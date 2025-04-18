哈囉大家好，今天大手要帶大家來去吃一家超厲害的拉麵店啦！這家就是位在桃園市平鎮區的山禾堂拉麵(中壢店)，他們家的拉麵真的是不得了，尤其是那個海鮮拉麵，料多到一個爆炸！之前山禾堂拉麵(中壢店)海鮮拉麵生力軍，一口氣就推出了五種超狂爆量的海鮮拉麵，聽起來是不是就超級誘人啊

山禾堂拉麵(中壢店)｜交通方式、停車資訊

山禾堂拉麵(中壢店)地點就在中壢藝術館附近，周邊有很多路邊停車格可以用，而且離中壢火車站也超近的，雖然店是在巷弄裡面，但是他們充滿濃濃日式風格的店面還是很顯眼喔。開車的朋友可以停在路邊停車格，或是停在中壢藝術館的停車場都很方便。

山禾堂拉麵(中壢店)｜用餐環境

店家的最後面是開放式的廚房，可以直接看到師傅煮拉麵的過程喔。我看到師傅正在做海鮮拉麵，在看官網照片的時候還沒有覺得這麼誇張，但是現場看真的是太厲害了，那個海鮮料是直接鋪到滿出來的那一種啦！而且聽說他們的湯頭跟海鮮也是有特別研究過的，會根據不同的海鮮種類搭配不一樣的湯頭喔。

山禾堂拉麵(中壢店)｜菜單

來看一下山禾堂拉麵(中壢店)新產品，分別是：小管沖繩雪塩拉麵、很蝦西京味增拌麵、鮮蚵池袋醬油拉麵、九兩鮑魚醬油拉麵、海神所向無敵拉麵。除了拉麵之外，他們還有很多小菜可以選擇，像是炸雞翅、唐揚炸雞都很受歡迎。

山禾堂拉麵(中壢店)｜推薦海鮮拉麵

因為這次是找了家人一起來吃，所以我們就乾脆把他們全部的海鮮拉麵都點了一輪！一上桌真的是超級震撼的，看起來很像是去漁港的海鮮餐廳吃海鮮料理一樣，每一碗海鮮拉麵上面都是滿滿的海鮮料，幾乎看不到下面的麵條啦！而且聽說他們的湯頭跟海鮮也是有特別研究過的，會根據不同的海鮮種類搭配不一樣的湯頭喔。

先來介紹這個小管沖繩雪塩拉麵，這碗拉麵真的是太驚人了！店家用的是產地直送的東澳小管，竟然足足有15隻這麼多，直接把整碗拉麵的麵條都蓋住了，幾乎看不到麵條！湯頭的部分則是選用了他們自家調製的鹽味湯底，鹽味很細緻而且很有層次感，可以完美襯托出小管的鮮甜風味。

他們的小管是用乾煎的方式處理的，這樣可以把海鮮的味道完全鎖在肉裡面，而且每一隻小管的份量跟大小幾乎都一樣，吃起來的肉質非常新鮮Q彈，越嚼越可以感受到小管的鮮味。

再來是這個很蝦西京味增拌麵，這碗拉麵真的是超級吸睛！他們選用了台南七股的鮮蝦，每一碗裡面竟然有多達18隻鮮蝦，而且還擺放成放射狀，看起來就像是燦爛的向日葵一樣，光是這樣的擺盤就已經很誇張了！而且蝦子都是去殼後乾煎的，吃起來超級方便又美味。

因為蝦子真的太多了，所以要先把上面的蝦子稍微移開才可以開始拌麵喔。

他們的拉麵麵條是細麵，而且跟傳統的日式拉麵不一樣，他們採用的是拌麵的做法，特別選用了日本進口的味噌醬，再加上自家調製的特製拌醬，讓麵條吃起來更加入味。在吃的時候，要把拌醬跟麵條充分混合均勻，這樣才能感受到濃郁的口感，鹹中帶甜的味道，吃起來真的是讓人一口接一口停不下來。

而且點這個拌麵還會送一碗鹽味高湯喔，讓你一口湯一口麵，超級舒服！

接下來是這個九兩鮑魚醬油拉麵，這個真的是太誇張了！上面竟然放了15顆鮑魚，店家有說如果進的鮑魚比較小顆的話也會多放幾顆，如果是大顆的鮑魚就會少放幾顆，但是反正就是會鋪滿就對了啦！這碗拉麵的湯底是醬油湯底，同樣是使用細麵，他們的醬油湯頭不會死鹹，還帶有一點點的甜味，非常有層次感。

他們的鮑魚吃起來也是非常入味，口感非常的彈牙但是又不會太硬，光是吃這些鮑魚就覺得很值得啦！

再來是鮮蚵池袋醬油拉麵，說到海鮮，怎麼可以少了鮮蚵呢！尤其現在這個夏末秋初的季節正是鮮蚵最肥美的時候，他們特別選用東石直送的鮮蚵，也是滿滿的一整碗鋪好鋪滿！湯頭的部分則是使用日本池袋醬油風味的湯頭，喝起來日式醬油的香氣很濃郁，甘甜不死鹹，加上鮮蚵的海味真的是超級鮮美

最後就是這碗海神所向無敵拉麵啦！如果你有選擇障礙不知道要選哪一種海鮮拉麵，那就不用選了，直接點這一碗就對了！因為這一碗就是把上面介紹的所有海鮮配料全部都加進去，根本就是無敵海景版的超狂海鮮拉麵！

比起單一海鮮的拉麵，這一碗的CP值真的非常高，可以輪流吃到各種不同風味的海鮮，那個鮮味真的是層層堆疊上來，再加上醬油湯底的味道，把這些海鮮的鮮味都整合在一起，我真的很推薦第一次來的朋友點這碗海神所向無敵拉麵！

如果說你不喜歡吃海鮮的話，山禾堂拉麵(中壢店)香辣豚骨拉麵，這碗是以原先的豬骨白湯為基底，加上香辣的調味。麵一端上來的時候，辣味的香氣跟顏色真的是很驚人，但是吃進嘴裡的不只是辛辣或是刺激感，而是一股很溫潤的辣香味，再加上炙燒過的叉燒，真的是太優秀了！

山禾堂拉麵(中壢店)｜小點心推薦

除了拉麵很厲害之外，他們的小菜、配菜也是不容錯過喔！首先要推薦的就是他們的唐揚炸雞，外皮酥酥脆脆的而且帶有香料的香味，現炸熱呼呼的，雞肉吃起來也很鮮嫩，感覺點給小朋友吃非常OK！

他們的炸雞翅應該是有事先醃漬過的，所以直接吃就很有味道，外皮的酥脆感超級棒，吃起來鹹香鹹香的，裡面的肉質還很多汁喔。

還有他們的可樂餅也很特別，一般的可樂餅都是馬鈴薯做的，但是他們是用南瓜泥做的，南瓜的味道非常濃郁香甜，口感也很軟綿，加上酥脆的外皮，真的是好吃到讓人一口接一口！

總而言之，山禾堂拉麵這次全新的海鮮系列真的是誠意滿滿！他們選用了產地直送的新鮮海鮮，品質真的是一級棒，而且每一款海鮮拉麵的份量都非常大方，再加上他們自家熬煮的日式湯頭，味道絕對不會讓你失望，擺盤也很吸睛，無論是視覺還是味覺都能夠滿足。如果你是喜歡吃海鮮的朋友，那**山禾堂拉麵(中壢店)**絕對值得你來試試看

山禾堂拉麵(中壢店)

地址：320桃園市中壢區長江路136-1號

電話：03 427 0000

營業時間：11:00–13:30,17:30–20:30