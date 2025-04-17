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【台北中山美食】御-A鐵板燒，華燈初上拍攝地點，豪華又隱密，KTV包廂飆歌，這邊太適合慶生辦活動啦！

2025-04-17 18:12:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

【台北中山美食】御-A鐵板燒，華燈初上拍攝地點，豪華又隱密，

吃鐵板燒必來這家！【台北中山美食】御-A鐵板燒，華燈初上拍攝地點，豪華又隱密，你一定沒想到，竟然還有包含私人的KTV空間！298唱歌

御-A鐵板燒，洋溢著濃濃的復古氛圍，真的是會讓人一進去就感到驚豔！021渴望

 

到底有哪些新奇感受？跟著我一起來開箱！013美

御-A鐵板燒外觀低調神秘193酷哦，沒仔細看會錯過的那種

【台北中山美食】御-A鐵板燒，華燈初上拍攝地點，豪華又隱密，

 

全台僅少數50年代風格，華燈初上拍攝地點160坪用餐空間+包廂式結合KTV視聽設備

從大廳開始，就感受到它低調奢華的魅力，無論地板、牆面

、燈飾都充滿低調奢華氛圍，奢華卻不失格調

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這裡空間真的很大，不論是生日party、團體聚餐、活動聚餐、家庭聚餐、浪漫求婚

、各式慶祝活動…等多人團體活動都很適合194圍觀

有吃還有唱歌唱到飽！297桃子唱歌298唱歌

重點〜唱歌不用錢！呼朋引伴，唱起來，室內大包廂空間不擁擠多少人都不是問題！

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有開放式座位區、18人大包廂、12人小包廂，都有獨立的鐵板台

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想用餐的朋友，記得一定要事先預約訂位唷，因為無固定菜單，每一次都能品嚐到不同的美食饗宴

，帶來不一樣的驚喜感(有不吃忌口菜品都可以提前告知)051點頭

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御-A鐵板燒主打都是活體套餐主題，如：活鮑魚、活龍蝦，活體現殺保證新鮮活跳跳

中午套餐

$880 +10%服務費

晚上套餐

$1800 活鮑魚套餐、$2500 活龍蝦套餐

$3500 日本和牛+活龍蝦鮑魚套餐，還有$3500以上客製化套餐

私人招待所兼無菜單料理，讓人超級期待接下來的氣氛與料理〜

活龍蝦套餐2500元

菜色裡有活龍蝦、北海道干貝、青甘下巴+美國肋眼牛排+美國菲力牛排

食材新鮮，餐點精緻好吃，擺盤也很美麗，用餐的同時也能享有視覺與味覺的雙重享受

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【松葉蟹肉蒸蛋】

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日式蒸蛋上有松葉蟹、鮭魚卵，綴上食用花瓣，變身成超華麗菜色

超好吃的蒸蛋啦！005感動

結合自家特製高湯(洋蔥+奶油)，香嫩滑順的蒸蛋，搭著配料，每一口都吃得到真材實料，唇齒留香

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【南瓜濃湯+餐前麵包】

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非常有口感的法國麵包！

切片法國麵包加上起司焗烤，外部焦脆內部柔軟，香氣四溢大口咬下超滿足啊〜016飄過

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外酥內軟的法式麵包配南瓜濃湯一同食用，鮮味、奶味和酥脆的口感相互融合

南瓜濃湯香甜滑順這也太好喝了吧！

絲滑順口！濃郁散發天然的甜！

關鍵是好喝到想舔碗，喝的都是滿滿的幸福感〜035喜

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【活龍蝦】

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一整隻活龍蝦直接端上桌真真切切的整隻龍蝦，而且肉質超飽滿

所使用的是超新鮮的活體澳洲水姑娘龍蝦，上桌前都還是活跳跳的

沒有過多的調味，保留龍蝦最新鮮美味的滋味！166變臉

師傅很貼心將尾巴肉先挑起，叉子從尾巴肉、反方向插起來，就能取出完整的龍蝦肉

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龍蝦一定要超新鮮、肉質才能這麼完整

活龍蝦就是不一樣，無需任何調味就鮮甜無比，鮮甜度都鎖在蝦肉裡，口感多汁又彈牙，超好吃的

先吃原味後再沾點鹹香帶甜的蜂蜜芥末醬，一次享受二種不同口味！

龍蝦配的醬是早期鐵板燒的一種蜂蜜芥末醬現在比較少見，鮮度瞬間提升！128開心

才沾了一口就讓小編超驚豔的〜根本停不下來只好二三四五口啦！

他們家的醬汁也是我大愛的，真！的！太！頂！了！133頂

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【北海道干貝】

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師傅完美煎出干貝的焦糖色脆皮！015啊

魚子醬點綴增添奢華感，淋上特調松露奶油白醬，櫛瓜跟鴻喜菇陪襯

煎得恰到好處，火候控制完美，口水流爆惹……

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剛好的嫩度，同時鎖住干貝內的水分，又不會硬掉纖維感太重，又能散發干貝獨有的香氣〜〜〜

可品嘗到干貝本身肉質軟嫩彈牙的口感及豐富的鮮甜味！

搭配晶瑩剔透魚子醬，放在嘴中逼啵逼啵的彈跳，滿滿的海味在嘴裡擴散〜

旁邊的配菜，千萬不要挑掉它們而不吃(你會後悔)……真的好吃到爆炸〜067不要啊

更增鮮味，這道真的好好吃！118啊啊啊

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重點是主廚很帥喔！216不要呀而且手超美的(喂..)

主廚超級年輕，煎鏟的靈活揮舞下變身美味料理！413可愛桃子

我們今天的主廚「阿舜師傅」，曾經在台北晶華酒店Robin's 鐵板燒服務過，賞心悅目呀！

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【日本青甘魚下巴】

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日本青干魚比較少見用下巴一隻魚兩片而已，是魚下巴中的頂級種類

尤其下巴肉是整隻魚最精華最嫩的部位，油花均勻的散布於每絲魚肉當中

，跟最常看到的腹部來說其實下巴最嫩最沒有負擔

魚下巴肉本身的油脂就比較豐富，炙燒過後整個油香都出來了〜072真美好

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油脂豐厚、肉質甜度非常的高，入口即能融化在舌尖之上075瘋

再搭配特調的芥末椒鹽，巧妙融合了芥末微嗆微辣的味道與胡椒的辛香味，保證一吃就愛上！

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【主廚沙拉】

還有堅果葡萄乾、腰果等等豐富層次，搭上由主廚親自調製的微酸的梅子油醋醬，真是絕配！

交融出多層次的開胃享受〜070搖擺

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【金桔檸檬冰沙醋飲】

主餐上桌前先會先一杯酸甜冰沙清清味蕾

一口喝下真的有酸XD

不過，非常解膩又清爽

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【美國肋眼牛排、菲力牛排】

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阿舜師傅他建議牛排吃三到五分熟，很細心掌控牛排的熟度

牛排在炙熱的鐵板，滋滋作響，金黃的外皮散發出誘人的香氣……

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肋眼牛排本身肉質與香氣就非常棒，五分熟的熟度也完整呈現了絕佳的口感與甜味

肋眼心肉質軟嫩程度僅次於菲力，更帶有嚼勁，同時也具有豐沛的牛肉風味

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菲力口感非常軟嫩，如果生怕長輩、小孩可能咬不動，點菲力就對了！

質地超嫩並不油膩，口感細緻，超嫩的，好好吃！165跑

想吃點不同風味的牛排也可以單吃、沾黑胡椒鹽、昆布鹽或者蒜角

，創造出令人難以抗拒的味覺體驗

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【櫻花蝦魚卵炒飯】

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鐵板燒的炒飯就是感覺特別厲害，米粒在鐵板上在跳舞的畫面，光視吃就很讚了！

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上桌還聞得到那鍋氣，這炒飯吃起來顆顆分明非常鬆軟且不油膩，櫻花蝦給的也很大器

，每一匙都有不少蝦，好香好好吃，每一口都超滿足！447愛你

算是我吃過最好吃的炒飯沒有之一！(豎起大拇指)238哦耶

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御-A的甜點會讓客人在包廂享用，空間也很寬敞舒服，還可以免費歡唱，慢慢地喝茶聊天享受甜點

想唱歌嗎？外面包廂KTV太貴嗎？來來來！這裡有免費KTV讓你/妳盡情飆歌！

嗨起來〜〜〜196無敵雙俠

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小珊珊碎碎念：

台北CP值爆高鐵板燒吃這家！365發憤超高級菜色竟只要價1800起？

御-A道道驚艷超好吃！整晚讓你的味蕾高潮迭起，驚喜一浪接一浪！613蹂躪

重點是來用餐就能免費唱歌，消費起來比PUB或餐酒館還划算

，包廂超大，好適合朋友揪一揪來趴踢趴踢！172影隨主動

 

【御-A Teppanyaki 鐵板燒】

地址：台北市中山區雙城街23-3號B1

營業時間：午：11：30 - 14：00/最後點餐時間：13：00

晚：17：30 - 22：00/最後點餐時間：19：30

餐廳訂位：02 2598 8099

V提供WIFI  V一成服務費  X寵物入內

 

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創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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御-A Teppanyaki 鐵板燒

phone02-25988099
place台北市中山區雙城街23-3號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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