

那種輕鬆靜謐的氛圍感。

所以非常適合下班後的身心放鬆

或閒閒沒事的精神放空。

當然啦！三五好友相聚小酌

亦是再合適不過♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

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▶這回騎車不喝酒、所以只能喝咖啡啦！

♦︎「西西里特調」

酸甜清爽的汽泡感真棒｡(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

後來Bartender有在招待一杯「咖啡特調」

是酸甜滴咖啡香氣銜接茶香的清甜尾韻，

真讓人喝的眼睛一亮呢(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)

有喝一點點朋友的調酒 ♦︎「以和威桂」

用威士忌酒與桂花清香調和出

帶茶感的香甜酒味~好喝(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

▶有了美酒、佳餚自然不能少！

〖稍爾/仙屋日食〗 夢幻連動(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

還真是應驗一句：酒足飯飽。

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所謂無三不成禮、

遇上好店必然不會只去一次 !

所以 ▶ part2.

休假的晚上、來個久違的酒吧放鬆時間(⁠ ⁠(⁠~⁠￣⁠³⁠￣⁠)⁠~

靜謐空間與流動的鋼琴聲、

很適合一人獨自小酌幾杯的閒情逸致。

不同於一般的 ♦︎「阿伏咖朵」

初飲時會感到在咖啡醇厚的香氣中

淺藏著茶香雅韻、隨後伴隨酒甜香濃滑入喉中。

接著那種由茶酒咖啡共同譜出的軟香濃韻返還而來

感覺很棒呢♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

在口感方面比加入熱咖啡融化後的冰淇淋

更加地“濃醇絲滑”

▶有了美酒、佳餚自然也不可少！

〖仙屋日食〗出品：

［香煎奶油吐司極厚豬排三明治］

...........撐死╮⁠(⁠＾⁠▽⁠＾⁠)⁠╭

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▶ part3.

今晚有著小酌一杯的閒情逸致♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

記得咖啡館的草莓甜點已至尾聲、

但屬於酒吧的草莓季仍在進行❤

這回是用「粉紅琴酒」與「白草莓果實酒」

再加上其他素材調出的 ♦︎『草莓YOGURT』

嘛！感覺是挺危險的類型....(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

因為輕柔酒感加上帶草莓香氣、

似優格般酸甜綿密的感覺，口感相當滑順、

很容易一杯接一杯喝不停....危險啊(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

▶當然、喝酒必備的美食連動~

〖 仙屋日食〗特制料理。

［滿滿蝦子的蒜蝦奶香丼］

數尾大只的蝦肉彈牙不說、

那個飯香絕讚(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

吸收蝦香蒜味兒的米飯

搭上洋蔥甜再加入奶香調和，

是比蒜蝦飯的鮮明強烈更

為柔軟醇厚的滋味(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

店名：稍爾BAR SOUR (@bar.sour)

地址：台南市中西區保安路112號

電話： 06 223 1590

時間：20:00–01:00

(一、二休息)