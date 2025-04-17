2024山谷燈光節登場囉！不只有谷關燈區，梨山還有雲端上的聖誕樹呢！由交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的山谷燈光節，目前已舉辦到第四屆，主要分成谷關和梨山二個展區，今年並首次入選觀光署觀光雙年曆的國際級活動。2024山谷燈光節的主題是「童話聖誕村」，特地將梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松打造成繽紛閃亮的白雪耶誕樹，谷關則佈置成童話裡的聖誕村，二邊都有濃濃的聖誕氣氛，值得大家來欣賞不一樣的聖誕節喔！

2024山谷燈光節日期

🗓：113年11月28日～114年1月12日

2024山谷燈光節表演

2024山谷燈光節除了展期長達1個半月，梨山燈區延長至2/19，另外還有三場主要活動👇

11/28梨山點燈開幕儀式：邀請王宏恩、吳志寧、遇見喬安娜和山羊樂團來表演 12/21谷關聖誕音樂派對：林芯儀、扶桑花樂團、吉巴茶和泰雅原舞工坊與民同樂 12/28梨山歲末音樂會：Super Guest超級大咖、流浪盒子、邱軍和山羊樂團共襄盛舉

2024山谷燈光節交通

梨山燈區

梨山燈區總共有7個不同展區，分散在梨山賓館、遊客中心、梨山賓館和福壽山農場等地，建議自行開車前往會比較方便欣賞到全部的燈區

谷關燈區

谷關燈區則分散在五個不同地方，但還是以谷關溫泉公園和谷關遊客中心為主，交通方式可以自行開車或選擇搭客運

🚗：台中市區到谷關約1.5~2小時

🚌：建議搭台灣好行，從高鐵站發車，台中市民刷悠遊卡才扣$10，外地居民$23

我們搭到谷關下車，就先看到這個立體停車場，旁邊是谷關生意最好的全家，幾乎所有遊客都會來這裡歇歇腳，它們的休息區也比別人大，我每次來都會順便買支霜淇淋吃🍦

全家便利商店的對面就是谷關遊客中心，來這裡不但有各種免費旅遊資訊，還可上廁所和使用飲水機，順便參觀一下關於谷關的生態解說，是一個相當便民的好去處

谷關遊客中心旁邊就能看到山谷燈光節的招牌，下面還有主辦單位交通部觀光署參山國家風景區管理處的牌子

我們是11月初去的，谷關這邊的山谷燈光節剛布置完成而已，遊客中心旁邊先看到幾隻糜鹿🦌

樹上還掛了好幾顆星星，甚至樹幹上還綁了蝴蝶形狀的燈飾作為點綴，非常有浪漫的感覺，難怪這一區命名為山間星語⭐️

繼續往前走到東西橫貫公路的牌樓，沿途則被裝飾為森林步道，谷關大街周末期間還有移動燈飾讓遊客打卡照相

從遊客中心走下來，谷關溫泉公園就是燈光最多的展區～白雪聖誕村，看得到這裡有各種雪屋造型、聖誕樹、雪人和麋鹿等，刻意營造出雪國的聖誕氛圍🧑‍🎄

雖然白天效果沒有晚上點燈好，我和Coco還是在這裡拍一張作紀念🤳

本來以為晚上會開始點燈，結果我去的時間太早，11/28山谷燈光節才開始，提早了二週也只能拍到這樣；感謝我Vivo手機強大的夜拍功能，雖然還沒點燈，但夜景拍出來的效果還挺不錯的👍

不過主辦單位參山國家風景區管理處的官方粉絲頁，昨天已經有貼出晚上點燈後的照片了，所以這幾張照片都是從他們的粉絲頁借來的

跟白天比起來，谷關遊客中心旁邊的這二隻糜鹿，晚上看是不是更美了呢😍？

最後這張是梨山賓館前的二棵雪松，山谷燈光節期間，28公尺高的雪松被打造成如此繽紛閃亮的模樣，也是全國最高的聖誕樹喔🎄！

2024山谷燈光節攝影比賽

山谷燈光節除了可以來欣賞美美的聖誕燈飾，主辦單位還有舉辦攝影比賽，即日起至113/12/17 都可以來參加比賽，獎品包括梨山賓館住宿券和超商千元禮券等，得獎名單會在12/25聖誕節當天公布於官方粉絲頁，有興趣的人不妨趁旅遊時，順便拍出幾張精彩的佳作吧📸！