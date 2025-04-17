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宜蘭縣蘇澳鎮南方澳觀景台》蘇澳觀雲觀海日出平台、攝郎出沒賞南方澳漁港絕美海景景點

2025-04-17 09:15:15 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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位於蘇花公路上南方澳觀景台剛好就在南方澳的上方早期它只是塊路邊的平台時稱作昭安觀景台。這裡是往來宜蘭、花蓮往來遊客賞景的好地點，可以更方便、更安全的一探南方澳漁港之美！站在觀景平台上可看到一望無際太平洋、獨特的山巒起伏，陸連島豆腐岬景觀和內埤港灣船舶停靠漁港的景況，天氣好的時候還可看到遠方的龜山島。

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南方澳觀景台 資訊

  • 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路 (台9丁5.5公里處)
  • 營業時間：全天候24小時開放
  • 電話：03 995 3885
  • 門票：免門票

南方澳觀景台 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入南方澳觀景台停車場即可到達
    位在蘇花公路108公里處，導航不準會繞一圈回來，看到停車位時會錯過來不及轉，要過停車場迴轉再繞回來
  • 停車場：
  1. 有附設免費停車場，開車來很方便，從停車場旁步道約走1分鐘到觀景台
  2. 山下的南安國小，昭安宮有步道可以走上來約10到15分鐘即可抵達

南方澳地圖

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南方澳位於蘇澳港以南，是東台灣最大的陸連島。這裏的海岸景觀也是非常特別，海岸地形景觀特殊，有海岬、海岸岩礁、海蝕崖、海蝕洞、陸連島、海灣與沙灘

南方澳觀景台 空間環境

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如果從蘇澳南下，過了南方澳不遠就到這裏了，如果從花蓮北上到這裏也算到了蘇花公路的終點了
(其實蘇花公路上還有一段可以看到龜山島的另一側，這裏也很漂亮)

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2014年第一次來到觀景台的樣子

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來這裏有什麼好看的呢??
其實這裏本身的地形就很值得一談，多年前的高中地理課本，還曾用過這裏作為封面

因為這裏是標準的陸連島地形!! 所以是個活的地理教室
再來可以看到漁船出海的場景，也可以看到下方遊客的玩樂狀況
當然啦，南方澳的對面就是北方澳，這裏是海軍的中正基地，也有軍艦出巡!! 這也滿好看的!

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畫面中的港口區是內埤港區，畫面右邊的就是又稱情人灣的內埤海灣

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南方海的跨海大橋!!

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2014年當時南方澳大橋

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當時畫面上方的就是軍艦!!

這裏的景色變化萬千，真是好攝之徒的最愛啊

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當年來這裏的時候正是颱風前夕，海浪一波波襲來，真的會打上岸哦!!
這裏也是瘋狗浪的好發地點，來這裏玩水要小心

夏天建議中午前（才不會有陰影）或黃昏時來（比較涼快）

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這裏是南安國中，這樣的校園環環境很不錯吧!

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2024年修繕後的觀景平台

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重新設計整理過後，空間變得更寬敞

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要是天氣好，這裏的風景真的很不錯啊!!!
碧海藍天、心曠神怡，尤其是下午時分來這裏吹海風，真的很舒服

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南方澳觀景台能將港口海景盡收眼底，南方澳內埤漁港、蘇澳港、內埤海灘

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南方澳大橋，龜山島，豆腐岬，筆架山，第一漁港，第二漁港，第三漁港等景觀

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南方澳內埤海灘、情人灣
月圓夜，晚上來時看見月光打在海洋上～真的很夢幻！

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新的南方澳大橋，天氣好時看得到遠方的龜山島

南方澳第一拍賣魚市場全新啟用，大船入港造型為當地新地標

南方澳觀景台 日出及夜景

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平台視野遼闊，南方澳一覽無遺，這裡真的是觀賞日出、夜景的最佳景點

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免費景點，真的很超值啊！

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這是日出！
宜蘭海邊看不到日落的喔！

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