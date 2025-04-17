這天要準備回台北了
回台北之前還想再找個景點走走
老身看google map找到一個古蹟
徵的旅伴同意
Let's Go~
高雄的輕軌站乾淨優美
很好拍照
這天做到貓貓車
好可愛~
輕軌站很多景點可以遊玩
像是夢時代、光榮碼頭、真愛碼頭、駁二、西子灣、美術館等等
超方便的
這次來到高雄最開心的就是搭了好幾次輕軌
坐在輕軌上方現有一列車廂不一樣
用動漫布簾隔開
好奇心讓我們來去瞧瞧看
原來是一節宣傳車廂
9成以上都是年輕人在這裡
坐高雄輕軌有一件事要交代
上下車的刷卡機在車廂內
下車的話要自己案開門鈕
我們一開始不知道
想說要下車門怎麼沒有開
後來看到開門鈕
啊....原來是自助式的
我們搭到鼓山站下車
需要走一段路才能到中都唐榮磚窯廠
走到愛河邊就見到紅色拱橋 - 中都橋
紅色鋼架倒映在河面上
很美~
對面的兩根大煙囪就是中都唐榮磚窯廠
回頭一看
不說的話
會以為是日本哪裡的景色吧.....
中都唐榮磚窯廠的入口處是茂密的大樹
很像龍貓場景裡小梅為了追小龍貓鑽的樹洞
我們沒有小梅
只有小屁孩
中都唐榮磚窯廠是高雄第一家磚窯廠
佔地其實不小
但目前只剩下平面圖紅色的部分還存在
這裡沒有看到任何管理員
雖然如此也請不要破壞或亂丟垃圾哦！
我們參觀的時候有另外一組遊客
他們離開之後就剩我們包場了
這裡生產的就是當時很有名的TR磚
是當時品質最好的磚塊
很多當時日治時期的建築也是從這裡供應磚塊
像是打狗英雄領事館整修、哈瑪星武德殿等等
磚窯中間就是這樣燒磚
然後看到一隻小可愛跟我們玩躲貓貓
中都唐榮磚窯廠只開放了一半
另外一半就鎖起來了
但這裡除了來參觀磚窯廠的遊客
還有很多來這裡玩遙控飛機的人
參觀完窯場還可以欣賞一下遙控飛機飛翔的英姿及速度感
讓這兩位男子旅伴目不轉睛呢！
台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉
地址：高雄市三民區中華橫路220號
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