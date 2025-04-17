很快的又到了2024年的尾聲，每年這時候我最期待的就是大江購物中心的聖誕節裝置藝術，2024年的聖誕裝置藝術是以『生日派對』為主題，超大的生日蛋糕就在大江購物中心的一樓，周圍的聖誕樹相當應景。來這裡拍照打卡絕對超美，另外這次在聖誕市集也有新品牌進駐，Godiva、菓風小舖的巧克力跟糖果都是聖誕節必備。讓我有動力來大江購物中心的原因有很多，好吃好玩又好逛不定期會有新品牌進駐，常來也不會覺得無聊，再來是來大江全年停車都免費就算專程前往也划算。這次我的愛店『Molino』還推出了三款聖誕限定的蛋糕，來大江過聖誕絕對是不錯的選擇。

大江購物中心｜聖誕裝置藝術『生日派對』

今年大江購物中心的聖誕造景藝術又是全新風格，以『生日派對』的概念作為設計的出發點。

聖誕節是耶穌的誕生，這代表著愛與希望所以用這個生日派對來呈現優雅舒心的慶祝。

生日蛋糕的周圍以聖誕樹圍繞，旁邊的耶誕市集以穀倉還有馬廄兩個元素做設計，讓整個耶誕市集更加的有氣氛。整個市集運用俐落清晰的線條結合乾淨的色調，整體看起來相當舒服。

聖誕樹上有不少耶誕裝飾，整體配色相當沈穩。

在這裏拍照真的很美。每年來大家的耶誕市集就是要拍好拍滿。

在主體蛋糕旁邊也可以看到這些仿真的動物。

伯利恆星空。從不同樓層看這個透空飾紙做成的星空真的很美，大小不同的星星透過光的發散營造出很溫馨的氣氛。

大江購物中心｜聖誕市集

菓 風小舖

這個從小吃到大的糖果專賣店現在有了不同的內容，主打低糖質無添加的天然台灣水果製作的果實軟糖以及各式糖果。

現在只要指定區商品一次購買三件只要NT$600，選擇性很多可以自由搭配。

這個裡面夾牛軋糖的寶石三明治也是菓風小舖很有人氣的商品。

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如果不想要餅乾，這個寶石棉花糖也是很不錯的選擇，這個荔枝口味超香。

Godiva

這個巧克力國際知名品牌『Godiva』今年也加入了耶誕市集的行列，整個櫃位設計以穀倉造型為主。這次『Godiva』也推出了好幾款針對聖誕節的限定商品。

11/1-12/25期間

品牌會員9折優惠，貴賓再享85折優惠

單筆滿2500，贈 巧克力3顆裝禮盒 乙盒

單筆滿6500，贈 巧克力禮盒21片裝 乙盒

單筆滿9000，贈巧克力奢享禮籃乙組

這個專為聖誕節設計的小熊造型禮盒好吸睛，交換禮物送這個很不錯。

其他也有不少禮盒可以挑選。

意特心

這間以海藻糖來製作的蛋捲是全素可以食用的，這個海藻糖甜度不高相對健康。

現在蛋捲全品項有買6送1的優惠，購買金額滿NT$500就贈環保提袋一個。

低欸賣甜點的

這是一間現烤甜甜圈專賣店，主要人氣熱銷商品是檸檬糖霜甜甜圈 NT$65，也可以禮盒8入 NT$400(不挑口味）

這個搭配冰淇淋的低誒甜圈冰我很推薦，熱騰騰的甜甜圈配上冰涼的冰淇淋，口感很多元相當好吃。

DIY聖誕明信片互動裝置

這次大江購物中心貼心準備了這個聖誕明信片DIY。有白色跟紅色兩種明信片可以讓你自己印壓圖案在明信片上，就是自己獨一無二的聖誕明信片，相當好玩。

就像這樣把印章蓋在明信片上就會出現印章上的圖案，全部組合在一起就會變成一個麋鹿或是聖誕老人。

就像這個樣子，是不是很不錯。而且這些全部都免費可以自行製作。

地點 : 藝術裝置前

時間 : 即日起至聖誕節

內容 : 客人可以自行組合出獨一無二的明信片

大江購物中心｜推薦餐廳Molino

2024聖誕節就要來臨了，大家準備好要如何來過2024的聖誕節嗎？今年大江購物中心的《Molino》已經有濃濃的聖誕氣氛囉。全新推出的三款聖誕蛋糕都好美好好吃，聖誕節就是要來個應景的聖誕節蛋糕，想要品嚐一定要提前預訂。大江購物中心GBF的《Molino》一直是我們全家來大江很喜歡的一間義大利麵店，這次又品嚐了幾款頗厲害的義大利麵，也一起推薦給大家。

Molino｜餐廳位置交通方式

《Molino》的位置在大江購物中心GBF，來大江購物中心用餐不用擔心會有貴鬆鬆的停車費要付，因為這裡全年停車都免費，有這樣的好康當然是要待好待滿，吃飽飽才有力氣逛街。

Molino｜Google評論

Molino目前除了中壢大江店外現在在台中草悟道也有新的分店。超過3000則評論分數有4.2顆星表現依舊亮眼。

Molino｜餐廳環境

《Molino》最吸引人的就是他們自製的義大利麵，造型選擇相當多元。五顏六色的義大利麵全都是使用食材本身的天然顏色，沒有添加任何的色素。每次來都忍不住來這櫥窗多看一下。

這天剛好看到主廚在製作義大利麵，這台機器相當特別可以依照不同模具製作出20多種不同形狀的義大利麵，看著義大利麵緩緩的出來過程好療癒。

Molino｜推薦料理

來《Molino》用餐至少超過10次以上，每次的料理都不會讓我們失望，我自己最愛他們的現烤披薩，另外必點的就是他們的義大利麵，價格實惠份量又大，聖誕節來這裡過節真的很適合。

套餐內容

搖搖沙拉、番茄蔬菜湯、蒜香麵包餐後會提供咖啡或茶。

搖搖沙拉特調的油醋醬，相當清爽開胃。

這天友人點素食義大利麵，套餐裡的湯品會改成素食可吃的奶油玉米濃湯，以及沒有塗蒜味奶油的麵包。

拿坡里香腸鐵鍋起司麵NT$290

這道義大利麵起司控的一定會超愛，剛送上桌那濃郁的起司香超逼人。

義大利麵吸收了所有醬汁，超迷人的香氣帶點酸甜，非常討喜的一道義大利麵。

蒜辣鮮蝦雞肉義大利麵NT$320

這道是我很愛的清炒義大利麵，帶點辣度很開胃。

用料也很實在，雞肉跟大蝦的結合很不錯。

蛤蠣咖哩奶油三色貝殼麵NT$360

這道貝殼麵我們家小麥仔超愛，奶油香氣跟咖哩超合拍，三種顏色的貝殼麵造型相當可愛。

很可愛的貝殼麵，顏色都是食材本身的天然顏色。

裡面的蛤蠣每顆都很飽滿。

香煎牛肉牛菌菇燉飯NT$380

帶點米心的牛肉菌菇燉飯調味也很到位。

上面的牛肉軟嫩滿滿的起司香超好吃。

培根鮮蔬起司手工夾餅NT$400

這個夾餅裡面的培根給的很大塊，又有厚度。裡面搭配大量的生菜口感很不錯，還能去油解膩。

鮮熬番茄時蔬義大利麵NT$300



這道義大利麵就是全素，裡面有櫛瓜跟甜椒，番茄的香氣濃郁大人小孩都會喜歡的一道義大利麵。

黑松露義式豬肉腸披薩NT$380

這款披薩表現也很不錯，黑松露醬的味道很有吸引力，上面還有半熟蛋整體口感相當滑順。

上面的義式豬肉腸鹹香好吃，讓這批薩又多了一層肉香。

薄皮的批薩口感酥脆，越咬越香。

加購餐點一律50元，本來套餐附的是美式咖啡，只要多50元就可以升級成拿鐵咖啡，加點香蒜麵包也是加50元。

手工野莓鮮奶酪也是加價50元。

這次Molino推出超應景的聖誕節專屬蛋糕表現都很棒，有很可愛的蒙布朗白巧慕斯也有青蘋果戚風蛋糕，還有珍小姐超愛的可克力蛋糕，聖誕節有這蛋糕

蒙布朗白巧慕斯NT$1100/6吋

這款結合蒙布朗的栗子慕絲甜度不高，喜歡栗子的朋友這個很可以。

香緹青蘋果戚風NT$990/6吋

鮮奶油滿滿的戚風蛋糕裡面的青蘋果帶點微酸，吃起來意外的爽口不甜膩。

這款蛋糕還會附上一包焦糖脆餅，更添口感。

裡面的青蘋果內餡相當好吃，同樣甜度不高。

橙香巧克力蛋糕NT$990/6吋

這個巧克力蛋糕是很扎實的口感，巧克力香濃好吃。

這次來到大江購物中心品嚐Molino的好味道，依舊讓人相當滿意，真的很適合全家一起聚餐。如果想要慶祝聖誕節這裡也會是很棒的選擇。然後新推出的三款聖誕節專屬蛋糕表現都很亮眼，想要品嚐記得要提前預訂。

Molino｜店家資訊

大江購物中心｜新櫃登場 / 一站式年輕品牌ALL HERE

吃飽喝足接下來就是瘋狂購物的時間，今年大江購物中心全新改造，Z世代品牌聚集地！年輕品牌ALL HERE，帶給你一站式的多樣化體驗！沿著GBF往一樓走會經過我很常逛的H&M，穿過H&M就可以看到這整條全都是年輕族群會愛的品牌。ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、RHINOSHIELD、YBG、THEODORA’S全都在這條路上，一層樓一次買好超方便。

同時也是全國唯一年輕網路、虛擬實體化店家齊聚一堂的購物中心，這真的是年輕人友善購物商場，直接一站式買好買滿，還不浪費時間。

大江購物中心也是全桃園唯一快時尚集合H&M、ZARA，網路品牌實體店ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE；輕奢名品點睛品、PROMESSA、鎮金店、萬寶龍於一身的超強購物中心。

GBF～OLENS

OLENS是韓國第一的隱形眼鏡連鎖品牌，在韓國有300多間實體門市也是台灣到韓國必逛的商店，現在免出國在台灣就可以買到OLENS的隱形眼鏡。

OLENS在2023年邀請到知名韓國女團NewJeans擔任品牌代言，也造成一波搶購熱潮。

驚喜❶）NewJeans代言聖誕新品上市！

【Double Tint 日拋系列】

✦ 2 Colors｜G.DIA 12.9mm

✦ NewJeans – HANNI Pick

☑微霧光的輕透色調

☑雙邊對稱高光設計

☑上眼自帶水亮的通透眼神💫

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驚喜❷）DOUBLE CHRISTMAS 聖誕禮盒

✦百貨專櫃獨家限定·限量

✦ 11/25(一)全台同步開賣

以南、北半球的聖誕季為發想結合Double Tint 的夢幻氛圍設計2款不同季節的聖誕插圖打造美感與實用兼具的「Double Holiday 多功能收納杯」極具收藏價值！

希望帶大家雙倍假期！雙倍快樂！【聖誕限定價$2,200】★限時限量! 售完為止！

4F～GEO

GEO是韓國隱形眼鏡大直徑領導品牌，裡面款式風格相當多元。

目前GEO是由吉優光學台灣獨家代理。

Aurora跟經典款GrangGrang都是這次的主打商品。

這次大江購物中心新引進了兩個韓系隱形眼鏡品牌，針對年輕人的客群真的相當用心，分別在GBF的OLENS跟4樓的GEO。這兩個韓國相當知名的品牌，如果想要做些造型這個隱形眼鏡可以更加分。

配戴一般隱形眼睛須經眼科醫師或合格驗光人員驗光配鏡，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

本器材不得逾中文說明書建議之最常配戴時數、不得重複配戴、於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍

如有不適，應立即就醫。

1F 10/4 open →AT&T法國經典風土

這在一樓的AT&T法國經典風土，主要以手工皂、精油蠟燭為主的專賣店。

秉持著對傳統法國風土的浸淫和理解，AT&T 在歐陸尋覓還未被歷史遺落的風土 與人情之味。希望在全世界工業化的浪潮下，能夠盡我們的力量為大家引進歐 陸保留傳統與風土。

MYJOLIE CANDLE，買 MJC 輕珠寶系列即享 9 折。 花園系列蠟燭贈香卡，推薦價 860 元。

GBF 9/27 open → MYU MYU。

MYUMYU沐慕家居是一家結合電子商務與實體門市的家飾品品牌，滿足年輕族群想同時擁有商品質感與價格親民的生活必需品為目標。網路平台主力消費客群為 18−35歲女性，實體門市 18-45歲女性，她們注重生活並嚮往儀式感！

家不只是吃飯休息的場所，更是充滿儀式感的地方，透過高質感與流行性的選品，以親民又平易近人的價格，提升居家生活品質，Home is not a placeIt’s a feeling

12/ 20（五）至 12/22（日）全店消費滿 3000 元即抵 200 元

1. 漢堡餐具組

原價：690 元

特價：590 元

限量：20 組

2. 沐慕熊麻將禮盒

原價：4900 元

特價：4600 元

限量：10 組

其他有不少家居小物和廚房用品都很值得細細挑選。

這個浴室專用的擦手巾也太可愛。

GBF 10/9 open → hoi!好好生活。

hoi!主打「好設計、好價錢、好服務」，藉由高性價比的商品，協助年輕世代輕鬆選物、打造理想生活；從傢俱到居家擺設用品，品類多元齊全，兼具良好品質與實惠價格，陪伴每一個家的實習生反覆練習，一步一步實現家的輪廓。hoi!這個耶誕讓你以療癒的價格，購買溫暖度滿滿的療癒小物 — Q萌水豚君好抱好可愛、南瓜抱枕飽滿Q彈、觸感柔軟舒適！同時為你營造充滿節慶感的居家氛圍，水晶擴香燈點綴優雅氣息、各式床包把節慶氣氛拉滿﹗

家具實惠多元：不論風格家具、寢具家飾、日用香氛、收納雜貨及餐廚用品一應俱全，高 CP值居家用品協助年輕世代輕鬆成家、打造理想生活。

hoi!療癒系舒綿抱枕-Q 萌水豚君 原價：NT$990 療癒價：NT$699

hoi!這個耶誕讓你以療癒的價格，購買溫暖度滿滿的療癒小物 — Q 萌水豚君好抱好可愛、南瓜抱枕飽滿 Q彈、觸感柔軟舒適；同時為你營造充滿節慶感的居家氛圍。

hoi!療癒系南瓜抱枕-橙色-28cm 原價：NT$399 療癒價：NT$359

hoi! LAB 實驗室香氛-體驗組 原價：NT$699 療癒價：NT$399

hoi! LAB 富士水晶擴香燈-綜彩水晶 原價：NT$1280 療癒價：NT$499

水晶擴香燈點綴優雅氣息。

hoi!台灣製純棉印花被套四件組-雙人-線條綠 原價：NT$2680 療癒價：NT$2412

各式床包把節慶氣氛拉滿﹗

傳達在地美好：以台灣文化為概念，融入台灣山林氣息，自行開發設計具台灣記憶度的「台灣百岳香氛」，該系列獲得台灣金點設計獎與德國 IF設計獎殊榮，部分收益更捐贈台灣山林復育協會，以回餽這片美好的土地。

廚房餐桌椅、寢具、客廳家具這裡通通都有。免費家配服務：hoi!門市提供專屬家配師服務，是成家路上最稱職的家教老師，從空間配置、色彩風格建議、到軟件佈置規劃，免費幫助客人規劃量身訂造合適的居家風格。

促銷內容 12月促銷活動：「11/14-12/18 家具滿$10,000折$500」療癒、節慶氣氛、送禮自用兩相宜。

GBF 10/3 open → 松本清

台灣松本清，日本人氣第一連鎖藥妝店！ 讓您感受濃濃日本味，來到松本清就猶如置身在日本！

有不少日本商品價格都很划算，珍小姐喜愛的護髮品牌這裡也找得到。

GBF 9/13 open → norns、OLENS、BONNY & READ、DREAM TREND、WOKY、HOUSUXI。

Bonny&Read

他們品牌的目標是為了讓平價和美麗可以並肩而行，堅持用比市面上還要低價的經營理念，把優質的飾品分享給每個愛漂亮的妳們。目前市面上飾品都屬中高價位，我們看到女孩們想要購買卻礙於價錢問題而怯步， 所以決定為妳們開闢一個平價飾品的世界，並且每週上新品，讓女孩們擁有眾多流行的飾品選擇。

除了女性平價飾品外，中性飾品、香氛都能在 Bonny&Read 找得到，還有很多與卡通、KOL、藝人聯名的主題飾品。

DREAM TREND

DREAM TREND 凱夢為台灣原創髮妝品牌，於 2018 年陸續開立實體門市，並受到眾多雜誌媒體、藝人網紅、專業醫師指名推薦。販售各式電捲棒、離子夾、頭髮保養品與造型品，並陸續開發出針對台灣人設計的各式身體香氛商品與保養產品。

凱夢 DREAM TREND 不僅僅是髮肌產品，而是一種全新的生活方式。凱夢的核心是「開啟夢幻生活的髮肌捷徑」。無論你是誰，無論你有多少時間或技巧，都能透過凱夢以「捷徑」為出發點設計的商品，輕鬆地打造出完美的妝髮造型。

髮質搶救大禮包

水漾香氛護髮法膜 500ml+果酸極致修護精華經典款 150ml

原價 739 元 特價 680 元

GBF 11/7 open →橋村炸雞

知名的韓國炸雞品牌『橋村炸雞』現在也進駐大江購物中心。

排隊人潮相當多，大家都是來享受這炸雞的好味道。

邊緣工事市集EDGE WORK

邊緣工事在台灣自非主流文化出發,從遊牧市集、互動裝置藝術創作，到現在的 百貨進駐空間再製造,至今也將邁入第十年。事件的必然與偶然皆是堆疊而成， 也讓邊緣工事得以用另一觀點來切入各活動事件，以空間為導向定義活動本 質，不定期有遊牧商店類型活動。

將市集活動中具有特色的品項集結至遊牧商店，隨不同時節更新商品，從獨特手作到風格選品，適合各年齡層挑選。

現在消費滿2000元就可以獲得一個邊緣工事帆布袋。

5F空中廊道

來大江購物中心不只有室內的空間可以逛，他們5樓的空中廊道也規劃的很棒，有很美的燈光夜景可以欣賞還可以遠眺青埔地區的夜景，真的很美。

廊道的每個地方都很好拍，來頂樓這看看夜景也是很不錯的選擇。

大江購物中心｜特賣活動檔期

大江購物中心｜第8屆一星衣益公益活動

一星衣益一直是大江購物中心很有意義的公益活動，今年已經是第8屆舉辦。

大江購物中心｜購物中心資訊

中壢大江購物中心交通資訊 地址：桃園市中壢區中園路二段501號 電話：03-4680999轉9 營業時間：平日、週日AM11:00-PM10:00 週五-週六、例假日前一天AM11:00-PM10:30 停車資訊：大江國際購物中心全年免費停車 大江購物中心官方網站：請點我 大江購物中心官方FB粉絲團：IG｜FB

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