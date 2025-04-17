西門町美食林立，無論是街頭小吃還是異國餐廳，都吸引不少外國觀光客、老饕、美食探店家，而這間【蝦之城】平價活蝦餐廳，竟讓曾經落寞的「電影一條街」瞬間熱絡起來，帶有種在香榭道路上大嗑泰國蝦的悠閒感，這種輕鬆又接地氣的感覺，再再顯示出那屬於本土的「台味」更吸引了不少遊客來體驗那台式活蝦料理的在地味。重點泰國蝦新鮮美味，雙人套餐1500就可以享受到三種口味（平均一盤快大約10隻上下）還有各式雞湯及蔬菜，打卡評價還會贈送檸檬雞翅，真是值回票價！

熙來嚮往的西門町似乎在疫情過後又開始恢復了人潮，雖然很久沒來～但可以明顯感受到人潮還是有的，但許多店家也翻新了一輪，老字號的店家依舊矗立，實在相當值得鼓勵挺過了疫情的蕭條及各國觀光客的流失。



如今，西門町每到假日人潮可多了，街道中挾雜的日文、韓文、英文或是泰文、印尼文的聯合國感。街景也變得很不一樣，就算是平日的晚上，也有很多觀光客



這天走進西門町電影一條街，頓時有點嚇到，電影街不一樣了，倒了不少電影院，反倒有許多美食進駐，桌子都拉到徒步區上，有點香榭大道吃飯聊天的輕鬆感，尤其晚風輕輕吹，特別感到悠哉



最熱鬧的就屬這間【蝦之城】活蝦餐廳了，一樓店面雖不大，但二樓可是能容納非常多人、甚至包場的空間，大大的霓虹招牌燈打在地上，路過的人都行注目禮

【蝦之城活蝦餐廳】西門町活蝦餐廳 泰國蝦

電 話：02 2388 0779

地 址：台北市萬華區武昌街二段85之3號

時 間：16:00–04:00

官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=61568774458436

【蝦之城】活蝦餐廳推出了雙人套餐，好優惠！讓人隨時都能品嘗到好吃又新鮮的泰國蝦，實在幸福！尤其這附近多了很多商旅飯店，外帶到飯店當宵夜吃，放鬆又方便，尤其營業時間開到凌晨四點，這時間就是觀光客捨不得睡的宵夜時刻。



雖然有人會對海鮮過敏，但不吃蝦來人間幹嘛，對愛吃海鮮、蝦料理的人來說，確實說到心坎裡。別覺得蝦子吃多膽固醇會過高，其實懂吃蝦的話，蝦的低熱量、蛋白質及營養價值是相當好的。



【蝦之城活蝦餐廳】菜單，光是泰國蝦的口味就多達十多種，還有分大份／小份，這樣不論對人多、人少的聚餐都可以很彈性的選擇，少人還可以吃到不一樣的口味，牆壁上還有貼上食品認證及衛生管理的憑證，讓消費者吃得安心，也表示對食安衛生的注意。同時提供多元付費方式。



店裡面有兩大缸活跳跳的龍蝦，養殖缸裡很乾淨也沒有臭味～泰國蝦的活動力都好帶勁喔！



二樓的座位相當多，很適合包場或是多人聚餐、家庭聚餐唷！



餐具區及酒水冰箱區，吃泰國蝦配上啤酒真的很對味，而且這邊雖位處西門町，酒沒有賣特別貴耶，跟新莊熱炒店差不多。

((警語：未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒))



出餐不算慢，很快的雙人套餐就上齊了，雙人套餐包含：三種口味的泰國蝦、炒青菜、雞湯；檸檬雞翅是另外評論送的，兩個人吃下來真的非常的夠，店家還會很親切的問要不要白飯，但我想光這樣大的泰國蝦就肯定會相當飽了。配上冰涼啤酒，坐在街邊吃的感覺，好舒服輕鬆，接地氣啊！

((警語：未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒))



湯用古老感的甕來裝，很有味道，小碗的雖然沒有附上瓦斯，但如果吃到後面想加熱，也是可以的唷！點大碗的雞湯就會附上卡式爐，但雙人套餐這樣就很足夠了

((警語：未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒))



選了「剝皮辣椒雞湯」這樣的價格還可以點到這樣好的湯，性價比真的很高，而且真材實料



裏頭的機肉大約超過十多塊，而且都很大塊～老闆真心有佛，就是要讓人吃到爽爽飽飽又豐富的感覺～



湯頭中有大量的剝皮辣椒本人，讓湯頭非常清香對味，重點喝起來清爽中帶有辣椒的小辛辣感，好開胃～



【蝦之城活蝦餐廳】的剝皮辣椒雞湯很清香，不油膩，裏頭除了放入薑絲、枸杞還有蛤蠣！整個湯頭的味道變得好鮮美～



炒高麗菜－很簡單的家常菜，炒出來不油膩是特別喜歡的～高麗菜的營養價值很高，均衡了這一餐的大吃大喝



即便是套餐中的菜，高麗菜是脆甜的，不是軟軟爛爛或是都是粗菜跟唷！中規中矩、香脆口感的炒高麗菜



檸檬雞翅，四支手羽先、四支小棒腿，一旁還有炸的酥脆的蝦餅耶！特別一提，蝦餅很唰嘴，吃到後面也沒有油耗味，還是酥脆的～好下酒



手羽先就是雞翼，二節翅的地方，金黃的外皮，沒有厚厚的粉，外皮很薄相當完整



有肉、有蝦、有菜、有海鮮、有湯，搭配得非常好的雙人套餐，



二節翅外皮很酥脆，很緊實，裏頭的肉質稍微乾了點，不到噴汁的地步，但還算嫩~



《酸辣蝦》超推的口味，如果你也是熱愛泰式那種酸辣感的話，這口味絕對會愛上，



這辣椒像是不用錢似的，不只紅辣椒還有綠辣椒，真的是~~~~有夠辣~~很爽的那種辣，超級好配酒，而且會停不下來的好滋味



裏頭的蝦膏好多濃郁到爆，就像是極度濃縮的海鮮精華，整隻泰國蝦超肥美~~且可以很海派的吃，連手指都不放過



酸辣口味的泰國蝦，整體的味道非常重口味~非常像泰式酸辣的口感，味道非常入味好吃，醬汁也收的好，不停的沾旁邊的汁來吃



《胡椒蝦》是泰國蝦的經典口味，依照重量來看，小盤的大約有快十隻差不多，可以吃得很滿足~



每一隻蝦都開背了，所以食用起來很方便，把身體的殼往兩邊翻開就能吃到彈牙的蝦肉，再來胡椒蝦的料理也非常種口味，滿滿奔放的胡椒香氣，帶有明顯的辛辣感，相當刺激味蕾，但不會太鹹，又吮指了～～～



每一隻的蝦頭都有滿滿的蝦膏~好新鮮的海味～濃郁滑順的膏狀質地，帶有獨特的鮮味，好好吃～這時候突然膽固醇都先拋向腦後了～好吃的東西為何不能讓人瘦啦！！不管了～民以食為天，不吃難受～那就難瘦吧！



《檸檬蝦》清香的檸檬味撲鼻而來～本想檸檬應該比較清淡了吧！



結果～～～檸檬的清香～真的也是好過癮！泰國蝦的尺寸都有在水準之上耶！



檸檬醬料被收汁到很濃， 檸檬就是《檸檬蝦》的靈魂，清新的酸味和獨特的香氣，是主要風味來源，開胃又解膩，肉質彈牙又緊實，一下酸辣口味、一下胡椒口味、一下檸檬口味，真的是味蕾大洗三溫暖！非常過癮又爽快



竟然還有蝦卵耶！正所謂「紅頭母蝦」的蝦卵，飽滿深橘色硬塊，如同小小寶石，因此有「蝦界紅寶石」之稱，與一般的魚卵或蝦卵相比，泰國蝦卵特別的地方就是那飽滿的口感跟濃郁的鮮甜味，有時候會看到蝦卵在肚子的地方，那就是抱蝦蝦卵，想像起來挺有趣的，為何同樣是蝦卵，會長在不同的地方！



【蝦之城活蝦餐廳】的泰國蝦隻隻肉質飽滿，不論什麼口味，蝦的肉質皆呈現緊實而富有彈性的口感。咬下去時能感受到蝦肉的Q彈，不會鬆散或軟爛。



有機會到西門町，跟朋友想輕鬆悠閒的漫聊，大啖活蝦、小酌怡情，【蝦之城活蝦餐廳】是非常適合的地方，且如果是自己或是朋友、國外朋友，來到台北西門町住宿，宵夜很推到【蝦之城】夏夜晚風吹來喝個小酒、配個活蝦相當舒適，也很建議外帶到住宿處品嘗，那種爽快的愉悅感，讓生活因為美味更添一層愉悅感。

((警語：未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒))

【蝦之城活蝦餐廳】西門町活蝦餐廳 台北泰國蝦

電 話：02 2388 0779

地 址：台北市萬華區武昌街二段85之3號

時 間：16:00–04:00

官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=61568774458436

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