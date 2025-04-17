埔里日月町：最美休息站名不虛傳！ 不僅是前往日月潭旅遊的順路亮點，國道六號愛蘭交流道下即達，停車還免費！TSUTAYA BOOKSTORE、WIRED CAFE、在地品牌、餐車市集、台味特展應有盡有，親子寵物皆宜。好吃好逛又好買，讓人差點逛到忘返！

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日月町停車

▼日月町位於南投埔里中山路四段上，是前往日月潭必經之地；開車的朋友從國道6號29愛蘭交流道下來即可抵達~~日月町有三個停車場，第一停車場位於日之界前方，適合行動不便、年長者、孕婦、帶小朋友的旅客優先停放；第二停車場在本棟右側，停好車後步行約5分鐘即可到達本棟；第三停車場則是位於本棟對面，從愛蘭交流道下來右轉即可看見，走到本棟約1分鐘，三個停車場都是消費不限金額即可免費停放，真的是超佛心啊!搭乘大眾運輸的朋友可以坐全航客運6268在乾溝子站下車，或是南投客運6670在埔里遊客中心站下車，步行約5~7分鐘即可抵達。

日月町位置

▼日月町複合式商場位於愛蘭交流道旁，是前往日月潭的必經之地，首期佔地5000坪，主要分為本棟(品牌商家)、山延廊(餐車聚落)、日之界(展覽、市集)三大區域，以生活為概念出發，讓大家可以來這裡逛街、觀賞、休息、用餐、放鬆心靈再出發；本棟為坐落在山城中的純白玻璃屋，外觀相當吸睛，經過的時候都會忍不住多看幾眼。

▼第一停車場的位子較少，當天我們來訪是平日，很幸運還有停到最後一格，建議可以停放到對面第三停車場較為寬敞。

中油加油站、充電停車格

▼旁邊有設置中油加油站、電動車充電停車格，很適合當個中途休憩站。

日之界-(特展、台味市集)

▼日之界，主要是特展、台味市集，目前展出的是浮拉格藝術特展，結合City market 城市生活市集，好逛又好拍。

▼這裡根本就是文青市集，眾多小攤位集結在一起，仔細逛不得了，像這個裝著薯條的卡皮巴拉也太可愛，荷包都快失守了。

▼另外還有各種伴手禮攤位，之後還會規劃寵物食品相關展出；另外也有設置網美拍照打卡區，還有日月町吉祥物-浮拉格在這裡陪伴大家。

▼外頭廣場還設置了氣球裝置藝術，繽紛又可愛，遊客也可以走上小屋跟氣球來張合照唷!

▼本棟外頭廣場還有設置座位區，讓大家休憩放空，還能感受一下藍天綠意的自然景觀。

▼FROG浮拉格是日月町的吉祥物，本身是一隻熱愛放鬆慢活的青蛙，以討喜的外表加上山城慢活的態度聞名，追求世外桃源的平靜，來到這裡也別忘了跟他來張合照。

山延廊(餐車聚落)

▼山延廊，位於本棟與日之界中間，這裡特別規劃成餐車聚落，目前進駐的品牌有Jay’s Pizza、茶茶小王子、樂狗來福、高關紅豆餅、松泉行、日月町關東煮、來速咖啡、讓大家可以悠閒地邊逛邊吃；是說旁邊這台販賣機也太熱門，仔細一看除了很多飲料包裝都是外頭少見的之外，竟然還有隨機出貨的飲料，這根本就是盲罐的概念，只要35元就能買到，甚至還有隱藏版飲料，完全勾起我們的好奇心。

▼結果口咩真的投到一瓶販賣機沒賣的佩佩豬乳酸飲料，這小朋友會愛慘吧~~可愛又好喝，難怪大家都要來這裡投飲料(笑)。

日月町美食

▼樂狗來福，是香腸熱狗專賣店，有販售特別的馬告口味，任選三支100元，週末假日消費滿百就能擲骰子玩遊戲。

▼高關紅豆餅，販售多種口味紅豆餅，除了傳統口味之外也有水晶系列跟冰淇淋系列，算是很特別。

▼紅豆餅上頭竟然還有浮拉格的烙印，也太可愛了~~整個捨不得吃啊!

▼我們點了水晶花生、水晶芝麻兩種口味，吃起來外酥香內鬆軟，綿密軟Q的內餡原來是加了麻糬在裡頭，難怪吃起來特別香濃又帶有口感。

▼松泉行，有販售多種果汁、飲品，我們點了最新推出的綠拿鐵，喝起來不僅完全沒有草腥味，還帶有討喜果香，順口又好喝。

▼另外還有主打現烤披薩、義大利麵的Jay’s Pizza，京都宇治抹茶專賣的茶茶小王子，中油旗下的咖啡品牌來速咖啡，主打可愛造型包子的顯眼包及日月町關東煮等，選擇多元又豐富。

▼同時這裡也是寵物友善園區，有不少朋友都會帶著家裡的毛小孩來這裡散步玩耍，親近大自然的感覺也很棒!

本棟(店家介紹)

▼接著要回來逛本棟囉~~這棟純白建築體在藍天綠地的映襯下顯得格外亮眼，旁邊還有鳥巢座位區可供休憩，真的是網美最愛啊!

4F : TSUTAYA BOOKSTORE

3F : TSUTAYA BOOKSTORE、WIRED CAFE

2F : WIRED CAFE、朝霧茶莊、有益帖、蒜你厲害

1F : 日月本家、洪鑼灣

快閃櫃 : 維格餅家、魚光窯烤、品芯梅酒、Nukah鹿卡

魚光窯烤麵包、品芯梅酒

▼魚光窯烤麵包，是一家以傳統窯烤方式製作歐式麵包的店家，使用天然法國老麵低溫發酵，無添加的成份吃起來不容易脹氣，並結合在地食材做出各種受歡迎的口味，像是紅茶堅果、蒜辣乳酪等等，現場也有提供試吃服務。

▼品芯梅酒，採用信義鄉梅子做成各式梅酒、果醋，不管送禮或自己飲用都很適合。(未滿十八歲請勿飲酒)

▼日月本家，可說是在地嚴選的選物店，有不少伴手禮、吊飾、娃娃、日用品，每樣都可愛到爆表。

本棟1F-日月本家

▼Nukah鹿卡則是台灣的沙龍頂級美髮產品，以溫和清潔、低化學、環境友善為標準，讓大家可以享受到居家沙龍的高級享受。

▼光是這一區蔬果吊飾就讓我們停留好一會，各種蔬菜水果竟然變成Q版的吊飾娃娃，也太可愛了吧!!

▼像是青蔥、高麗菜、香菜、竹筍、馬鈴薯通通有，馬上陷入選擇困難，每一樣都超級卡哇伊的啦!!

▼香蕉娃娃還可以脫衣服，真的超好玩!

▼另外還有玉米、火龍果、花椰菜、大蒜、薑、包子、水餃等吊飾玩偶，價格也不貴，買回家包準小朋友超愛。

▼現場還有販售小朋友最愛的感應飛行小熊，是真的可以飛上天的唷~好玩又促咪!

▼趴熊背包也好療癒，側背好像小熊趴在身上撒嬌的感覺，也可以選擇後背超方便。

本棟1F-海滋味

▼花纖子，這款是蘭香子的種子，跟常見的奇亞籽、山粉圓是不一樣的東西，也沒有額外添加澱粉，現場也有提供試喝，搭配蜂蜜檸檬、百香果或其他果汁都很適合。

▼一樓還有服務台、提款機、電梯，對於行動不便或是帶推車的朋友都很方便；接下來要來去二樓逛逛，樓梯間也是網美拍照的熱門打卡點，從透明天井透射進來的光影怎麼拍怎麼美。

本棟2F-有益帖

▼有益帖(Unicreate)，是一個台灣在地的草本品牌，提供以天然草本為基礎的養生產品，近50年來著重草本、無毒農法、中藥的經驗與技術，傳承三代都是神農獎得主，從養生茶飲、草本保健品、精油、植萃洗沐用品通通有，一踏進來就聞到療癒的香氣，原來就是精油的味道啊!

▼現場還有提供七葉膽茶、檸檬薄荷香蜂草茶、丹參銀杏茶、魚腥薄荷茶、益母草丹參茶等養生茶飲試喝，另外也有無添加的精油手工皂，都可以試聞體驗。

▼現場還可以抽靈籤，不管是想問愛情、財運、事業、健康都沒問題，只要隨喜投一些錢就可以抽，還可以擲筊確認是不是這支籤，也太好玩了吧!

本棟2F-朝霧茶莊

▼朝霧茶莊( Tea 18)，是一家致力於推廣台灣特有茶葉「台茶18號紅玉紅茶」的茶莊，堅持採用自然農法栽種茶葉，注重生態平衡，嚴格把關製茶程序，並屢獲國際獎項，也是日月潭在地熱門伴手禮的好選擇。

▼來這必吃的是紅玉冰淇淋、紅玉女神杯，幾乎是人手一支不誇張；紅玉冰淇淋採用紅玉甜筒搭配紅玉冰淇淋、紅玉紅茶餅乾，吃起來帶有清新茶香，微微蜜香回甘清爽又不膩；紅玉女神杯除了有紅玉冰淇淋之外，還加了黑糖珍珠、紅玉紅茶餅乾、蜂蜜檸檬果凍，層次多元又豐富，吃起來好滿足!

▼這裡還有販售設計成書籍模樣的茶包禮盒，只有在日月町才買得到，來到這裡千萬別錯過；此外也有水滴蛋捲、長條蛋捲、星星餅乾等，通通都是加入紅玉紅茶製成，包裝非常有質感，不管送禮自用都沒問題。

▼茶葉禮盒也有榮獲國際獎項，品質也有一定水準，在地品牌值得我們用新台幣支持一下。

▼店內也有販售飲品，像是蜜香紅茶、紅玉珍珠鮮奶茶等都很熱門，可說是最潮手搖飲無誤。

本棟3、4F-TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店

▼TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店共有兩層樓，以「旅途中的未知書店」為理念，三樓以台灣、日本品牌伴手禮為主，營造出獨特又豐富的選品店概念。

▼一進來就是日本人氣食材選物品牌AKOMEYA TOKYO，有提供各式食品、醬料、調理包、茶包等，好逛又好買。

▼現場還有彷若明信片般可以寄送的感謝茶包，收到一定捨不得喝啊!

▼現場還有販售多種餐具、器皿，讓生活更加分。

▼四樓除了販售選品之外，也有多種書籍、兒童繪本，逛起來輕鬆愜意，讓人很容易就浸濡在書香氛圍內。

▼日月町獨家引進日本「伊良可樂」「TOBA TOBA可樂」、「TOMO可樂」精釀可樂品牌，可以直接喝也有推出濃縮瓶，回家自己稀釋加點氣泡水就是一大杯，夏天喝起來很消暑呢!

▼另外也有各種杯具、器皿，不僅極富設計感，還兼具實用性。

▼像這個貓掌杯也太療癒了，不管裝什麼飲料感覺都好好喝。

▼這裡還有日月町限定扭蛋「蛙蛙的休假日」，共有九種不同休閒活動，等著大家來收集!

▼旁邊還有設計休憩空間，可以拿本書坐下來慢慢閱讀，或者是寄放老公、男朋友也很可以(笑)。

▼這裡還有療癒的觀景台，看出去是連綿的青山綠意，整個好舒壓啊!

本棟2、3F-WIRED CAFE

▼二、三樓還有來自日本東京超人氣咖啡店WIRED CAFE，用餐環境一級棒，餐點選擇多元豐富，不管是享用正餐或下午茶都很適合。

▼外圍也有不少休憩座位區，很喜歡這種連接大自然的感覺，既享受又不會覺得很熱。

▼WIRED CAFE用餐空間舒服愜意，尤其三樓的視野更是棒，坐在窗邊就能感受外頭的綠意與陽光。

▼WIRED CAFE，來到日月町絕不能錯過限定菜色「和洋折衷重箱」，以日式傳統便當盒盛裝西式餐點，層層堆疊的豐富食材光看就讓人胃口大開。

▼我們一行四人點了一個和洋重箱，外加鹽麴烤雞優格沙拉、鹽味焦糖洋芋片及紫薯歐蕾、綜合莓果果昔、招牌水果茶、莓果氣泡飲，不僅擺盤精緻美好，口味也有一定水準。

▼和洋重箱我們選的主餐是鮭魚，一旁還有沙拉、義式醃菜、西班牙烘蛋、烤時蔬等，配色繽紛、食材新鮮，吃起來營養又美味。

▼招牌水果茶酸甜又帶有清新果香，香濃順口又不甜膩；莓果氣泡飲，喝起來有淡淡的莓果香氣，搭配細緻的氣泡相當爽口。

▼鹽麴烤雞優格沙拉，這一大盤份量十足，內容豐富，去骨雞腿排、沙拉、義式醃菜、麵包等，吃起來也是飽足又滿足。

▼鹽味焦糖洋芋片，洋芋片裹上一層焦糖糖衣，吃起來酥脆又帶點鹹甜交錯的味蕾，單吃或搭配冰淇淋都很讚。

WIRED CAFE日月町店菜單

▼以下是WIRED CAFE詳細菜單，給大家參考。

日月町複合式商場評價

日月町不僅有蔦屋書店、WIRED CAFE可以逛街購物、吃東西，另外也有不少伴手禮品牌，像是朝霧茶莊、有益帖都非常好買，另外也有餐車聚落，很適合來走走逛逛，感受一下大自然的氛圍，休息一下再出發，有興趣的朋友不妨也可以安排一下唷!

【相關資訊】

日月町複合式商場

地址:南投縣埔里鎮中山路四段235-8號(附三個停車場，消費不限金額可免費停車)

電話:049-2009296

營業時間:9:00~18:00

官網:日月町複合式商場官方網站

FB:日月町複合式商場官方臉書粉絲團

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