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位於蘇花公路上「南方澳觀景台」剛好就在南方澳的上方，早期它只是塊路邊的平台時稱作昭安觀景台。這裡是往來宜蘭、花蓮往來遊客賞景的好地點，可以更方便、更安全的一探南方澳漁港之美！站在觀景平台上可看到一望無際太平洋、獨特的山巒起伏，陸連島豆腐岬景觀和內埤港灣船舶停靠漁港的景況，天氣好的時候還可看到遠方的龜山島。

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南方澳觀景台 資訊

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路 (台9丁5.5公里處)

營業時間：全天候24小時開放

電話： 03 995 3885

門票：免門票

南方澳觀景台 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「南方澳觀景台停車場」

位在蘇花公路108公里處，導航不準會繞一圈回來，看到停車位時會錯過來不及轉，要過停車場迴轉再繞回來

Google導航輸入 位在蘇花公路108公里處，導航不準會繞一圈回來，看到停車位時會錯過來不及轉，要過停車場迴轉再繞回來 停車場：



有附設免費停車場，開車來很方便， 從停車場旁步道約走1分鐘到觀景台

山下的南安國小，昭安宮有步道可以走上來約10到15分鐘即可抵達



南方澳地圖

南方澳位於蘇澳港以南，是東台灣最大的陸連島。這裏的海岸景觀也是非常特別，海岸地形景觀特殊，有海岬、海岸岩礁、海蝕崖、海蝕洞、陸連島、海灣與沙灘

南方澳觀景台 空間環境

如果從蘇澳南下，過了南方澳不遠就到這裏了，如果從花蓮北上到這裏也算到了蘇花公路的終點了

(其實蘇花公路上還有一段可以看到龜山島的另一側，這裏也很漂亮)

2014年第一次來到觀景台的樣子

來這裏有什麼好看的呢??

其實這裏本身的地形就很值得一談，多年前的高中地理課本，還曾用過這裏作為封面

因為這裏是標準的陸連島地形!! 所以是個活的地理教室

再來可以看到漁船出海的場景，也可以看到下方遊客的玩樂狀況

當然啦，南方澳的對面就是北方澳，這裏是海軍的中正基地，也有軍艦出巡!! 這也滿好看的!



畫面中的港口區是內埤港區，畫面右邊的就是又稱情人灣的內埤海灣

南方海的跨海大橋!!

2014年當時南方澳大橋

當時畫面上方的就是軍艦!!

這裏的景色變化萬千，真是好攝之徒的最愛啊

當年來這裏的時候正是颱風前夕，海浪一波波襲來，真的會打上岸哦!!

這裏也是瘋狗浪的好發地點，來這裏玩水要小心

夏天建議中午前（才不會有陰影）或黃昏時來（比較涼快）

這裏是南安國中，這樣的校園環環境很不錯吧!

2024年修繕後的觀景平台

重新設計整理過後，空間變得更寬敞

要是天氣好，這裏的風景真的很不錯啊!!!

碧海藍天、心曠神怡，尤其是下午時分來這裏吹海風，真的很舒服

「南方澳觀景台」能將港口海景盡收眼底，南方澳內埤漁港、蘇澳港、內埤海灘

南方澳大橋，龜山島，豆腐岬，筆架山，第一漁港，第二漁港，第三漁港等景觀

南方澳內埤海灘、情人灣

月圓夜，晚上來時看見月光打在海洋上～真的很夢幻！



新的南方澳大橋，天氣好時看得到遠方的龜山島

南方澳第一拍賣魚市場全新啟用，大船入港造型為當地新地標

南方澳觀景台 日出及夜景

平台視野遼闊，南方澳一覽無遺，這裡真的是觀賞日出、夜景的最佳景點

免費景點，真的很超值啊！

這是日出！

宜蘭海邊看不到日落的喔！

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