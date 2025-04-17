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日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

2025-04-17 09:15:19 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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這次旅遊來到MIKIMOTO品牌的誕生地~御本木珍珠島 (ミキモト真珠島)遊。一談到珍珠，相信大家對MIKIMOTO這牌子一定不陌生，這裏可是現代珍珠養殖的發源地，在這個小小的島上能看到貴森森、令人咋舌的珍珠及有趣的海女表演~來到這裏，就像走入溫潤光澤的珍珠世界了

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

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mikimoto御本木真珠島 資訊

  • 地址：三重県鳥羽市鳥羽一丁目7番1号
  • 營業時間：
  • 電話：86-599-25-2028
  • 官網 : https://www.mikimoto-pearl-island.jp/
  • 交通: 除了自行開車外  近鉄鳥羽線志摩線JR東海参宮線皆可抵達
  • 乘坐 JR 列車然後步行即可抵達真珠島。若從名古屋站出發，可搭乘近鐵特急列車，約 95 分鐘即可到達參宮線上的鳥羽站；搭乘 JR 三重號快速列車則需 100 分鐘
    從大阪難波站或京都站搭乘近鐵前往鳥羽站，車程約 2 個多小時。從鳥羽站走一小段路即可到達連接海岸和御木本真珠島的長橋。

mikimoto御本木真珠島 門票價位

入場料金（すべて税込）​
*海女の実演見学も含む

  • 大人　　　　 　　1,650円
  • 小人(小・中学生)　820円
  • 入場門票日幣11650圓，約合台幣四百多元，小孩約二百多
  • 官網上另有和鳥羽水族館合賣的優惠套票

mikimoto御本木真珠島 空間環境

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

御本木珍珠島有多小，嘿嘿，看看照片裏就知道了
除了樹林、建築物外就沒了~

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點
但它重要的是，御本木幸吉1893年在這裡成功養殖珍珠，至今已經超過百年
他可是全世界第一位培養出珍珠的人呢
而且全世界所有的養珠技術幾乎都來自於御本木珍珠島

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御本木珍珠島位於風光明媚的鳥羽灣畔，從入口穿越隧道，就到了買票的入口了

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這裏維護的很清爽乾淨，微微海風吹來很舒服

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

御本木珍珠島博物館中，陳列關於珍珠的知識
如果對珍珠有興趣的朋友，一定不能錯過這裏

 

 

 

 

 

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點 日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點 日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

我們在途中看到一群日本女生隨著海女走向一旁，很好奇的想看看他們在幹嘛

哈哈，原來是地上有顆形狀愛心的石頭，所以要拍照留念~~如果是珍珠那該有多好

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

目前正值120週年，幾乎所有人都會跟背後的御本木幸吉銅像合照

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珍珠博物館共有二層樓
一樓展示區用圖片及文字介紹各地的珍珠，及養珠的過程、相關資訊
當然啦，來這裏選購珍珠也是很重要的一件事啦
不但價格公道划算，而且保證真品，要是超過一定金額，還可以退稅

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

當然啦，珍珠通常被用來當做戒指、項鍊啦，品質最好的珍珠，通常用來作為戒指
因為戒指戴在手上，很容易被看到
第二等的珍珠通常作為項鍊、第三等的作為耳環~~

這裏珍珠製成的各式產品琳瑯滿目，目不暇給，價格從幾千元的平價珍珠到幾百萬日幣名家設計商品都有

女性朋友走進這裏一定要小心，免得出不來

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來來來介紹個無料的活動~~帶上珍貴的髮飾拍拍照

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日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

帶上閃閃動人的珍珠髮飾，是不是整個人都變的有氣質啊

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二樓展示區是珍珠製成的配飾、珠寶與藝術品~~~真是好精采的藝術創作啊

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由數百顆珍珠作成的皇冠

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嘿嘿，這可是顆直徑近20公分的珍珠

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新台幣一千多萬啦~真是貴氣逼人啊。不過，應該是非賣品吧

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我很喜歡這幅海女採珠的作品

mikimoto御本木真珠島 海女採珠

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二樓的餐廳

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來到這裏當然也不要錯過海女秀啦，一般的遊客都是坐在這裏

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我們經過特別安排，所以坐在VIP區
坐在玻璃窗邊，等海女來的時候，再把窗戶打開看就可以囉

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海女會搭船至定點，然後撲通一聲跳下水

  • 2024的海女表演時間
    9:30
    10:30
    11:30
    13:30
    14:30
    15:30
    16:30

 

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

當然啦，現在已經很少有海女了
但是當年要冒著冰冷的海水下海，可是很辛苦的工作

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

珍珠島每小時都有海女撿拾貝殼的表演，她們為了調節呼吸
所以便會發出吹口哨的聲音，再潛入海中繼續作業
所以場內都可以聽到海女響亮的口哨聲

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

風光明媚的鳥羽灣，日本的可搭乘的人車同行的渡輪很多，有興趣的話，來嚐試一下也很不錯

 日本MIKIMOTO御本木真珠島》精美的珍珠小小的島，珍珠博物館還有海女採珠表演. 三重縣景點

風光明媚的鳥羽灣，日本的可搭乘的人車同行的渡輪很多，有興趣的話，來嚐試一下也很不錯 

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