今天要來跟大家分享一家位於台北內湖的麻辣鍋店「神來麻辣鍋」，這間可是文湖線捷運文德站旁邊很有名的火鍋店呢，地址是在台北市內湖區文德路159號，它只有營業晚餐到宵夜時段喔，主要的招牌就是麻辣鍋啦，聽說店裡面的環境還不錯，去過的客人都給予蠻好的評價呢。 這次會來吃「神來麻辣鍋」也是一個緣分啦，剛好朋友很想去按摩，我就隨便挑了一間店，然後就順便找到了這間火鍋，看了一下Google的評分還可以，就想說按完摩都九點多了，還有東西可以吃就很棒，而且它離捷運站真的超近，完全符合我的條件啦！

這間「神來麻辣鍋」的價格我覺得還蠻OK的，可以用套餐組合的方式點，算下來蠻划算的，而且店裡面的環境也蠻舒服的，重點是它還有營業到宵夜喔，對於晚下班的朋友真的是一大福音！ 聽說他們的湯頭是屬於比較不辣的那種，像我這種不太敢吃太辣的人也可以試試看，而且聽說他們的沙茶醬竟然意外的好吃耶！

神來麻辣鍋專賣店-人氣排隊美食 老饕必吃火鍋 評價聚餐聚會 精緻鴛鴦鍋物 外帶外送推薦 114台北市內湖區文德路159號

02 2798 5389

17:00–00:00

神來麻辣鍋專賣店在那裡與用餐環境

神來麻辣鍋專賣店就在文湖線文德站這邊，對面就是內湖高中，從捷運站走過來相當近，進到店裡面，我覺得環境還蠻不錯的，兩側都有沙發椅，坐起來蠻舒適的，而且走道也夠寬敞，不會有擁擠的感覺。

他們的冰淇淋是選用niseko這個牌子的，醬料區也整理得蠻乾淨的，飲料有兩種可以選擇，也有提供熱水。 而且他們還有提供免費的飲料喔，醬料區很乾淨，還貼心地準備了電風扇，這點我覺得還蠻不錯的。

神來麻辣鍋專賣店菜單與價格

他們有提供套餐組合，湯頭有三種可以選，如果套餐吃不夠也可以單點其他的食材。 店裡有低消限制，一個人是400元。

這次我們簡單點了一個888元的套餐，還另外加點了一份餛飩。

湯頭的部分，我們選了麻辣跟養生兩種，我本來想選另一種口味，但是那天剛好賣完了，所以就選了這兩種。

金牌美國和牛肩捲心跟自然牛PR背肩，還有一盤蔬菜。 加點的餛飩煮起來，聽說香港人蠻喜歡這種吃法的。

自然牛pr背肩

吃起來我覺得他們的麻辣湯頭就還好，稍微淡了一點，可能比較適合不敢吃太辣的人。

火鍋整體來說還可以啦，以這個價位可以吃到這樣的肉我覺得不算貴，CP值還不錯。

最後一定要來一球他們的niseko冰淇淋，還蠻好挖的喔！

附帶一提，他們的沙茶醬我覺得還蠻好吃的。

「神來麻辣鍋」是一間中等價位，不是個人鍋的那種麻辣鴛鴦鍋。 店裡面的環境還不錯，價錢我覺得也可以接受，如果剛好路過內湖文德站這邊，肚子餓的話可以來吃吃看喔。

店家/景點資訊

交通資訊