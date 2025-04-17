之前有看到畫水彩的短影音創作者，有拍攝林口三井莫內花園秘境的宣傳短影音

我在3月份去林口竹林寺拜拜完之後去逛林口三井的當天，就有發現林口三井的中央廣場正默默地在布置場地

於是，我安排了2025/04/13，到林口三井拍攝網美照啦

首先在林口三井的大LOGO正門口，就有漂亮的造景可以先打卡啦~

(從機場捷運A9的方向來的朋友，就可以看到了)

接著就是有兩片水廉的水舞廣場的小相框裝飾啦~

這個場景雖然小小的，但充滿很多好拍又出片的小細節，

只有這裡，能夠讓自己輕鬆融入莫內的畫作中，真的是太好拍了~

接著就是大家最喜歡的中央廣場區啦~

造景真的超美，門口有超大相框，但人太多就沒辦法拍了~

喔~假日真的人很多，照片真的很容易漏拍，

有兩張空景我是直接拿林口三井的照片上傳的

(只要有人，通常場景也沒有這麼空啦~對不起~~~)

最後是林口三井二館一樓的造景，縮小版本的一館中央廣場，

但因為做成椅子區域，所以就很人霸占很久，導致沒辦法拍照了(wry...)

再來就是林口三井X莫內花園秘境的套版印章啦~

印章的紙可以到一館的服務處(中央廣場門口附近)領取

接著回到一開始的水舞廣場先蓋第一個印章-相框

(印章位置在拍照區域附近的柱子，有點隱密，但找一下一定看的到~)

接著到中央廣場蓋框線，

因為印章一開始就蓋歪了，所以整個線條就沒辦法完整的在相框裡面了QQ

最後到二館蓋藍色印章，就完成這次的套版印章紀念啦~

自己蓋的每一張都是獨一無二的，這是我人生中第一次蓋印章帶回家，真的蠻開心的~

最後如果你想要拍拍貼，在一館的中央廣場也能拍這次莫內花園秘境的拍貼喔~

因為我逛的時間有點晚了，於是就拍到了晚上的莫內花園秘境

天氣好，場景漂亮，照片就是好拍~

林口三井X莫內花園秘境期間限定:2025.03.13-05.25

趕快來拍美美的照片作紀念吧