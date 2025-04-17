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台北室內親子景點|北美館兒藝中心最新展覽|靜物Still Life|銅板價30元沈浸藝術空間一整天|新生公園最新森林休憩攀爬設施|假日溜小孩好去處

2025-04-17 08:44:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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放假不知去那玩，推薦位於台北圓山北美館，這裡根本就是小孩的天堂，兒藝中心最新展覽"靜物Still Life"攜手9 位藝術家，透過繪畫、雕塑、錄像等形式，從日常生活中，開啟小朋友對"物"的多重想像與體驗，透過互動藝術發揮他們的創意，除此之外還有各種展覽可以欣賞，搭捷運就能到，台北不可多得室內景點，周邊還有許多美食和景點可以順遊，為假日帶小孩好去處。

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靜 • 物 Still Life日期：即日起至2025/8/31

開放時間： 9:30－17:30（周一公休）

地點：臺北市立美術館 B1 兒童藝術教育中心

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經典必拍：水泥動物園，重現校園內公共遊樂設施，有各種水泥動物塑像可以合影。影片分享

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展區必玩：充氣花器，發現小朋友的無限想像創意玩法。

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展區必玩：光影沙坑，透過光影藝術玩樂在其中。

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展區必玩：隧道探險，戴上探照帽進山洞裡探險。

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展區必玩：小藝術家，發揮他們的無限創意。

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園區必玩：磁鐵拼圖，每個人都是小小藝術家。

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園區必玩：素描大師，小朋友最愛的畫畫繪圖。

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北美館美拍場景：迷霧花園

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周邊景點：台北玫瑰園

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周邊景點：花博新生園區天使生活館，門票200元，可選一杯飲品＋蛋糕。

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周邊景點：新生公園森林休憩攀爬設施

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目前正值流蘇花盛開

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這裡可以近距離看飛機起降飛行。

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周邊景點：美堤河濱公園。

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圓山捷運站假日巿集

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周邊景點：MAJI MAJI 集食行樂

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周邊景點：孔廟

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周邊美食：紅茶屋紅茶

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臺北市立美術館 B1 兒童藝術教育中心：台北市中山區中山北路三段 181 號；營業時間：9:30－17:30（周一公休）

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