上色見熊野座神社以「充滿能量的景點」，以及連接到山上本殿的濃密杉樹林參道，宛如通往異世界的入口般的景色而聲名大噪，且是人氣動畫電影《螢火之森》的故事場景，因此是許多遊客到熊本必訪的景點之一，來到熊本必不能錯過這神秘的神社唷~

Table of Contents Toggle

日本折扣優惠券

JAPAN DUTY FREE優惠券下載

















熊本優惠票券







一日遊























飛買家WIFI機 吃到飽不降速！

輸入專屬折扣碼 日本/韓國一天只要99元！

輸入優惠代碼享9折：TTB90

專屬下單連結：https://reurl.cc/MRvdAn

【點選連結進入訂購再輸入優惠代碼才有優惠唷！】‼️記得記得記得‼️

上色見熊野座神社｜地理位置

上色見熊野座神社位於上色見熊野座神社，交通不算方便，若是自駕一定要安排進遊程，若是搭大眾交通工具，則可從JR「熊本」站搭乘產交巴士，至「高森中央」下車，轉乘往天神方向的巴士至「大村 (高森)」站下車，步行約4分鐘即可到達！！

上色見熊野座神社｜神社環境

濃密杉樹林立的山林帶著神祕的氛圍～

參道綿延看不到盡頭，260階以上的陡急石階梯連接前往山上的本殿，兩側有近百座石燈籠，宛如要進入神話的世界

鳥居、石階梯、石燈籠等皆覆滿青苔，怎麼拍都能拍出夢幻的美照~

這裡亦是人氣動畫電影《螢火之森》的故事場景，因此成為熱門觀光景點，遊客絡繹不絕~

上色見熊野座神社供奉伊邪那岐命、伊邪那美命、石君大將軍三位神明，有驅魔避邪和結緣的涵義~

參拜後可以再往上走到最上面傳說被鬼八法師踢破的「穿戶岩」，有保佑金榜題名和旗開得勝之意~可惜時間不夠，沒有爬上去，只能遠遠拍個照片就離開，下次有機會再上去~

神社內有祈求締結良緣的御神樹「竹柏」，來到上色見熊野座神社也可以求姻緣唷~

路邊有簡易版的手水舍，可以洗洗手，另一旁有廁所，廁所旁有平順的道路，若無法走樓梯可以選擇走道路!!

上色見熊野座神社是到熊本必去的景點之一，雖然交通不方便，但若機會一定要前往，一走過鳥居之後就能感受到滿滿的能量，非常推薦的熊本景點唷!!