文／克拉大

這部電影真的讓我回到校園、回到那些「好像什麼都來得及」的年紀。

圖說：左起－程予希、林子閎穿制服女裙挺好兄弟施柏宇。（圖／阿榮影業提供）

由施柏宇、程予希、林子閎、紀卜心主演的《夏日最後的祕密》，改編自暢銷小說，圍繞青春裡那段酸酸甜甜又有點痛的暗戀記憶，故事橫跨十年，從校園走到長大，從不敢說的心事，到勇敢表白的那一刻……電影沒有太多灑狗血的催淚套路，但就是讓人默默鼻酸。

我真的很喜歡這部片的節奏跟氛圍感，青春的酸甜、成長的掙扎都捕捉得很自然，演員表現也讓人驚喜！四位主演根本是童顏代言人，每個人都太適合演高中生了吧！我完全相信他們18歲，特別是程予希，雖然她笑說這應該是「最後一次演高中生，恥度爆表」，但完全不違和，還有點心動（欸）。

圖說：程予希羞喊恥度爆表「最後一次演高中生」。（圖／阿榮影業提供）

戲裡最讓我印象深刻的，是那場「校規抗議」戲—當蘇明儀（程予希 飾）因穿運動褲違規被教官罰站時，顏立堯（施柏宇 飾）霸氣出手帶頭發起校園抗議，甚至還串聯同學聲援；林子閎飾演的程硯更直接穿上女裙力挺，義氣值破表！青春不就是這樣嗎？沒想太多、只為了義氣與正義感。

現實中三位主演也超可愛，訪談時互相爆料感情好，像施柏宇吐槽林子閎每天清晨五點就起來跑步，還說自己從沒成功在台北約他跑步一次XD 紀卜心則說她第一次拍電影壓力大，是程予希主動邀她「認識約會」，我覺得這閨蜜情超真實，戲裡戲外都暖暖的。

圖說：紀卜心首次參演電影。（圖／阿榮影業提供）

而我個人超愛這部片的開放式結局，剛剛好地停在一個點，不會太硬要催淚，但又會讓你在心裡迴盪很久。導演邱晧洲也說，《夏日最後的祕密》是想讓大家學會誠實面對那些藏在心裡的話。看完後我只想說：「拜託！人生中真的要有一部這種電影來提醒我們—愛，就說出來！」

最後，私心說一句，施柏宇在片中真的帥到讓我以為自己年輕十歲（雖然可能當年我矮他10公分還胖他5公斤ＸＤ），林子閎在片中顏值也超高，加上紀卜心閨蜜角色詮釋得超剛好，完全不搶戲但又自然有亮點，最後程予希的成長線也很有說服力，從高中到成年，每一階段的心境都刻畫得細緻真誠。

圖說：右起－施柏宇、程予希、林子閎、紀卜心及導演邱晧洲一同出席《夏日最後的祕密》媒體採訪。（圖／阿榮影業提供）

這部真的不是只有青春校園那麼簡單，它藏了好多情感細節，讓人邊看邊心動、邊看邊療癒。推薦給每個還記得自己青春祕密的人，看完你一定會想起那個「來不及說出口的人」。

《夏日最後的祕密》

上映日：2025年4月30日（三）

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