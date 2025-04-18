今天大手牽小手要帶大家來逛逛超夯的寧夏夜市美食，說到這寧夏夜市，那真的是台北的美食一級戰區，晚上來幾乎每一攤都在排隊，其中有一家「馥陽鍋貼水餃專賣店」我可是注意它很久了，雖然它是在夜市裡面，中午就開始營業了喔，而且生意超級好，特別是晚上，根本天天都在大排長龍！每次經過店門口，看到老闆在那邊煎馥陽鍋貼，那個畫面真的是太誘人了，讓人忍不住食指大動！

馥陽鍋貼水餃專賣店｜交通方式、停車資訊

「馥陽鍋貼水餃專賣店」就在寧夏夜市的中間位置喔，開車來的朋友可以把車停在蓬萊國小停車場。搭捷運的話，坐到雙連站從1號出口出來，然後沿著民生西路往西（承德路方向）走大概8分鐘就到啦。不過還是建議大家盡量避開用餐尖峰時間來，因為店門口常常都是像照片這樣排滿了人，連裡面內用的位置也都是客滿的狀態。

店門口就是老闆現場煎鍋貼跟煮水餃的地方。他們的鍋貼真的是煎都來不及賣，很多人一Order就是20個起跳。鍋貼跟水餃的內餡主要是選用台灣黑毛豬的後腿絞肉，然後搭配高麗菜、韭黃、薑泥和香油一起製作的。而且他們的麵皮還是跟合作廠商一起研發的，用他們獨家的配方做的，所以吃起來的口感跟一般的麵皮不太一樣喔。

鍋貼一出爐幾乎都是直接被秒殺，底部那層金黃色的脆皮看起來就超厲害的！不只是觀光客很愛，連在地人都是一次買好幾十顆外帶回家。

馥陽鍋貼水餃專賣店｜菜單

他們的餐點種類還蠻多的，主要就是主打鍋貼跟水餃，然後還有很多麵類可以選擇，竟然還有賣啤酒，蠻特別的。招牌鍋貼、水餃一份十個都是80元，我看了一下水餃跟鍋貼的個頭，覺得這個價錢在台北來說真的不算貴耶。

醬料區有他們自己做的蒜頭辣椒醬油、醬油膏、黑白醋等等，大家可以依照自己的喜好去調配沾醬，我個人是蠻推薦蒜頭辣椒醬油加一點白醋跟香油，這樣沾起來真的超級讚！

馥陽鍋貼水餃專賣店｜鍋貼、水餃、酸辣湯

「馥陽鍋貼水餃專賣店」必點的三樣寶就是：鍋貼、水餃、酸辣湯。聽說有九成的客人都會這樣點耶！然後第二熱門的是榨菜肉絲麵，竟然蠻多人點榨菜肉絲麵配鍋貼？感覺是很奇妙的組合，下次有機會我也要來試試看。

他們的鍋貼個頭算是比較大的，煎得非常酥脆但是又不會覺得油膩。底部的脆感真的是十足，其實就算不沾醬也很有味道喔。鍋貼的皮很薄但是帶有彈性，吃起來是脆中帶Q的口感，裡面的餡料非常豐富而且很多汁，還可以吃到淡淡的蔬菜鮮甜味，整體味道真的是非常好！

招牌水餃的個頭也不算小，皮的感覺跟鍋貼的皮有點像，但感覺比一般的水餃要稍微厚一點點。吃起來也是走一個彈性路線，然後裡面的內餡跟鍋貼是一樣的，但是因為是用水煮的關係，吃起來更多汁而且更清爽。可能真的是鍋貼給我的衝擊比較大，相較之下水餃就稍微遜色了一點點。

他們的酸辣湯也是必點喔，這個真的很誇張，小碗的酸辣湯竟然是用一個大碗公裝的！裡面的料也超級多，該有的料都有，酸辣湯的調味是比較清淡的那種，但我反而覺得這樣比較好，因為每個人的口味不一樣，可以自己再加醋加辣來調整，還不錯喔！

實際吃過「馥陽鍋貼水餃專賣店」之後，真的不難理解為什麼他們家總是這麼多人排隊了！他們家的鍋貼真的很特別，跟我們一般吃到的鍋貼不太一樣，吃起來格外酥香，而且麵皮也很有彈性，調味也是剛剛好，是非常耐吃的鍋貼，加上個頭也很大，在台北市來說真的是很有實力的鍋貼喔！下次大家有機會來寧夏夜市，記得一定要把「馥陽鍋貼水餃專賣店」排入你們的美食清單中喔！

馥陽鍋貼水餃專賣店

地址：台北市大同區寧夏路26-2號

電話：02 2555 8960

營業時間：11:30-22:00