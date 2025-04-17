7月回澳門這次入住澳門氹仔島新的飯店-上葡京

上葡京的位置相對於倫敦人、威尼斯人的位置相對偏僻

但也因為地理位置較偏僻

飯店提供的免費接駁車也是最多最齊全的!

我們抵達的時間約中午12:30左右

可以辦理入住的櫃檯不止一個，東西翼都設有辦理入住的櫃檯

盡量減短辦理入住的時間囉!

拿到房卡後櫃檯說會幫我們把行李先保管好

等房間打掃好的時候會幫我們把行李直接放到房間不用再來領取

哇~~~好貼心喔!

上葡京最大的好處

就是飯店有超市

真的想買個什麼？!飯店樓下就可以解決囉!

我們訂的房型是豪華雙床客房，是上葡京最基本的房間

但房間真的好大喔~飯店新就是加分!

兩張雙床房睡2個人似乎有點小浪費…

因為每一張集都是標準的雙人床

這個房間就算睡4個人都沒有問題!

我和大姐一個人睡一張床，怎麼打滾都互不干擾、睡姿再怎麼差也不會翻下床

枕頭更是多到爆炸，晚上跟大姐打枕頭戰只能說雙方武器都非常充足!

房床就設有智能開關

電燈、窗簾一指搞定

房間還有一個小沙發客廳區

是大姐很愛的一個小空間

大姐最愛在這個區域享用她的戰利品、滑手機、把腳翹高高!

沙發區上面還有2櫃子

左邊小一點的是衣櫃

另一個就是冰箱、迷你吧、咖啡機、快速壺

抽屜裡還有illy咖啡膠襄、茶包、茶具

咖啡和茶都是每天都補充

冰箱裡的可樂、雪碧、能量飲料、啤酒是入住第一天飯店免費招待

入住期間只有享有一次，之後會補的只有礦泉水

如果有需要冰塊可以打房務專線，就有專人幫你送到房間喔!

電視上會秀出登記入住人的名字，表視飯店對你的歡迎

接著這台電視就沉靜了5天，因為我們真的沒有時間看它…

又長又寬敞的辦室桌不是拿來辦公，是拿來放我們的雜物

最後~來看一下浴室的部份吧!

浴室的入口處有一個全身鏡

左右有兩個開放式衣櫃，我們的行李箱也一邊放了一個

這樣的空間設計真好，兩個人的東西分別放置互不打擾

雙洗手台

兩個人可以同步刷牙洗臉

三面大鏡子可以把自己看的清清楚楚

保養、化粧通通都沒有問題!

抽屜裡還有備品和吹風機

吹風機的風力很足，頭髮再長吹來也不費力

廁所、淋浴、浴缸通通都是獨立的空間

太棒棒了!就算小妹有來，三個人都在浴室都不會打架

三個人還可以一起聊天，各做各的事，快樂還能乘3倍喔!

淋浴的空間寬敞

地板的防滑做的很好

還有坐的地方，如有年長者也可以放心坐著好好的沖個澡

飯店提供的沐浴三寶

香氣都很純香不會有很嗆的香精味

沐浴洗來皮膚不乾、頭髮洗來不澀

浴缸一個人躺剛剛好

出水量很大、熱水很快

晚上泡一個熱水澡，好舒服呀!

廁所小小空間也很乾淨

一個不注意滑手機都滑到忘了自己在廁所了!

這樣的房型真的是太舒適了~

相信這四天一定都可以睡個好覺囉!

一切準備就緒

準備出發來去玩玩啦!

希望在賭場一切順利，可以小贏一點餐費囉!

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