給個讚
位於蘇花公路上「南方澳觀景台」剛好就在南方澳的上方，早期它只是塊路邊的平台時稱作昭安觀景台。這裡是往來宜蘭、花蓮往來遊客賞景的好地點，可以更方便、更安全的一探南方澳漁港之美！站在觀景平台上可看到一望無際太平洋、獨特的山巒起伏，陸連島豆腐岬景觀和內埤港灣船舶停靠漁港的景況，天氣好的時候還可看到遠方的龜山島。
南方澳觀景台 資訊
- 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路 (台9丁5.5公里處)
- 營業時間：全天候24小時開放
- 電話：03 995 3885
- 門票：免門票
南方澳觀景台 交通停車
-
自行開車：Google導航輸入「南方澳觀景台停車場」即可到達
位在蘇花公路108公里處，導航不準會繞一圈回來，看到停車位時會錯過來不及轉，要過停車場迴轉再繞回來
- 停車場：
- 有附設免費停車場，開車來很方便，從停車場旁步道約走1分鐘到觀景台
- 山下的南安國小，昭安宮有步道可以走上來約10到15分鐘即可抵達
南方澳地圖
南方澳位於蘇澳港以南，是東台灣最大的陸連島。這裏的海岸景觀也是非常特別，海岸地形景觀特殊，有海岬、海岸岩礁、海蝕崖、海蝕洞、陸連島、海灣與沙灘
南方澳觀景台 空間環境
如果從蘇澳南下，過了南方澳不遠就到這裏了，如果從花蓮北上到這裏也算到了蘇花公路的終點了
(其實蘇花公路上還有一段可以看到龜山島的另一側，這裏也很漂亮)
2014年第一次來到觀景台的樣子
來這裏有什麼好看的呢??
其實這裏本身的地形就很值得一談，多年前的高中地理課本，還曾用過這裏作為封面
因為這裏是標準的陸連島地形!! 所以是個活的地理教室
再來可以看到漁船出海的場景，也可以看到下方遊客的玩樂狀況
當然啦，南方澳的對面就是北方澳，這裏是海軍的中正基地，也有軍艦出巡!! 這也滿好看的!
畫面中的港口區是內埤港區，畫面右邊的就是又稱情人灣的內埤海灣
南方海的跨海大橋!!
2014年當時南方澳大橋
當時畫面上方的就是軍艦!!
這裏的景色變化萬千，真是好攝之徒的最愛啊
當年來這裏的時候正是颱風前夕，海浪一波波襲來，真的會打上岸哦!!
這裏也是瘋狗浪的好發地點，來這裏玩水要小心
夏天建議中午前（才不會有陰影）或黃昏時來（比較涼快）
這裏是南安國中，這樣的校園環環境很不錯吧!
2024年修繕後的觀景平台
重新設計整理過後，空間變得更寬敞
要是天氣好，這裏的風景真的很不錯啊!!!
碧海藍天、心曠神怡，尤其是下午時分來這裏吹海風，真的很舒服
「南方澳觀景台」能將港口海景盡收眼底，南方澳內埤漁港、蘇澳港、內埤海灘
南方澳大橋，龜山島，豆腐岬，筆架山，第一漁港，第二漁港，第三漁港等景觀
南方澳內埤海灘、情人灣
月圓夜，晚上來時看見月光打在海洋上～真的很夢幻！
新的南方澳大橋，天氣好時看得到遠方的龜山島
南方澳第一拍賣魚市場全新啟用，大船入港造型為當地新地標
南方澳觀景台 日出及夜景
平台視野遼闊，南方澳一覽無遺，這裡真的是觀賞日出、夜景的最佳景點
免費景點，真的很超值啊！
這是日出！
宜蘭海邊看不到日落的喔！
南方澳觀景台 附近景點美食
-
附近景點：
宜蘭歪歪球、祝大漁、3D海洋隧道、大鯖魚、溪和水產、阿里史冷泉、豆腐岬、麗灣珍奶館、蘇澳冷泉、森學苑
-
附近美食：
廟口廖榮川米糕、南方澳無名蝦餅、美津早餐店、 水都活海鮮、義珍香、飛虎魚丸、安永心、蘇澳服務區、天然手作冰、阿芬鮮魚湯
- 蘇澳住宿推薦：
瓏山林冷熱泉度假飯店
以上宜蘭的「南方澳觀景台」文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 【樹懶餐廳】宜蘭萌寵樂園！門票交通＆餐點推薦，可愛泰迪羊、鵜鶘餵食秀超萌
- 【勝洋休閒農場】水草博物館生態瓶DIY生態導覽資訊價位
- 【金車伯朗咖啡城堡一館二館】頭城伯朗咖啡館，望烏石港龜山島.喝咖啡，城堡荷蘭風車超好拍
- 【蘭陽博物館兒童考古探索廳】50 元就能在蘭陽博物館挖沙當考古學家！6歲以下免費玩
- 【2025宜蘭頭城景點TOP 12】頭城40個必遊景點、必吃美食、交通住宿攻略
- 【橘之鄉蜜餞形象館】必買蜜餞推薦 唯美玻璃屋享用下午茶
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點
▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼