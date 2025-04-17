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【新竹食記】熊川牛肉麵 - 川味重口味湯頭，腱子心牛肉軟嫩又入味

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2025-04-17 14:01:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】熊川牛肉麵

牛肉麵愛好者一定要收藏這家位在新竹城隍廟附近的熊川牛肉麵，他們的牛肉麵湯底是川味的，算是濃郁又重口味的類型，微微的辣度讓人食慾大開，牛肉使用高品質的腱子心，肉質軟嫩又保有Q度，店內的滷味相當入味也一定要點來搭配。

 

開車前往可停新竹稅務大樓停車場或鄰近的國雲城隍廟停車場

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲熊川牛肉麵位在熱鬧的北門街上，有黑底白字招牌，隔壁的許二姐鴨肉是超級名店。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲店內多為四人座位區座位不多空間不大，但保持得還算乾淨。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲熊川牛肉麵菜單：牛肉麵有十種口味，有標示辣椒的代表辣度，另外還有飯類、炒手、小菜、湯類和其他麵類。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲滷味區有清楚標示價格，拿盤子自行夾取後再至櫃檯結帳。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲醬料區提供酸菜、兩種辣椒醬、山東醋、醬油，酸菜有脆脆的口感，酸度適中，加進湯中很提味。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

滷蛋 20元豆皮 30元豬頭皮 30元黑豆干 30元：滷味滷得非常夠味，顏色很深都有滷透，尤其是黑豆干的孔洞充分吸附了滷汁，起吃來非常香，豬頭皮極為Q彈有嚼勁，完全沒有腥味有濃郁香氣！

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

紅燒牛肉麵(細麵) 190元：紅燒湯底表面浮有一層薄薄的辣油，喝起來極為濃郁，尾韻帶一點麻，但不會辣到讓人不舒服。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

蒜味牛肉麵(細麵) 200元：蒜味牛肉麵湯底多了蒜花，雖然配色不討喜，但喝起來有濃濃蒜香，川味的麻配上蒜香整個就是香！

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲麵條有細麵和刀削麵兩種可選，細麵保有彈牙口感，煮得剛剛好，充分吸附了湯頭香氣吃起來超夠味。

 

【新竹食記】熊川牛肉麵

【新竹食記】熊川牛肉麵

▲湯內牛肉有三塊，選用腱心肉部位，肉質軟嫩並保有Q度，醃製得非常夠味，牛肉和湯頭都頗有水準。

 

雞蛋糕短評：麵條有細麵和刀削麵可選，紅燒湯頭辣度微辣，香麻味十足，牛肉使用腱心部位，肉質軟嫩入味，滷味也頗有水準！


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★☆


【熊川牛肉麵美食資訊】

地址：新竹市北區北門街41號
電話：035233322
官網：facebook
營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00(周二~周四)(周一公休)、05:00–21:00(周五)、11:30–21:00(六日)
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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熊川牛肉麵

phone03-5233322
place新竹市北區北門街41號
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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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