今天要帶大家來到一個超酷的大阪景點！這個位在大阪難波的「難波八阪神社」最吸睛的地方，莫過於那顆超巨大的獅子頭啦！聽說這隻威風凜凜的大獅子可是有保佑的喔，會幫你把厄運都吃光光，而且它獨特的造型在日本眾多神社裡面真的是超級特別，難怪這幾年變成大家來大阪玩必拍的拍照打卡熱點，不管你是想來欣賞一下神社的美麗建築，還是感受一下這裡的文化氛圍，難波八阪神社絕對會是你大阪之旅中一個很有記憶點的地方喔。

難波八阪神社｜交通方式、地理位置

難波八阪神社的交通真的是有夠方便的！它就位在大阪難波站附近的住宅區，如果你是坐南海電車到難波站，走路大概只要5分鐘就到囉！ 如果你喜歡搭地鐵，可以坐到御堂筋線或是四橋線的大國町站，然後再散步個6分鐘左右也能輕鬆抵達，總之，這個大阪景點真的是一點都不難找啦！

一穿過難波八阪神社的鳥居，你第一個一定會看到那個超級吸睛的獅子殿！ 那個有著炯炯有神大眼睛的巨大獅子頭，張開它金光閃閃的大嘴巴，就好像很熱情地在歡迎每一位來的參拜者一樣！ 聽說啊，這個大獅子可是有驅除苦難跟厄運的神奇力量喔，而且還象徵著金運、幸運跟勝利耶！ 所以啦，很多人都會特地跑來這邊拜拜，祈求自己的生意可以興隆、考試可以順利過關，或是可以找到好工作，大家都懷著滿滿的希望，希望能得到神明的保佑。

這個獅子殿不只正面看起來很壯觀，你走到旁邊看也是一樣會被它震懾住喔！ 而且啊，自從疫情解封之後，難波八阪神社的人潮真的是一年四季都絡繹不絕耶！如果你也想要拍到比較沒有路人甲乙丙的照片，建議你可以一大早就來卡位，這樣拍起來畫面會比較乾淨喔。

在這個獅子殿的大嘴巴裡面，竟然還有一個奉納舞台耶！ 這裡可是很多熱鬧表演的場地喔，像每年過年的時候，這裡就會有神樂跟居合道的演出，讓你感受到滿滿的傳統文化魅力。 到了夏天，像是夏祭宵宮祭跟本宮祭這種大型的慶典也會在這裡熱鬧滾滾地舉行。

大家通常一進到難波八阪神社，目光都會直接被大獅子吸走，忍不住就跑去拍照了，但其實啊，它們的本殿是在旁邊啦！ 這個本殿是在1974年的五月完工的，門口有四隻神獸守護著，聽說它們象徵著回應人們的願望。 本殿主要承載著大家對於退治疫病、經商繁盛、結緣、夫婦圓滿還有農耕順利等等美好的期盼，讓前來的信徒都覺得很安心，也充滿了希望。

在本殿旁邊的社務所，你還可以買到難波八阪神社限定的獅子頭跟小書包造型的御守喔！ 超多人會買回家當作紀念品。 如果你有想要許願的話，也可以買祈福繪馬，把你的願望寫在上面，然後掛在這裡。

除了那個超厲害的大獅子跟莊嚴的本殿之外，難波八阪神社裡面其實還有蠻多古蹟可以看的，不過有些真的不是那麼明顯，要很仔細地找才看得到喔，像是在本殿旁邊的角落，竟然就是難波蔥的發源地耶！ 難波蔥聽說是個很古老的蔥品種，口感比較軟，香氣也比較濃郁，不過這次去大阪是沒有特別找到要去哪裡吃啦。 我們自己是買了一個很可愛的草鞋御守當作這次旅行的回憶。

難波八阪神社的腹地其實不算很大，如果你很認真地逛，大概20分鐘左右就可以全部走完了。 所以啦，如果你有來大阪玩的話，不妨順道把難波八阪神社排進行程裡面吧！雖然它小小的，但是真的很值得來走走看看喔！