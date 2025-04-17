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叮叮噹 ，叮叮噹， 好想去大江 !! 是的 ! 過完了有趣好玩的萬聖節，一年一度的聖誕佳節又快來了!! 但這麼美的耶誕市集只有這時候才有哦!! 不來看不到! 這次桃園大江購物中心打造如同生日party 的聖誕派對。浪漫的星空，搭配聖誕市集，整體氣氛非常棒。加上好看好拍好買好逛及多家耶誕市集快閃店，新奇又有趣，絕對是桃園網美好去處。再搭配各式不等的優惠活動，讓你逛好逛滿之外，也能用優惠價格大啖美食哦。還有這裏可是中壢美食綠洲呢，各式餐廳多元美食、全年免費停車~~等!! 千萬不能錯過，一起來看看精彩的活動吧。

大江購物中心 資訊

地址：桃園市中壢區中園路二段501號 (內壢交流道下往大園方向)

營業時間：

平日 11:00-22:00 、週五 11:00-22:30

週六 11:00-22:30、週日 11:00-22:00

電話：03-4680999 轉9

官網｜地圖

大江購物中心 交通停車

自行開車：

中山高速公路南下56公里處(北上57公里)出口，往大園方向，沿指標前行約三分鐘可達 Google導航輸入大江購物中心即可到達

大江聖誕裝置藝術&聖誕市集

大江購物中心的節慶裝飾藝術精采多變，有沒有覺得今年的有點不一樣呢!? 沒錯，就是生日party 的概念啦。

一樓有個大大的聖誕蛋糕，讓人一走進就可以感受歡樂的氣氛。

如果從高樓層往下看，天空更是繁星點點、滿天星斗，象徵伯利恆的璀璨星空!! 更增添了不少聖誕節的氣氛。

這次的聖誕節藝術裝置有幾個亮點、像是店櫃融入穀倉、馬廄的概念，象徵耶蘇誕生的場景。

購物中心外頭的光之樹、天花板上星空、聖誕樹、馬、綿羊~~等，更是把大江購物中心變成了聖誕節最值來一來的場景。

當然啦，這也是聖誕節必拍的打卡景點! 非常好拍，節慶感滿滿!!

一旁的長椅休息區，也很有馬廄中的草堆的模樣呢，如果逛累了，不妨在此小坐休息一下。

可以靜靜感受這裏的人來人往，及館內聖誕藝術及人文氣息。

這次的聖誕市集共4家，包含：低欸賣甜點的、Godiva、菓風小舖、意特心。

讓我們一起來看看，順便可以當成採購聖誕禮物的好選擇哦。

低欸賣甜點的

這家原是位於中原夜市商圈的文青風日式小店，賣的是現點現做的烤甜甜圈，口味有10多款。

經過他們的妙手改造一下，烤甜甜圈也可以變得很經典時尚哦

現烤甜甜圈 #檸檬糖霜 熱銷 65元。

✔️禮盒8入 400元(不挑口味）。

GODIVA

GODIVA 是全球知名的比利時皇室御用巧克力品牌，相信很多人都認識它了吧。

這裏有非常多的巧克力，琳瑯滿目真的看的目不暇及~~

從現在開始到12/25 ，有很多折扣可以選擇，要買趁現在啊。

11/1-12/25期間

品牌會員9折優惠，貴賓再享85折優惠

單筆滿2,500元，贈 巧克力3顆裝禮盒 乙盒

單筆滿6,500元，贈 巧克力禮盒21片裝 乙盒

單筆滿9,000元，贈巧克力奢享禮籃乙組

品牌會員為「加入Godiva自身的品牌會員」

這些禮盒都很可愛啊。

菓風小舖是1997年成立，它可是台灣第一家專業的糖果連鎖店。

這裏可以清楚的看到這次大江在聖誕佈置中的馬廄的概念哦。

這裏是糖果專賣店，店裏有很多新奇口味的糖果，非常適合當作聖誕的交換禮物啊。

菓風小舖

指定區商品 三件600元

意特心是來自台灣嘉義的在地品牌，是一種吃過就愛上的厚蛋捲!

數十種不同風味的內餡讓厚蛋捲充滿不同的驚奇。

蛋捲全品項買6送1，滿500元贈環保提袋乙只。

真的比一般的蛋捲要厚上幾倍，不過，口感一樣很酥脆哦。

不同的包裝組合，買多買少都很適合。

這次在大江聖誕市集中還有一項驚喜哦，這裏有好多個水晶印章，可以隨意組合出自己想要的圖案

DIY聖誕明信片互動裝置

地點 : 藝術裝置前

時間 : 即日起至聖誕節

內容 : 客人可以自行組合出獨一無二的明信片

來市集買個小禮物，再放上自己做的賀卡，寫上幾句貼心小語，就是獨一無二的聖誕禮物啦。

GB樓 韓國橋村炸雞 主題餐廳

到韓國旅遊必朝聖的「橋村炸雞」，全球有超過 1,300 家分店，現在桃園地區在大江也吃的到囉。

橋村炸雞最經典的 3 種口味炸雞，「鹹甜蜂蜜」、「蒜味醬香」與「青陽香辣」口味。

當年去韓國時在飯店中嗑上一盒炸雞，齒頰留香，至今難忘啊，現在在大江也吃的到，桃園地區的朋友有口福了。

聽說「鹹甜蜂蜜口味」是韓國市場最受歡迎的熱門口味。

現在加入會員就有贈禮哦。

來台後的橋村炸雞，推出多樣化的組合，符合台灣人的用餐習性，一個人吃、大家一起吃都很適合。

這次來還看到很可愛的促銷活動。

只要消費滿299元再加價79元就可以抽扭蛋一次，得到可愛的酷洛米哦。

橋村豆腐海鮮鍋套餐 (附越光米飯+3種小菜)

豆腐海鮮鍋光是用看的就流口水了。

這個湯頭真的很棒啊，口味鮮美微辣，喝起來好過癮。豆腐的口感也很嫩，海鮮配料也很豐盛。

越光米的口感也很棒!!! 我們也學韓國人把飯加入湯中!! 這樣的湯泡飯真的很好吃。

這是雙人餐

熟成雞肉捲餅 (鹹甜蜂蜜/青陽香辣 口味二選一)

熟成韓式炸雞 (鹹甜蜂蜜/青陽香辣/蒜味醬香 口味三選一)

酥炸魷魚圈

韓苔苔木薯脆片

飲品

在韓國的炸雞都是一盒盒的，這是特地為台灣消費者設計了個人套餐

熟成雞肉捲餅，裏面除了好吃的主角-炸雞外，也有生菜、蕃茄、起司片，口感相當豐富。

韓苔苔木薯脆片，加了一點點海苔粉的木薯脆片，酥脆爽口又多了海苔香!! 很涮嘴。

其實一旁畫龍點睛的蘿蔔泡菜也很好吃耶，有畫龍點睛的效果。

蒜味醬香風味的炸雞真的沒話說，外皮酥脆，雞肉軟嫩，又多了迷人的醬香，這可是橋村獨門醃製醬汁。

鹹中帶甜的蒜味醬汁口味，愈吃愈好吃。

鹹甜蜂蜜口味則是在韓國人氣最旺的口味，吃起來甜甜的，非常好入口，大人小孩都喜歡

酥炸魷魚圈，外皮炸的金黃香酥可口，魷魚圈軟中帶Q，很有嚼勁，同樣的也很好吃哦

飲品( 可樂和汽水)

當然啦，現在有好康活動，大江聯名卡好食力

刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元(每月回饋最高240元電子現金券，11-12月加碼每月最高回饋480元電子現金券

新櫃登場

4樓 GEO

GEO 是韓國美瞳領導品牌

這家提供多款風格產品，滿足每天不同的隱形眼鏡搭配！

2024 新推出 Aurora 輕柔細緻風格隱眼，都市女孩最愛，經典大直徑 GRANG GRANG 大可可、

花紋時尚 Diamond、花漾復刻版 Sunset、日常必備 Eyeniq 日拋。

GEO 鐵粉必備集點 APP，每月好禮免費兌換！成為 VIP 還有獨家好禮優惠！

http://onelink.to/kavrp3

GB樓 WOKY

WOKY是由紅點設計團隊操刀，設計出非常有質感的本土品牌的絕美保溫杯

它具有長效保溫、隱藏式手提、鈦陶瓷內膽，可以輕鬆帶出門

這個雙飲杯，一個杯子有兩種不同的開口方式，非常適合外帶所有手搖飲料!

【WOKY 沃廚】

Meets JOGUMAN 渾圓杯-雙層陶瓷 750ml+Meets JOGUMAN

帆布手提隨行杯袋 原價 3,140元 特價 1,380元

【WOKY Meets JOGUMAN】

點心盤陶瓷馬克杯 原價 990元 特價 790元

GB樓 NORNS

NORNS匯集迪士尼、Snoopy、蠟筆小新、櫻桃小丸子、Moomin 等國際知名 IP

提供各種文具、3C 周邊、創意小物、寢具及居家生活雜貨。每一樣都令人愛不釋手，好可愛。

大江 12 月活動

單品：12/5-12/29

●蠟筆小新多功能美食鍋･特價1,169元 (原價1,299元)

●造型存錢筒 ･特價589元 (原價650元) *不包含史努比款

●史努比存錢筒 ･特價719元 (原價790元)

●即可拍相機･特價899 元(原價990元)

主活動：12/1-12/31

全店 2 件 94 折、4 件 88 折 (優惠組合、單品優惠產品除外)

滿 599 元再折 50 元(折扣可累計)

滿 850 元並追蹤 Norns FB 或 IG 即贈 NONO 熊周邊商品（不可累計，實際贈品依

現場為主

GB樓 HOUSUXI 舒希

「HOUSUXI 舒希」從「五感需求× 材質堅持× 安全必須× 持續使用× 生活減塑」思維中發展更多生活用品。

而且這裏發現好多獨家設計、正版授權聯名的可愛商品

這次有折疊旅行袋的85折促銷活動、迪士尼糸列透明收納包、

現也有推出絨毛商品的毛毛季75折的折扣商品。

GB樓 MYU MYU MYU

MYUMYU 沐慕家居是一家結合電子商務與實體門市的家飾品牌，提供高質感的商品質感與價格親民的生活必需品。

透過高質感與流行性的選品，以親民又平易近人的價格，提升居家生活品質。

12/ 20（五）至 12/22（日）全店消費滿 3,000 元即抵 200 元

1. 漢堡餐具組

原價：690 元

特價：590 元

限量：20 組

2. 沐慕熊麻將禮盒

原價：4,900 元

特價：4,600 元

限量：10 組

GB樓 松本清

松本清是日本人氣第一連鎖藥妝店！ 這裏提供豐富的人氣商品，來到松本清就猶如置身在日本！

現在有年終聖誕優惠

●全館精選商品 任選兩件 75 折!!

●彩妝系列 滿 488 現折 50 元

活動期間：11/25 – 12/29

1樓 AT&T

AT&T，源自於三個法文單字，Authentique 真實 ● Terroir 風土 ● Tradition傳統

其生產之蠟燭以無煙霧及滴蠟遠近馳名，在材料上選用進口自德國的棉質蠟芯、無含苯及硫磺的法國天然香料及歐洲礦物蠟。

精湛的工藝和珍貴的原材料讓每一位擁有它的顧客，都能沐浴在法國的浪漫香氛世界裡。

現在有很棒的促銷活動

MYJOLIE CANDLE，買 MJC 輕珠寶系列即享 9 折。

花園系列蠟燭贈香卡，推薦價 860 元。

GB樓 hoi!好好生活

hoi!主打「好設計、好價錢、好服務」，藉由高性價比的商品，協助年輕世代輕鬆選物、打造理想生活

從傢俱到居家擺設用品，品類多元齊全，兼具良好品質與實惠價格，

hoi!門市提供免費專屬家配師服務哦

從空間配置、色彩風格建議、到軟件佈置規劃，免費幫助客人規劃量身訂造合適的居家風格。

12 月促銷活動：「11/14-12/18 家具滿10,000 元折500元」

hoi!這個耶誕讓你以療癒的價格，購買溫暖度滿滿的療癒小物

Q 萌水豚君好抱好可愛、南瓜抱枕飽滿 Q 彈、觸感柔軟舒適；同時為你營造充滿

節慶感的居家氛圍，水晶擴香燈點綴優雅氣息、各式床包把節慶氣氛拉滿

真的是送禮自用兩相宜的生活好物

hoi! LAB 富士水晶擴香燈-綜彩水晶原價 : 1,280元，排隊價 : 499元

hoi! LAB 實驗室香氛-體驗組原價 : 699元 ，排隊價 : 399元

hoi!療癒系舒綿抱枕-Q 萌水豚君原價 : 990元 ，排隊價 :799元

hoi!台灣製純棉印花被套四件組-雙人-線條綠 原價 : 2,680 元，排隊價 : 2,412元

hoi!療癒系南瓜抱枕-橙色-28cm 原價 : 399 元，排隊價 : 359元

4樓 邊緣工事市集

邊緣工事將市集活動中具有特色的品項集結至遊牧商店，隨不同時節更新商品，從獨特手作到風格選品，適合各年齡層挑選

消費滿 2,000 元，即贈品牌帆布袋一只

GB 樓橋村炸雞

到韓國旅遊必朝聖的「橋村炸雞」，全球有超過 1,300 家分店，現在桃園地區在大江也吃的到囉

現在加入會員就有贈禮哦

另外GB 樓，也有OLENS、BONNY & READ、DREAM TREND ~~等不同的新櫃登場。

就是要讓每次來大江的消費者都有不同的驚喜。

特賣預告 / 一星衣益系列活動 / 空中廊道日夜景

大江購物中心發起公益活動幫助弱勢團體，將於12月13至15日連續三天舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動

業者集結館內近300家品牌店櫃共襄盛舉，現場超過千件全新商品公益價一折起

義賣所得悉捐心路桃園發展中心「老舊校舍補強計畫」，為院童提供安全安心的學習環境。

活動配合聖誕節慶，在11/27~11/26 舉辦愛心滿溢屋活動 ; 12/7、12/8、12/ 21 舉辦聖誕歡樂派對活動

讓購物更有意義

一星衣益活動網址–>https://pse.is/6qabj4

11/27~12/8 GB 樓水池廣場也有美妝/髮品/ 保養特賣會哦

12/11~12/29 水池廣場也有運動特賣會

當然啦，大江購物中心的高樓景觀也非常有特色。

一樓及GB樓是充滿綠意的休閒好去處。

如果天氣好的時候，到頂樓吹吹風也很愜意哦

大江購物中心 活動心得

聖誕佳節就來大江吧， 這次大江購物中心的中庭藝術裝置，又再一次令人驚豔

這裏真的是桃園逛街的好去處，一座悠遊的遊逛街城。同時可免費停車，是桃園聚餐的好去處，也是桃園美食綠洲。

特別是聖誕節的周邊活動非常多，各式琳瑯滿目的商品搭配不同的折扣，真的買愈多賺愈多意圖搶光你我的荷包啊。

不過，錢錢不會不變，只是變成幸福的模樣。來大江購足血拼、吃喝玩樂一站購足，真的是美好生活的必要選擇啊。

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