稍爾 BAR SOUR~台南真空管酒吧。爵士與藍調陪伴下的獨處時間。
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深夜時間在黑色巷弄中亮起的微光招牌
總會讓人不自覺地瞄上一眼。
而就是這一眼讓我注意到這間
安靜待在保安路一角的酒吧
〖稍爾 BAR SOUR (@bar.sour)〗
<從乾淨純粹的黑白中透出暖和的木質光影，
怎看怎吸引人呢♡(ӦｖӦ｡)>
雖然從外頭看起來小巧玲瓏、但內在其實很寬敞。
沉穩的黑色系空間加上恰到好處的微暗光線
讓人待在裡面很是舒服。
（尤其椅子還很好坐的時候）
重點是風趣幽默的Bartender與好喝飲品♡
（Bartender是目前看過最壯的）
還有主人與客人共同營造出的
那種輕鬆靜謐的氛圍感。
所以非常適合下班後的身心放鬆
或閒閒沒事的精神放空。
當然啦！三五好友相聚小酌
亦是再合適不過♡(ӦｖӦ｡)
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▶這回騎車不喝酒、所以只能喝咖啡啦！
♦︎「西西里特調」
酸甜清爽的汽泡感真棒｡(♡ω♡ ) ~♪
後來Bartender有在招待一杯「咖啡特調」
是酸甜滴咖啡香氣銜接茶香的清甜尾韻，
真讓人喝的眼睛一亮呢(☆▽☆)
有喝一點點朋友的調酒 ♦︎「以和威桂」
用威士忌酒與桂花清香調和出
帶茶感的香甜酒味~好喝(｡･ω･｡)ﾉ♡
▶有了美酒、佳餚自然不能少！
〖稍爾/仙屋日食〗 夢幻連動(つ≧▽≦)つ
還真是應驗一句：酒足飯飽。
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所謂無三不成禮、
遇上好店必然不會只去一次 !
所以 ▶ part2.
休假的晚上、來個久違的酒吧放鬆時間( (~￣³￣)~
靜謐空間與流動的鋼琴聲、
很適合一人獨自小酌幾杯的閒情逸致。
不同於一般的 ♦︎「阿伏咖朵」
初飲時會感到在咖啡醇厚的香氣中
淺藏著茶香雅韻、隨後伴隨酒甜香濃滑入喉中。
接著那種由茶酒咖啡共同譜出的軟香濃韻返還而來
感覺很棒呢♡(ӦｖӦ｡)
在口感方面比加入熱咖啡融化後的冰淇淋
更加地“濃醇絲滑”
▶有了美酒、佳餚自然也不可少！
〖仙屋日食〗出品：
［香煎奶油吐司極厚豬排三明治］
...........撐死╮(＾▽＾)╭
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▶ part3.
今晚有著小酌一杯的閒情逸致♡(ӦｖӦ｡)
記得咖啡館的草莓甜點已至尾聲、
但屬於酒吧的草莓季仍在進行❤
這回是用「粉紅琴酒」與「白草莓果實酒」
再加上其他素材調出的 ♦︎『草莓YOGURT』
嘛！感覺是挺危險的類型....(ㆁωㆁ)
因為輕柔酒感加上帶草莓香氣、
似優格般酸甜綿密的感覺，口感相當滑順、
很容易一杯接一杯喝不停....危險啊(≧▽≦)
▶當然、喝酒必備的美食連動~
〖 仙屋日食〗特制料理。
［滿滿蝦子的蒜蝦奶香丼］
數尾大只的蝦肉彈牙不說、
那個飯香絕讚(つ≧▽≦)つ
吸收蝦香蒜味兒的米飯
搭上洋蔥甜再加入奶香調和，
是比蒜蝦飯的鮮明強烈更
為柔軟醇厚的滋味(｡･ω･｡)ﾉ♡
店名：稍爾BAR SOUR (@bar.sour)
地址：台南市中西區保安路112號
電話： 06 223 1590
時間：20:00–01:00
(一、二休息)