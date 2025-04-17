湯鹹味道重是過去咱們對壽喜燒的印象.....

從新改裝後的MoMo Paradise 不僅更新了湯頭，菜色也更貼近現代人養生的觀念，

今天晚餐.......讓我們又愛上了壽喜燒 。

在台灣經營10來年，MoMo Paradise算是壽喜燒的老牌連鎖品牌，

今天到內湖大潤發瞎拼經過美食街，就是這片鑲入牆面的野菜市場讓咱們決定更改行程近去嚐嚐.....

環境簡約桌距舒適，雙人桌大小剛好，座位之間還有個日式隔板，大口吃肉、吃草可以很放鬆~

呃.....筷子呢 ? 餐桌小抽屜拉開就入手嘍

湯底成份&餐具來源寫得清楚就掛在櫃檯附近

可選單一鍋底，也可以選擇2種鍋底，肉類、蔬菜來源menu上也都附加說明

今晚吃的就是門口立牌上春夏限定蕃茄鍋，

番茄味道就如同現切一般非常新鮮，蕃茄份量很多整鍋都是天然的蕃茄香 。

所有蔬菜也是新鮮無虞，讓咱們最深刻的就是上圖的玉米，果肉飽實非常香甜 !

呃，想加些配料無須寫單，上圖的推車服務會不停的在走道穿梭，想要什麼食材服務員馬上夾給你，

別小看這港式飲茶概念的菜車，上頭可搭載著20多種新鮮蔬食喔 。

烏龍麵本身就是熟的，口感Q彈帶勁，下鍋燙熱或當成冷麵沾醬吃都很棒 。

胚芽米飯&白飯都可以免費續點

飲料除了汽水也有咖啡、可爾必思、冰沙等可選擇 。

牛肉選用美國牛胸肉和澳洲牛肩胛肉，

個人較偏好油花豐富的美國牛胸，涮過後肉香較濃，口感也較為軟嫩 。

豬肉提供國產梅花肉和里肌肉，兩種肉質都有不錯的水準，梅花還是最愛 。

咱們吃鍋很少續點豬肉，在這兒卻續點了2次......

最後的甜點是紅豆湯，相較前面湯底、蔬食、肉類.....，這碗紅豆湯顯得弱了些，

不過，以這樣的價格能端出醬不俗的品質，對N年沒吃壽喜燒的咱們來說算是驚喜，

尤其是那一整鍋春夏限定蕃茄湯底....健康、養生味道很讚，可惜蕃茄不能續加 。

【MO Mo Paradise 內湖大潤發牧場】

地址 : 台北市內湖區舊宗路一段188號(大潤發2館)

電話 : 02-8792-9938

營業時間 : 11:00~22:00

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