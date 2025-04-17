吃鐵板燒必來這家！ 你一定沒想到，竟然還有包含私人的KTV空間！

御-A鐵板燒，洋溢著濃濃的復古氛圍，真的是會讓人一進去就感到驚豔！

到底有哪些新奇感受？跟著我一起來開箱！

御-A鐵板燒外觀低調神秘 ，沒仔細看會錯過的那種

全台僅少數50年代風格，華燈初上拍攝地點160坪用餐空間+包廂式結合KTV視聽設備

從大廳開始，就感受到它低調奢華的魅力，無論地板、牆面

、燈飾都充滿低調奢華氛圍，奢華卻不失格調

這裡空間真的很大，不論是生日party、團體聚餐、活動聚餐、家庭聚餐、浪漫求婚

、各式慶祝活動…等多人團體活動都很適合

有吃還有唱歌唱到飽！

重點〜唱歌不用錢！呼朋引伴，唱起來，室內大包廂空間不擁擠多少人都不是問題！

有開放式座位區、18人大包廂、12人小包廂，都有獨立的鐵板台

想用餐的朋友，記得一定要事先預約訂位唷，因為無固定菜單，每一次都能品嚐到不同的美食饗宴

，帶來不一樣的驚喜感(有不吃忌口菜品都可以提前告知)

御-A鐵板燒主打都是活體套餐主題，如：活鮑魚、活龍蝦，活體現殺保證新鮮活跳跳

中午套餐

$880 +10%服務費

晚上套餐

$1800 活鮑魚套餐、$2500 活龍蝦套餐

$3500 日本和牛+活龍蝦鮑魚套餐，還有$3500以上客製化套餐

私人招待所兼無菜單料理，讓人超級期待接下來的氣氛與料理〜

活龍蝦套餐2500元

菜色裡有活龍蝦、北海道干貝、青甘下巴+美國肋眼牛排+美國菲力牛排

食材新鮮，餐點精緻好吃，擺盤也很美麗，用餐的同時也能享有視覺與味覺的雙重享受

【松葉蟹肉蒸蛋】

日式蒸蛋上有松葉蟹、鮭魚卵，綴上食用花瓣，變身成超華麗菜色

超好吃的蒸蛋啦！

結合自家特製高湯(洋蔥+奶油)，香嫩滑順的蒸蛋，搭著配料，每一口都吃得到真材實料，唇齒留香

【南瓜濃湯+餐前麵包】

非常有口感的法國麵包！

切片法國麵包加上起司焗烤，外部焦脆內部柔軟，香氣四溢大口咬下超滿足啊〜

外酥內軟的法式麵包配南瓜濃湯一同食用，鮮味、奶味和酥脆的口感相互融合

南瓜濃湯香甜滑順這也太好喝了吧！

絲滑順口！濃郁散發天然的甜！

關鍵是好喝到想舔碗，喝的都是滿滿的幸福感〜

【活龍蝦】

一整隻活龍蝦直接端上桌真真切切的整隻龍蝦，而且肉質超飽滿

所使用的是超新鮮的活體澳洲水姑娘龍蝦，上桌前都還是活跳跳的

沒有過多的調味，保留龍蝦最新鮮美味的滋味！

師傅很貼心將尾巴肉先挑起，叉子從尾巴肉、反方向插起來，就能取出完整的龍蝦肉

龍蝦一定要超新鮮、肉質才能這麼完整

活龍蝦就是不一樣，無需任何調味就鮮甜無比，鮮甜度都鎖在蝦肉裡，口感多汁又彈牙，超好吃的

先吃原味後再沾點鹹香帶甜的蜂蜜芥末醬，一次享受二種不同口味！

龍蝦配的醬是早期鐵板燒的一種蜂蜜芥末醬現在比較少見，鮮度瞬間提升！

才沾了一口就讓小編超驚豔的〜根本停不下來只好二三四五口啦！

他們家的醬汁也是我大愛的，真！的！太！頂！了！

【北海道干貝】

師傅完美煎出干貝的焦糖色脆皮！

魚子醬點綴增添奢華感，淋上特調松露奶油白醬，櫛瓜跟鴻喜菇陪襯

煎得恰到好處，火候控制完美，口水流爆惹……

剛好的嫩度，同時鎖住干貝內的水分，又不會硬掉纖維感太重，又能散發干貝獨有的香氣〜〜〜

可品嘗到干貝本身肉質軟嫩彈牙的口感及豐富的鮮甜味！

搭配晶瑩剔透魚子醬，放在嘴中逼啵逼啵的彈跳，滿滿的海味在嘴裡擴散〜

旁邊的配菜，千萬不要挑掉它們而不吃(你會後悔)……真的好吃到爆炸〜

更增鮮味，這道真的好好吃！

重點是主廚很帥喔！ 而且手超美的(喂…..)

主廚超級年輕，煎鏟的靈活揮舞下變身美味料理！

我們今天的主廚「阿舜師傅」，曾經在台北晶華酒店Robin's 鐵板燒服務過，賞心悅目呀！

【日本青甘魚下巴】

日本青干魚比較少見用下巴一隻魚兩片而已，是魚下巴中的頂級種類

尤其下巴肉是整隻魚最精華最嫩的部位，油花均勻的散布於每絲魚肉當中

，跟最常看到的腹部來說其實下巴最嫩最沒有負擔

魚下巴肉本身的油脂就比較豐富，炙燒過後整個油香都出來了〜

油脂豐厚、肉質甜度非常的高，入口即能融化在舌尖之上

再搭配特調的芥末椒鹽，巧妙融合了芥末微嗆微辣的味道與胡椒的辛香味，保證一吃就愛上！

【主廚沙拉】

還有堅果葡萄乾、腰果等等豐富層次，搭上由主廚親自調製的微酸的梅子油醋醬，真是絕配！

交融出多層次的開胃享受〜

【金桔檸檬冰沙醋飲】

主餐上桌前先會先一杯酸甜冰沙清清味蕾

一口喝下真的有酸XD

不過，非常解膩又清爽

【美國肋眼牛排、菲力牛排】

阿舜師傅他建議牛排吃三到五分熟，很細心掌控牛排的熟度

牛排在炙熱的鐵板，滋滋作響，金黃的外皮散發出誘人的香氣……

肋眼牛排本身肉質與香氣就非常棒，五分熟的熟度也完整呈現了絕佳的口感與甜味

肋眼心肉質軟嫩程度僅次於菲力，更帶有嚼勁，同時也具有豐沛的牛肉風味

菲力口感非常軟嫩，如果生怕長輩、小孩可能咬不動，點菲力就對了！

質地超嫩並不油膩，口感細緻，超嫩的，好好吃！

想吃點不同風味的牛排也可以單吃、沾黑胡椒鹽、昆布鹽或者蒜角

，創造出令人難以抗拒的味覺體驗

【櫻花蝦魚卵炒飯】

鐵板燒的炒飯就是感覺特別厲害，米粒在鐵板上在跳舞的畫面，光視吃就很讚了！

上桌還聞得到那鍋氣，這炒飯吃起來顆顆分明非常鬆軟且不油膩，櫻花蝦給的也很大器

，每一匙都有不少蝦，好香好好吃，每一口都超滿足！

算是我吃過最好吃的炒飯沒有之一！(豎起大拇指)

御-A的甜點會讓客人在包廂享用，空間也很寬敞舒服，還可以免費歡唱，慢慢地喝茶聊天享受甜點

想唱歌嗎？外面包廂KTV太貴嗎？來來來！這裡有免費KTV讓你/妳盡情飆歌！

嗨起來〜〜〜

小珊珊碎碎念：

台北CP值爆高鐵板燒吃這家！ 超高級菜色竟只要價1800起？

御-A道道驚艷超好吃！整晚讓你的味蕾高潮迭起，驚喜一浪接一浪！

重點是來用餐就能免費唱歌，消費起來比PUB或餐酒館還划算

，包廂超大，好適合朋友揪一揪來趴踢趴踢！

【御-A Teppanyaki 鐵板燒】

▶地址：台北市中山區雙城街23-3號B1

▶營業時間：午：11：30 - 14：00/最後點餐時間：13：00

晚：17：30 - 22：00/最後點餐時間：19：30

▶餐廳訂位：02 2598 8099

V提供WIFI V一成服務費 X寵物入內

文章標籤