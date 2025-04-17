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日本2024名古屋自由行-名古屋住宿- 名古屋站前大和Roynet酒店ダイワロイネット名古屋駅前

2025-04-17 09:10:10 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

這次名古屋行最後的住宿選擇靠名古屋站近的地方

名古屋站前大和Roynet酒店無論是要去哪都方便

更別說名古屋的市區較集中

在這附近就可以把想逛的一網打盡

本篇依次分享交通位置房間店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉唷!)

日本2024名古屋自由行-名古屋住宿- 名古屋站前大和Roynet酒店ダイワロイネット名古屋駅前

交通位置=>

名古屋站前大和Roynet酒店就在名古屋車站附近

出名古屋車站後往近鐵車站方向走


檢視較大的地圖

可以看到下方就是便利商店

對面也就是近鐵巴士總站

還有百貨公司以及電器店

要買什麼都很方便

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整體來說就是一個簡單的商務飯店

如果要額外加早餐的話會在一樓的咖啡廳食用

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然後現在備品都是可以自取

一樓也有微波爐

感覺這裡台灣人住的也是不少

幾次出入都可以聽到台灣口音在身邊

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如果需要額外加早餐的話價格如上

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接下來就進房看看

整體來說隔音還不錯

也沒有聽到冷氣運轉的聲音

住了三晚睡得很不錯

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房間整體來說並不大

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好處則是有浴缸

缺點則是公設中沒有浴場

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可以看到整體來說也是盡量得將空間運用到最大

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現在還有這樣的控制面板

就可以感覺得到飯店的年代

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還可以要求有按摩服務(收費)

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整體上來說現在也都是走自助check in路線

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插座夠多

還有附多樣化的充電線

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床比一般的semi double大

是正常的雙人床size

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還有這樣的小沙發區

可以買東西在飯店內吃

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其他咖啡包之類的也是不缺

 

要下結論了喔!

名古屋站前大和Roynet酒店該有的都有

整體的房間反而還比APA稍微大一點

整體又因為比較安靜睡得好

更別說交通位置出色，要做什麼都方便喔!

 

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