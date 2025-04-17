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目前就我所知，日本除了東京、大阪、京都、沖繩等城市以外，其他地區對蔬食、VEGAN 並不那麼友善，而這次實際到訪發現確實如此🥹🥹偌大的金澤竟然只有一間蔬食餐廳😂

不過可能因為歐美觀光客還是很多，葷素共食並不少，而且我覺得他們很用心！雖然是葷食餐廳但蔬食料理都蠻好吃的喔！

吃素去金澤要注意

✦ 日本素食會吃魚？

應該有些人聽說過，在日本素食是可以吃海鮮的！因為他們覺得海鮮和雞豬牛羊長相差很多，所以早期在日本開始有素食文化時他們並沒有把海鮮摒除在素食之外

不過我覺得隨著國際旅客越來越多，這樣的情形應該真的少很多了，這次在金澤完全沒遇到~~會擔心的話，可以 把素食小卡帶在身上比較保險

➤ 延伸閱讀： 素食小卡下載 (我不會日文，這個素食小卡來自「找蔬食Traveggo」的影片，資訊欄有素食小卡的 PDF 檔可以下載)

✦ 日本 vegan 不吃砂糖？

另外就是 vegan 朋友可能會在意的砂糖問題，因為日本有一些製糖廠在做白砂糖的過程會使用動物骨炭做過濾 (但不是全部，也無從確認)，所以在日本多數的 vegan 是會特別避開砂糖的，他們會吃甜菜糖、黑糖、楓糖之類的來替代，而有標示 vegan 的食物或餐廳幾乎也都會特別講說他們不用砂糖這樣

➤ 延伸閱讀：更詳細的日本砂糖資訊可以參考 KOL 湯匙的這篇貼文

日本對食品過敏非常在意，像超市賣的東西都會把過敏原標示得超清楚，因為奶蛋都屬於必須標示的過敏原，所以這個標示剛好可以讓不吃奶蛋的朋友檢查素別，超級方便😆但 全素產品可能還是會含砂糖和蜂蜜 ，就看個人斟酌囉

✦ 不吃五辛記得先詢問預訂

金澤是外國觀光客玩中部北陸的重要停留地，也有茶屋街、武家屋敷、兼六園等重要觀光景點，大部分餐廳會做蔬食都是為了接待觀光客，所以會直接做 vegan，我看到的 vegan 也比 vegetarian 多

但無論是 vegan 或 vegetarian 都是不忌五辛的，菜單也很少標示五辛，要另外詢問，也建議不吃五辛的朋友除了先詢問之外，最好也 先預訂餐點 ，有些需要客製去五辛的店家才比較有時間準備

✦ 記得善用官網

我發現日本的很多小餐廳都會自己架設官網耶~~

這點和台灣蠻不一樣的，台灣大部分餐廳都只會經營社群，直接用 FB 和 IG 來當成官網介紹菜單和發布消息，但日本多數餐廳都會有一個網站，而且是會持續更新的那種，像是發布臨時公休等等的事項

有時候官網的消息反而比社群還新，大家在做功課時記得查看官網的資訊喔

✦ 現金支付比例較高

不收信用卡的餐廳比東京、京阪、沖繩都還多，大家現金要備多一點喔

金澤素食/蔬食清單

▍Takano 健康食工房たかの

ALL VEGAN｜ Instagram ｜ 官網 ｜ map

鄰近： 天德院

✦ 金澤唯一 VEGAN 餐廳，屬於長壽飲食 (Macrobiotic Diet)，食材選用嚴格，也會注重陰陽調和，蠻特別的

✦ 醃漬料理偏多，有幾道比較鹹或酸，但也有幾道調味非常特別，整體還是值得一試

▍WAGOME

ALL VEGAN｜ Instagram ｜ 官網 ｜ map

鄰近： 金澤站西口

✦ 無蛋奶、無麩質、無化學添加的 VEGAN 烘焙，糖的部分也是使用甜菜糖而非砂糖喔

▍Pari King パリキング

葷素共食有 VEGAN 標示｜ Instagram ｜ map

鄰近： 香林坊

✦ 專賣餃子料理的居酒屋，有幾道餃子都可以換成 VEGAN 餃，也有 VEGAN 炸雞，好吃但因為是下酒菜，整體重口味偏油

✦ 因為是居酒屋定位所以價格稍高，有飲料低消和座位費

▍一風堂 金澤香林坊店

葷素共食有 VEGAN 標示｜ 官網菜單 ｜ map

鄰近： 香林坊

✦ 日本知名連鎖拉麵店一風堂也有 VEGAN 拉麵囉！但他們並不是每間店都有 Plant-based 品項，還好金澤香林坊店有！

▍Kanazawa Nanahoshi Curry 金澤ななほしカレー

葷素共食有 VEGAN 標示｜ menu ｜ map

鄰近： 兼六園、金澤城公園

✦ 這間賣的並不是正宗金澤咖哩，感覺有用一些香料，是結合日式和印度咖哩做創新的那種，只有一款豆子咖哩是 vegan，我覺得蠻好吃！

▍MARICHOU-K

葷素共食有 VEGETARIAN 菜單｜ map

鄰近： 東茶屋街

✦ 中華料理專賣店，能吃辣的話我很推這家~~必點豆乳拉麵 (左) 和辛辣麵 (右)！這家的麵條含蛋，VEGAN 記得換成冬粉喔

▍手造りおむすび処むすび金沢駅店

葷素共食有 VEGETARIAN 標示｜ menu ｜ map

鄰近： 金澤車站

✦ 位於金澤車站一樓，西口旁的手作御飯糰店，我覺得超好吃！很適合趕路時買著車上吃，或晚上先買好當隔天早餐

▍Love for All ラブフォーオール

葷素共食有 VEGAN 標示｜ menu ｜ map

鄰近： 香林坊

✦ 蔬食品項有披薩、拉麵、下酒菜小點，晚餐則是套餐式，價格偏高

▍midoriya ブティックミドリヤ

葷素共食有 VEGAN 標示｜ Instagram ｜ map

鄰近： 金澤站東口、鼓門

✦ 天然有機食品商店，內有咖啡廳空間，提供 vegan 烘焙品項和飲料

▍Curio Espresso and Vintage Design Café

葷素共食可客製 VEGAN｜ Instagram ｜ map

鄰近： 金澤站東口、鼓門

✦ 菜單無標示 VEGAN，但三明治和捲餅都可詢問客製，老闆可英文溝通，飲料也有植物奶可選

▍Kanazawa Temakizushi Coil コイル

葷素共食有 VEGAN 標示｜ 官網 ｜ map

鄰近： 金澤站東口、鼓門

✦ 讓顧客自己 DIY 包壽司的餐廳，有蠻多蔬食選項，但我覺得價格偏高

▍MORON CAFE

葷素共食｜ Instagram ｜ map

鄰近： 武家屋敷遺址

✦ 提供早午餐的咖啡廳，只有一種「酪梨開放三明治」可客製 VEGAN，乳製飲料可換豆奶或燕麥奶

金澤素食民宿

▍素宿之家

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