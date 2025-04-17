這間「神來麻辣鍋」的價格我覺得還蠻OK的，可以用套餐組合的方式點，算下來蠻划算的，而且店裡面的環境也蠻舒服的，重點是它還有營業到宵夜喔，對於晚下班的朋友真的是一大福音！ 聽說他們的湯頭是屬於比較不辣的那種，像我這種不太敢吃太辣的人也可以試試看，而且聽說他們的沙茶醬竟然意外的好吃耶！
神來麻辣鍋專賣店-人氣排隊美食 老饕必吃火鍋 評價聚餐聚會 精緻鴛鴦鍋物 外帶外送推薦
114台北市內湖區文德路159號
02 2798 5389
17:00–00:00
神來麻辣鍋專賣店在那裡與用餐環境
神來麻辣鍋專賣店就在文湖線文德站這邊，對面就是內湖高中，從捷運站走過來相當近，進到店裡面，我覺得環境還蠻不錯的，兩側都有沙發椅，坐起來蠻舒適的，而且走道也夠寬敞，不會有擁擠的感覺。
他們的冰淇淋是選用niseko這個牌子的，醬料區也整理得蠻乾淨的，飲料有兩種可以選擇，也有提供熱水。 而且他們還有提供免費的飲料喔，醬料區很乾淨，還貼心地準備了電風扇，這點我覺得還蠻不錯的。
神來麻辣鍋專賣店菜單與價格
他們有提供套餐組合，湯頭有三種可以選，如果套餐吃不夠也可以單點其他的食材。 店裡有低消限制，一個人是400元。
這次我們簡單點了一個888元的套餐，還另外加點了一份餛飩。
湯頭的部分，我們選了麻辣跟養生兩種，我本來想選另一種口味，但是那天剛好賣完了，所以就選了這兩種。
金牌美國和牛肩捲心跟自然牛PR背肩，還有一盤蔬菜。 加點的餛飩煮起來，聽說香港人蠻喜歡這種吃法的。
自然牛pr背肩
吃起來我覺得他們的麻辣湯頭就還好，稍微淡了一點，可能比較適合不敢吃太辣的人。
火鍋整體來說還可以啦，以這個價位可以吃到這樣的肉我覺得不算貴，CP值還不錯。
最後一定要來一球他們的niseko冰淇淋，還蠻好挖的喔！
附帶一提，他們的沙茶醬我覺得還蠻好吃的。
「神來麻辣鍋」是一間中等價位，不是個人鍋的那種麻辣鴛鴦鍋。 店裡面的環境還不錯，價錢我覺得也可以接受，如果剛好路過內湖文德站這邊，肚子餓的話可以來吃吃看喔。
店家/景點資訊
- 店家名稱：神來麻辣鍋專賣店-人氣排隊美食 老饕必吃火鍋 評價聚餐聚會 精緻鴛鴦鍋物 外帶外送推薦
- 所在地址：114臺灣台北市內湖區文德路159號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-24:00
- 店家電話：02 2798 5389
- 評價：★★★★★
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