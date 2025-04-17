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高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

2025-04-17 09:08:01 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

這天要準備回台北了

回台北之前還想再找個景點走走

老身看google map找到一個古蹟

徵的旅伴同意

Let's Go~

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

高雄的輕軌站乾淨優美

很好拍照

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

這天做到貓貓車

好可愛~

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

輕軌站很多景點可以遊玩

像是夢時代、光榮碼頭、真愛碼頭、駁二、西子灣、美術館等等

超方便的

這次來到高雄最開心的就是搭了好幾次輕軌

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

坐在輕軌上方現有一列車廂不一樣

用動漫布簾隔開

好奇心讓我們來去瞧瞧看

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

原來是一節宣傳車廂

9成以上都是年輕人在這裡

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

坐高雄輕軌有一件事要交代

上下車的刷卡機在車廂內

下車的話要自己案開門鈕

我們一開始不知道

想說要下車門怎麼沒有開

後來看到開門鈕

啊....原來是自助式的

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我們搭到鼓山站下車

需要走一段路才能到中都唐榮磚窯廠

走到愛河邊就見到紅色拱橋 - 中都橋

紅色鋼架倒映在河面上

很美~

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

對面的兩根大煙囪就是中都唐榮磚窯廠

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回頭一看

不說的話

會以為是日本哪裡的景色吧.....

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中都唐榮磚窯廠的入口處是茂密的大樹

很像龍貓場景裡小梅為了追小龍貓鑽的樹洞

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

我們沒有小梅

只有小屁孩高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

中都唐榮磚窯廠是高雄第一家磚窯廠

佔地其實不小

但目前只剩下平面圖紅色的部分還存在

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

這裡沒有看到任何管理員

雖然如此也請不要破壞或亂丟垃圾哦！高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

我們參觀的時候有另外一組遊客

他們離開之後就剩我們包場了

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高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

這裡生產的就是當時很有名的TR磚

是當時品質最好的磚塊

很多當時日治時期的建築也是從這裡供應磚塊

像是打狗英雄領事館整修、哈瑪星武德殿等等

高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

磚窯中間就是這樣燒磚

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然後看到一隻小可愛跟我們玩躲貓貓

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高雄市三民區【高雄。三民】高雄愛河旁的百年古蹟．台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

中都唐榮磚窯廠只開放了一半

另外一半就鎖起來了

 

但這裡除了來參觀磚窯廠的遊客

還有很多來這裡玩遙控飛機的人

參觀完窯場還可以欣賞一下遙控飛機飛翔的英姿及速度感

讓這兩位男子旅伴目不轉睛呢！

 

 

 

 

台灣煉瓦會社打狗工場〈中都唐榮磚窯廠〉

地址：高雄市三民區中華橫路220號

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