提到彰化的必遊景點，扇形火車庫絕對是首選

這座台灣僅存的鐵道遺跡，不僅富有歷史意義，更是親子旅遊的熱門打卡地

無論是喜愛火車的孩子，還是對歷史文化感興趣的家長，這裡都能滿足大家的期待

我們先把車停在停車場，然後再步行約10分鐘就可以抵達扇形火車庫

扇形火車庫周圍不好停車，所以建議把車停好再過來

彰化的扇形車庫作為國定古蹟，堪稱台灣鐵道文化保存最完善的珍寶，吸引著無數遊客來此一睹其風采

這座全台唯一現存的扇形車庫，被稱為「火車頭旅館」，承載著鐵道歷史的悠久痕跡

扇形車庫

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：星期二至星期五開放時間：13:00～16:00(週一公休)

例假日(含國定假日)開放時間：10:00～16:00

彰化扇形火車庫是免費開放參觀的，這讓它成為親子旅遊和鐵道迷們的熱門景點

進入參觀前，遊客需要先填寫個人資料進行登記，這是為了維護場內的安全與參觀秩序

進入彰化扇形車庫的機務段大門，迎接你的將是兩具由台鐵人員利用廢鐵自製的機器人

這些別具特色的作品深受小朋友的喜愛

這些機器人不僅展現了鐵路工匠的巧思與創意，也讓扇形車庫的文化氛圍更具親和力

當你走上觀賞台，從高處俯瞰整個扇形車庫，可以一覽其獨特的建築結構

最引人注目的，便是中央那座能360度旋轉的調車轉盤，火車就是透過這個樞紐轉盤來進出車庫

周圍緊密排列的12條股道以半圓弧形散開，呈現出獨特的輻射狀線條，令人驚嘆

這樣的設計不僅具備功能性，也成為觀光客眼中頗具美感的風景

彰化扇形火車庫不僅是台灣鐵道迷的朝聖地，更是親子旅遊的絕佳選擇

來到這裡，不僅能欣賞到壯觀的火車庫建築和多樣化的火車設備，還能讓孩子在趣味中學習鐵道文化

下次規劃彰化行程時，千萬別錯過這個融合歷史與樂趣的景點，帶著孩子一起體驗台灣鐵道的獨特魅力吧

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