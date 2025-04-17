我個人很喜歡由多種辛香料結合的沙嗲風味，沙嗲需要的辛香材料蠻多買現成調好比例的調味粉比較省事。我買高筋麵粉做的餛飩皮會有較多的咀嚼口感，買的後腿絞肉也請肉攤老闆幫我絞兩次回家就不用再剁了

南洋風味的蒸餃和炸餅的材料

豬絞肉290g

冬粉1把

雞蛋1顆

蔥花30g

香油2大匙

大張餛飩皮半斤

匈牙利紅椒粉(不會辣)5g

白胡椒粉5g

沙嗲醃肉香料粉15g

1.冬粉泡軟後瀝掉水分切1公分小段備用

2.盆中放絞肉和3款辛香粉以同方向混勻

3.加入雞蛋一樣以同方向去攪拌

絞肉裡拌入雞蛋的液體成分再以同方向的混拌或是摔打到黏稠，肉質在吸收更多水份後口感就會滑嫩軟溜

4.加冬粉小段和蔥花並淋2大匙香油(鎖住水分)拌勻，蓋上保鮮膜放冷藏1小時後再使用

以下是蒸餃的做法

5.餛飩皮包入適量的肉餡，皮的週邊沾一點水，以包包子的手法或任何方式把週邊麵皮往中間收攏，收口朝下

6.盤裡鋪蒸紙，紙上噴油(防沾)，鍋中燒水，水滾後入鍋大火蒸12分鐘熄火悶3分鐘，蒸餃就可以出鍋了~

別看皺巴巴的外皮就嫌棄，飽滿的肉餡很好吃，沾點辣醬更好吃

以下是炸餅的做法

7.餛飩皮中間放適量肉餡，下往上收摺，左右收摺，上(尖角沾一點水)往中間蓋，收口朝下

8.鍋中油溫150度C(插入乾筷會有小泡的狀態)，放入生餅胚用中火煎到兩面金黃即可出鍋瀝油

趁熱吃的炸餅外皮非常酥脆，要小心肉餡裡會爆出熱燙肉汁喔

沒吃完的的炸餅降溫後外皮會回軟，可以用烤箱或氣炸鍋復熱

我使用高筋麵粉做的餛飩皮不會一煮就軟爛，口感比較彈牙

加了冬粉和雞蛋的肉餡，吃起來滑潤同時也增加了飽足感

多做一些放冷凍，隨時想吃不用退冰，直接下鍋煎

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