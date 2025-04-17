一年一度的新北歡樂耶誕城開始囉！今年的耶誕城主題是「魔幻之城」，並以變裝為主軸，帶來全新燈區風貌。「2024 新北歡樂耶誕城」活動時間為2024/11/15（五）～2025/1/1（三）。這篇文章將整理出8大亮點、美拍打卡點、兒童專屬設施、豐富的系列活動，以及到新北耶誕城的交通資訊。快來感受滿滿的耶誕氛圍，拍出精彩照片，一同度過難忘的聖誕節！搭配板橋區美食就更豐富啦～

2024新北耶誕城｜如何前往？交通方式

☉前往新北市市民廣場

▪ 搭乘捷運板南線，板橋站2號出口、3A出口(由地下道前往市府)

▪ 搭乘捷運 環狀線，板橋站4號出口(縣民大道)

▪ 搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站 下車

▪ 搭乘公車51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車。（公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘）

☉前往板橋車站站前廣場

▪ 搭乘捷運板南線，板橋站 3號出口

▪ 搭乘捷運環狀線，板橋站 5號出口

☉前往萬坪公園

▪ 捷運板南線，板橋站 1號出口

☉前往府中廣場

▪ 捷運板南線，府中站 1~3號出口

☉停車資訊

板橋車站地下停車場 新北市板橋區縣民大道二段7號 麗寶百貨廣場地下停車場 新北市板橋區縣民大道二段3號 誠品新板店停車場 新北市板橋區縣民大道二段66號 Mega City 板橋大遠百停車場 新北市板橋區新站路28號 百揚大樓停車場 新北市板橋區新站路16號 板橋遠東中山店停車場 新北市板橋區中山路一段152號 板橋怡寶大樓停車場 新北市板橋區重慶路2號 民權立體停車場 新北市板橋區民權路89號 府後立體停車場 新北市板橋區府中路32號

新北耶誕城活動期間人潮眾多，還是建議搭乘公共交通工具喔！

2024新北耶誕城｜周邊交通管制區域

一、2024年11月15日至2025年1月1日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。

二、市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。

三、新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。

四、活動場域周遭YouBike暫停營運時間：

板橋公車站點活動期間全日暫停營運，新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。演唱會(12月14、15日) 新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。

五、12月14、15日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4 時至晚間12時公車不停靠。

2024新北耶誕城｜活動時間

✦開城時間：2024年11月15日(五)~2025年1月1日(三)，為期48天

✦活動地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場

✦主題：今年新北耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，主燈耶誕樹化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀。

✦主燈秀時間：每日17:30-23:00每整點、半點一次，22:30起為無聲版。

✦周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-23:00

✦設施開放時間：每日11:00-22:00

✦官方網站：https://christmasland.ntpc.gov.tw/

2024新北耶誕城｜8大亮點搶先看

➊ 年度吉祥物「魔幻天使」變裝秀

➋８層樓LED城堡主燈光秀

➌ 超萌小小兵打卡區、快閃店

➍ 必拍絕美打卡造景

➎ 夢幻４大遊樂設施：旋轉木馬、熱氣球

➏ 魔幻電影院展區：打卡芭比、變形金剛主題

➐ 魔幻變裝童樂會：首屆魔幻變裝遊行

➑ 德國耶誕市集：還原歐洲聖誕氛圍

2024新北耶誕城｜系列活動

日期 時間 活動名稱 活動說明 地點 11/15-12/28（週五、六晚） 18:30-20:30 魔幻光影 嬉遊林園 嬉遊林園魔幻光雕秀閃亮上演，新北市文化局以林園閣樓建築為基底，結合先進光影投影技術，透過兩位主角小芳與阿嘉之介紹，引領觀眾在充滿魔法光影的來青閣，體驗穿越古今的奇妙夢境，感受童趣的視覺饗宴。 國定古蹟林本源園邸來青閣 11/16-12/29（每週六日） 11:00-22:00 魔幻耶誕童話派對 每個週末都有不同創意市集陪大家歡慶週末，分別有耶誕冬日搖滾派對、小小精靈童樂慶典、歡樂手作魔法DIY、夢幻搖擺嘉年華等四大主題，及YOYO家族卡通明星見面會，12/21-12/22還有耶誕馬拉松限定攤位優惠好康，歡迎大家一同來府中度過每個週末時光！ 府中廣場/後站廣場 11/23-11/24 13:00-17:30(攤位自11:00至22:00) 魔幻變裝童樂會 以親子互動、大小朋友都愛的各式舞台表演活動作為耶誕預熱，首次耶誕魔幻變裝遊行登場，號召百位小朋友、工作人員、表演人員一同變裝於市民廣場周邊大遊行，展現最熱鬧有趣的嘉年華感；現場邀請諸多知名品牌進駐攤位，連續兩日有吃有玩打造最促咪的耶誕魔幻市集。 市民廣場 11/29-12/01 11:00-22:00 2024新北耶誕市集-精靈故事屋 2024新北耶誕市集今年以「精靈故事屋」為主題，號召新北特色店家、商圈伴手禮、市場美食以及觀光工廠等齊聚，呈現最新北的耶誕祝福給大家，此外，連續三天現場還有各式互動趣味表演、音樂表演等活動。 市民廣場 11/30（六） 10:00-17:00 毛寶貝魔幻幸福耶誕趴 毛寶貝魔幻幸福耶誕趴以寵物健康為主題，將設置全臺最大的免費動物義診區域，並配合政令宣導，旨在提倡飼主陪伴寵物的重要性，普及正確的飼養觀念。在政策上大力推動小動物醫療與健康產業的發展，藉由活動讓更多飼主了解寵物健康需求，並促進寵物與飼主間的感情。 站前廣場 12/06（五）-12/08（日） 11:00-22:00 魔幻夢境德國耶誕市集 由德國經濟辦事處舉辦的德國耶誕市集將於今年再次跨足新北市，與超人氣新北歡樂耶誕城合作。現場可品嚐到薑餅、史多倫、熱紅酒、德國香腸以及啤酒等美味的德式佳餚和購買各式德國產品如裝飾品、玩具、廚房用品等。 市民廣場 12/07（六）-12/08（日） 15:30-17:30 Go Party! 藝想世界 節目包含戲劇、舞蹈與音樂等多元類型，匯集新北市優質的演出團隊，讓觀眾們可以在耶誕城期間感受冬日藝術活力，欣賞來自不同團隊的特色節目，度過歡笑趣味的週末派對。 市府一樓東側大廳 12/14（六）-12/15（日） 18:00-22:00 魔幻巨星耶誕演唱會 超人氣歌手互尬拼場，從潮流到嘻哈、文青到R&B，一次囊括只在2024新北歡樂耶誕城!卡司：預計11月下旬公布，敬請期待 市民廣場 12/21(六) 15:00-22:00 2024新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜 搭配耶誕節意象為主題，辦理愛心園遊會及平安夜晚會，另有百人詩班祝禱報佳音，為市民祈福，共同分享耶誕佳節之歡樂與喜悅。 市民廣場 12/22(日) 04:30-11:30 魔幻耶誕快追!新北市耶誕馬拉松接力賽 今年首屆舉辦的新北魔幻歡樂耶誕城重點系列活動之一，延續追火車「追」字精神與元素，藉由接力賽中的團隊合作精神，鼓勵追友組隊參與，以旅跑的方式遊覽新北，結合滿滿的耶誕魔幻元素，絕對是今年底最精采、歡樂、充滿魔法風情的耶誕路跑賽事！ 市民廣場 12/28(六) 14:00-20:00 愛Magic新歡 耶誕環保挖寶趣 十拾有你 透過跳蚤市場提供市民一個資源共享活化的平臺，拍賣二手好物可供大家來參觀挑選，讓廢棄物重生循環再利用，二手物變賣所得全數捐出公益，讓我們一起「幸福循環．讓愛永續」。 市民廣場

2024新北耶誕城｜導覽圖

今年的新北耶誕城主要分為4大燈區、7大天橋與光廊，另有一個B1連通道，亮燈時間為17:30-23:00。



☉新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號

☉板橋車站站前廣場：新北市板橋區縣民大道二段7號

☉萬坪公園：新北市板橋區文化路、新府路口

☉府中廣場：新北市板橋區府中路

2024新北耶誕城｜必拍場景

一、主視覺聖誕樹「魔幻天使」

年度吉祥物的聖誕樹～今年主視覺圖案以「變裝」為主軸，並搭配燈光主秀共同展演；而全新打造的５個吉祥物「魔幻天使」，角色包括：創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）、獨角獸（聖盾守護者），耶誕樹會隨著動畫聲光「變裝」，透過不斷變換顏色，展示５位魔幻天使各自的特色，帶來最華麗的變裝秀！

* 亮燈時間 : 17:30-23:00

* 裝置位置 : 市民廣場

二、市民廣場（中山新府路口） 「 Banana day 小小兵香蕉節」

小小兵貨櫃屋位在市民廣場旁，販售一系列可愛的商品，也有爆米花、飲品和冰淇淋可選擇。

三、市民廣場內通道「耶誕城任意門」

白天去的時候，燈飾都還未亮，建議17:30過後再前往，拍起來會比較美喔！



四、站前廣場「魔幻莊園」，綠野仙蹤/夢幻斜塔/歡樂列車

亮燈時間 : 17:00-23:00

五、萬坪公園的「魔幻電影院」展區

在麗寶百貨旁展出的「魔幻電影院」，特別規劃一區「多重宇宙耶誕寶盒」，裡面販賣許多經典英雄角色的玩具，像是哥吉拉與金剛、變形金剛、風火輪火焰車或是可愛夢幻的芭比，小朋友一定逛到不想出來～

營業時間 : 11:00-22:00

賣店位置 : 萬坪公園

《哥吉拉與金剛：新帝國》巨獸之間

兒子最喜歡的哥吉拉這裡也有～但我們以為會有個大型看板結果沒有，兒子稍嫌失望哈哈



六、新府路人行道的「幻夢槲寄生」

七、板橋車站東二門「幻彩耶誕」



八、新站路天橋（Mega City大遠百旁）「奇幻星門」

九、市府廣場周邊的人行道「無敵幸運星」

十、市府廣場周邊的人行道「聖誕薑餅屋」

2024新北耶誕城｜遊樂設施

在新北市的市民廣場和站前廣場，提供專屬兒童的遊樂設施，包含市民廣場的「夢幻旋轉獨角獸」、「魔幻熱氣球」以及站前廣場的「奇幻列車」、「轉運摩天輪」，讓大家度過歡樂親子時光。

➀夢幻旋轉獨角獸



華麗的旋轉木馬，一直都是大小朋友最愛的拍照打卡景點。

➤位置：市民廣場

➤開放時間：11:00~22:00(每日10:50 開放民眾排隊)。 12/14(六)、12/15(日) 11:00~15:00。

➤休息時間：整點休息10分鐘(21:50設施將關閉進行清潔維護作業)

➤遊戲時間：約 2 分鐘

➤設施僅適用於12歲以下兒童乘坐；身高未滿100公分之孩童，需由1名家長站立陪同。



➁ 魔幻熱氣球

這個就像遊樂園的咖啡杯，但速度是自己調整，方向盤轉多快就有多快，兒子玩完就跟我說：媽媽我頭暈🤣

晚上拍起來也很漂亮呢！

➤位置：市民廣場

開放時間：11:00~22:00(每日10:50 開放民眾排隊)。 12/14(六)、12/15(日) 11:00~15:00。

➤休息時間：整點休息10分鐘(21:50設施將關閉進行清潔維護作業)

➤遊戲時間：約1分鐘

➤設施僅適用於12歲以下兒童乘坐；身高未滿100公分之孩童，需由1名家長陪同乘坐。

➂ 奇幻列車

小孩最喜歡的小火車也有！座位是會上下旋轉，速度不快，兒子很喜歡！

➤位置：站前廣場

➤開放時間：11:00~22:00(每日10:50開放民眾排隊)。

➤休息時間：整點休息10分鐘(21:50設施將關閉進行清潔維護作業)

➤遊戲時間：約1分鐘

➤設施僅適用於12歲以下兒童乘坐；因設施限重，本設施不提供家長陪同乘坐服務，若小朋友無法自行搭乘，請勿使用本設施。



➃ 轉運摩天輪

白金色的摩天輪，也是深受小朋友喜愛，假日排隊至少30分鐘左右，邊排隊同時兒子還認識了新朋友，最後還一起坐摩天輪😂

➤位置：站前廣場

➤開放時間：11:00~22:00(每日10:50開放民眾排隊)。

➤休息時間：整點休息10分鐘(21:50設施將關閉進行清潔維護作業)

➤遊戲時間：約1分鐘

➤ 設施僅適用於12歲以下兒童乘坐；身高未滿100公分之孩童，需由1名家長陪同乘坐。

2024新北耶誕城｜總結

今年新北歡樂耶誕城不僅好拍還非常好玩，除了主視覺聖誕樹配色不是我的菜之外，其他燈飾裝置都做的蠻美，從捷運板橋站到府中站，都設置許多華麗燈飾，還有小朋友喜愛的遊樂設施，周圍攤販也不少，賣很多吃的喝的，不怕逛到一半肚子餓，還能順便逛附近的百貨和府中商圈，週末還會有耶誕市集，趕快揪朋友一起到「魔幻之城」逛逛吧！

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＊本篇為自費文