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這次旅遊來到「MIKIMOTO」品牌的誕生地~「御本木珍珠島」 (ミキモト真珠島)一遊。一談到珍珠，相信大家對MIKIMOTO這牌子一定不陌生，這裏可是現代珍珠養殖的發源地，在這個小小的島上能看到貴森森、令人咋舌的珍珠及有趣的海女表演~來到這裏，就像走入溫潤光澤的珍珠世界了





mikimoto御本木真珠島 資訊

地址：三重県鳥羽市鳥羽一丁目7番1号

營業時間：

電話：86-599-25-2028

官網 : https://www.mikimoto-pearl-island.jp/

交通 : 除了自行開車外 近鉄 鳥羽線 ・ 志摩線 、 JR 東海 参宮線 皆可抵達

乘坐 JR 列車然後步行即可抵達真珠島。若從名古屋站出發，可搭乘近鐵特急列車，約 95 分鐘即可到達參宮線上的鳥羽站；搭乘 JR 三重號快速列車則需 100 分鐘

從大阪難波站或京都站搭乘近鐵前往鳥羽站，車程約 2 個多小時。從鳥羽站走一小段路即可到達連接海岸和御木本真珠島的長橋。

mikimoto御本木真珠島 門票價位

入場料金（すべて税込）​

*海女の実演見学も含む

大人 1,650円

小人(小・中学生) 820円

入場門票日幣11650圓，約合台幣四百多元，小孩約二百多

官網上另有和鳥羽水族館合賣的優惠套票

mikimoto御本木真珠島 空間環境

御本木珍珠島有多小，嘿嘿，看看照片裏就知道了

除了樹林、建築物外就沒了~



但它重要的是，御本木幸吉1893年在這裡成功養殖珍珠，至今已經超過百年

他可是全世界第一位培養出珍珠的人呢

而且全世界所有的養珠技術幾乎都來自於御本木珍珠島

御本木珍珠島位於風光明媚的鳥羽灣畔，從入口穿越隧道，就到了買票的入口了

這裏維護的很清爽乾淨，微微海風吹來很舒服

御本木珍珠島博物館中，陳列關於珍珠的知識

如果對珍珠有興趣的朋友，一定不能錯過這裏

我們在途中看到一群日本女生隨著海女走向一旁，很好奇的想看看他們在幹嘛

哈哈，原來是地上有顆形狀愛心的石頭，所以要拍照留念~~如果是珍珠那該有多好

目前正值120週年，幾乎所有人都會跟背後的御本木幸吉銅像合照

珍珠博物館共有二層樓

一樓展示區用圖片及文字介紹各地的珍珠，及養珠的過程、相關資訊

當然啦，來這裏選購珍珠也是很重要的一件事啦

不但價格公道划算，而且保證真品，要是超過一定金額，還可以退稅

當然啦，珍珠通常被用來當做戒指、項鍊啦，品質最好的珍珠，通常用來作為戒指

因為戒指戴在手上，很容易被看到

第二等的珍珠通常作為項鍊、第三等的作為耳環~~



這裏珍珠製成的各式產品琳瑯滿目，目不暇給，價格從幾千元的平價珍珠到幾百萬日幣名家設計商品都有



女性朋友走進這裏一定要小心，免得出不來

來來來介紹個無料的活動~~帶上珍貴的髮飾拍拍照

帶上閃閃動人的珍珠髮飾，是不是整個人都變的有氣質啊

二樓展示區是珍珠製成的配飾、珠寶與藝術品~~~真是好精采的藝術創作啊

由數百顆珍珠作成的皇冠

嘿嘿，這可是顆直徑近20公分的珍珠

新台幣一千多萬啦~真是貴氣逼人啊。不過，應該是非賣品吧

我很喜歡這幅海女採珠的作品

mikimoto御本木真珠島 海女採珠

二樓的餐廳

來到這裏當然也不要錯過海女秀啦，一般的遊客都是坐在這裏

我們經過特別安排，所以坐在VIP區

坐在玻璃窗邊，等海女來的時候，再把窗戶打開看就可以囉

海女會搭船至定點，然後撲通一聲跳下水

2024的海女表演時間

9:30

10:30

11:30

13:30

14:30

15:30

16:30

當然啦，現在已經很少有海女了

但是當年要冒著冰冷的海水下海，可是很辛苦的工作

珍珠島每小時都有海女撿拾貝殼的表演，她們為了調節呼吸

所以便會發出吹口哨的聲音，再潛入海中繼續作業

所以場內都可以聽到海女響亮的口哨聲

風光明媚的鳥羽灣，日本的可搭乘的人車同行的渡輪很多，有興趣的話，來嚐試一下也很不錯

風光明媚的鳥羽灣，日本的可搭乘的人車同行的渡輪很多，有興趣的話，來嚐試一下也很不錯

mikimoto御本木真珠島 附近景點美食









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