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台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

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2025-04-17 11:51:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

2018世足正式在俄羅斯開踢，94愛世足咱們幾乎場場準時收看，

but熬夜瘋世足，也要補一補，鰻魚就是不錯的選擇.....

今天週末和娘子來到台北三大鰻魚飯之一的【肥前屋】。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

首先【肥前屋】是有午休的喔，營業時間 : 11:00~14:30 ； 17:00~21:00

今兒和娘子來吃下午5點場，到了131巷口果然已經大排長龍，

17:00一到準時營業，有專人引導入座，人雖多卻相當有規矩 。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

店裝從外到內94個江戶前風格，老老的、舊舊的卻很有味道，咱們很喜歡這種懷舊的老日式.....

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

可以清楚看到廚房的工作情況，真的是各個俐落又迅速 。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

鰻魚並非由生烤到熟，看得到大批串好的鰻魚已經做好前置作業，排排站準備送上烤台 。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

連menu也很復古，有中、英、日、韓文+圖片對照，價格也標示很清楚 。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

除了鰻魚飯，必點推薦饅魚蛋捲&鹽烤透抽，放眼望去90%以上桌面都有這2道人氣料理 。

蛋香十足的玉子燒捲壽司般的包覆著饅魚，厚切再淋上特製醬汁，

清爽不膩還嗅得到淡淡的烤香，不過得特別留意饅魚有細刺 。

鹽烤透抽一上桌的香氣就忍不住想來瓶啤酒 ! but開車只好強忍作罷......

透抽本身的味道鮮明，口感也恰到好處不會縮得太乾 。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

烤蝦(明蝦)的味道也很虐心(後悔開車來)，蝦香十足肉質Q中帶脆

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

綜合炸蝦盤

2條大蝦以及茄子、蓮藕等野菜混搭，食材新鮮金黃酥脆，

94愛這種地道的日式炸工，連冷掉了仍保有脆感 。

 

*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

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*台北市高人氣鰻魚飯【肥前屋】懷舊和風

鰻魚飯(大)

吃鰻魚飯....掀開盒蓋這個動作94要慢慢來 ! 就像是玩梭哈瞇牌一樣，外加個哇~~~的配音 ! 

聞香後先品嚐一口鰻魚，再從飯盒角落挖一口醬汁飯，最後魚+飯一起入口，這是大叔吃鰻魚飯習慣的SOP~

鰻魚肉細緻鮮嫩，吃不到任何異味，醬汁和鰻魚融合後流入米飯中......黏嘴滑口非常滿足 。

從裡到外懷舊的江戶前風格&平價實在的料理，是咱們喜歡來【肥前屋】用餐的主要因素，

不過，要特別留意的還是魚刺的問題，尤其是給小朋友吃的時候.......

雖然大叔覺得吃鰻魚飯有些魚刺才顯道地，也較能保持鰻魚原有的肉質，慢食慢挑細細品嘗才是品鰻之道 。

google地圖連結 : 肥前屋

地址 :  台北市中山區中山北路一段121巷13-2號

電話 : 02-2561-7859

營業時間 : 週一公休，11:00~14:30 ； 17:00~21:00

捷運 : 中山站2號出口，大約350公尺

開車 : 推薦林森公園地下停車場(30元/小時)，距離約500公尺 

 

 
 
文章標籤
鰻魚飯 日式料理 排隊店 老店 生魚片 天婦羅 鰻魚蛋捲 鹽烤透抽 肥前屋 肥前屋
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肥前屋

phone02-2562-8701
place台北市中山區中山北路一段121巷13之2號1樓
3.67 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.84
服務品質
3.28
裝潢氣氛
3.33
CP值
3.53
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