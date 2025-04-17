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這次旅遊來到「MIKIMOTO」品牌的誕生地~「御本木珍珠島」 (ミキモト真珠島)一遊。一談到珍珠，相信大家對MIKIMOTO這牌子一定不陌生，這裏可是現代珍珠養殖的發源地，在這個小小的島上能看到貴森森、令人咋舌的珍珠及有趣的海女表演~來到這裏，就像走入溫潤光澤的珍珠世界了
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mikimoto御本木真珠島 資訊
- 地址：三重県鳥羽市鳥羽一丁目7番1号
- 營業時間：
- 電話：86-599-25-2028
- 官網 : https://www.mikimoto-pearl-island.jp/
- 交通: 除了自行開車外 近鉄鳥羽線・志摩線、JR東海参宮線皆可抵達
- 乘坐 JR 列車然後步行即可抵達真珠島。若從名古屋站出發，可搭乘近鐵特急列車，約 95 分鐘即可到達參宮線上的鳥羽站；搭乘 JR 三重號快速列車則需 100 分鐘
從大阪難波站或京都站搭乘近鐵前往鳥羽站，車程約 2 個多小時。從鳥羽站走一小段路即可到達連接海岸和御木本真珠島的長橋。
mikimoto御本木真珠島 門票價位
入場料金（すべて税込）
*海女の実演見学も含む
- 大人 1,650円
- 小人(小・中学生) 820円
- 入場門票日幣11650圓，約合台幣四百多元，小孩約二百多
- 官網上另有和鳥羽水族館合賣的優惠套票
mikimoto御本木真珠島 空間環境
御本木珍珠島有多小，嘿嘿，看看照片裏就知道了
除了樹林、建築物外就沒了~
但它重要的是，御本木幸吉1893年在這裡成功養殖珍珠，至今已經超過百年
他可是全世界第一位培養出珍珠的人呢
而且全世界所有的養珠技術幾乎都來自於御本木珍珠島
御本木珍珠島位於風光明媚的鳥羽灣畔，從入口穿越隧道，就到了買票的入口了
這裏維護的很清爽乾淨，微微海風吹來很舒服
御本木珍珠島博物館中，陳列關於珍珠的知識
如果對珍珠有興趣的朋友，一定不能錯過這裏
我們在途中看到一群日本女生隨著海女走向一旁，很好奇的想看看他們在幹嘛
哈哈，原來是地上有顆形狀愛心的石頭，所以要拍照留念~~如果是珍珠那該有多好
目前正值120週年，幾乎所有人都會跟背後的御本木幸吉銅像合照
珍珠博物館共有二層樓
一樓展示區用圖片及文字介紹各地的珍珠，及養珠的過程、相關資訊
當然啦，來這裏選購珍珠也是很重要的一件事啦
不但價格公道划算，而且保證真品，要是超過一定金額，還可以退稅
當然啦，珍珠通常被用來當做戒指、項鍊啦，品質最好的珍珠，通常用來作為戒指
因為戒指戴在手上，很容易被看到
第二等的珍珠通常作為項鍊、第三等的作為耳環~~
這裏珍珠製成的各式產品琳瑯滿目，目不暇給，價格從幾千元的平價珍珠到幾百萬日幣名家設計商品都有
女性朋友走進這裏一定要小心，免得出不來
來來來介紹個無料的活動~~帶上珍貴的髮飾拍拍照
帶上閃閃動人的珍珠髮飾，是不是整個人都變的有氣質啊
二樓展示區是珍珠製成的配飾、珠寶與藝術品~~~真是好精采的藝術創作啊
由數百顆珍珠作成的皇冠
嘿嘿，這可是顆直徑近20公分的珍珠
新台幣一千多萬啦~真是貴氣逼人啊。不過，應該是非賣品吧
我很喜歡這幅海女採珠的作品
mikimoto御本木真珠島 海女採珠
二樓的餐廳
來到這裏當然也不要錯過海女秀啦，一般的遊客都是坐在這裏
我們經過特別安排，所以坐在VIP區
坐在玻璃窗邊，等海女來的時候，再把窗戶打開看就可以囉
海女會搭船至定點，然後撲通一聲跳下水
- 2024的海女表演時間
9:30
10:30
11:30
13:30
14:30
15:30
16:30
當然啦，現在已經很少有海女了
但是當年要冒著冰冷的海水下海，可是很辛苦的工作
珍珠島每小時都有海女撿拾貝殼的表演，她們為了調節呼吸
所以便會發出吹口哨的聲音，再潛入海中繼續作業
所以場內都可以聽到海女響亮的口哨聲
風光明媚的鳥羽灣，日本的可搭乘的人車同行的渡輪很多，有興趣的話，來嚐試一下也很不錯
風光明媚的鳥羽灣，日本的可搭乘的人車同行的渡輪很多，有興趣的話，來嚐試一下也很不錯
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