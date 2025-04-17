這次名古屋行最後的住宿選擇靠名古屋站近的地方

名古屋站前大和Roynet酒店無論是要去哪都方便

更別說名古屋的市區較集中

在這附近就可以把想逛的一網打盡

本篇依次分享交通位置，房間，店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉唷!)

交通位置=>

名古屋站前大和Roynet酒店就在名古屋車站附近

出名古屋車站後往近鐵車站方向走



檢視較大的地圖

可以看到下方就是便利商店

對面也就是近鐵巴士總站

還有百貨公司以及電器店

要買什麼都很方便

整體來說就是一個簡單的商務飯店

如果要額外加早餐的話會在一樓的咖啡廳食用

然後現在備品都是可以自取

一樓也有微波爐

感覺這裡台灣人住的也是不少

幾次出入都可以聽到台灣口音在身邊

如果需要額外加早餐的話價格如上

接下來就進房看看吧

整體來說隔音還不錯

也沒有聽到冷氣運轉的聲音

住了三晚睡得很不錯

房間整體來說並不大

好處則是有浴缸

缺點則是公設中沒有浴場

可以看到整體來說也是盡量得將空間運用到最大

現在還有這樣的控制面板

就可以感覺得到飯店的年代

還可以要求有按摩服務(收費)

整體上來說現在也都是走自助check in路線

插座夠多

還有附多樣化的充電線

床比一般的semi double大

是正常的雙人床size

還有這樣的小沙發區

可以買東西在飯店內吃

其他咖啡包之類的也是不缺

要下結論了喔!

名古屋站前大和Roynet酒店該有的都有

整體的房間反而還比APA稍微大一點

整體又因為比較安靜睡得好

更別說交通位置出色，要做什麼都方便喔!

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